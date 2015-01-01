  • PT Reutlingen: Umfassendes Fitness- und Gesundheitskonzept in Reutlingen

    PT Reutlingen verbindet modernes Fitnessstudio, Ernährungsberatung, Personal Training und Reha Sport zu einem ganzheitlichen Konzept für mehr Gesundheit und Leistungsfähigkeit in Reutlingen.

    PT Reutlingen etabliert sich als vielseitiger Anbieter für Gesundheit und Fitness, der verschiedene Trainingsbereiche unter einem Dach vereint. Das Unternehmen richtet sich an alle, die ihre körperliche Leistungsfähigkeit steigern, ihre Gesundheit fördern oder nach Verletzungen wieder zu alter Stärke zurückfinden möchten. Durch die Kombination aus Fitnessstudio, Personal Training, Ernährungsberatung, Reha Sport und Physiotherapie entsteht ein durchdachtes Gesamtkonzept.

    Fitnessstudio mit professioneller Ausstattung

    Das Fitnessstudio PT Reutlingen verfügt über moderne Trainingsgeräte für Kraft- und Ausdauertraining. Mitglieder finden hier sowohl klassische Geräte für gezielten Muskelaufbau als auch funktionelle Trainingsbereiche für vielseitige Workouts. Die Räumlichkeiten sind so gestaltet, dass sowohl Einsteiger und Einsteigerinnen als auch erfahrene Sporttreibende optimale Bedingungen vorfinden. Regelmäßige Wartung und Erneuerung der Ausstattung gewährleisten einen zeitgemäßen Trainingsstandard.

    Gezieltes Personal Training für individuelle Ziele

    Das Personal Training bei PT Reutlingen passt sich den spezifischen Anforderungen der Kundschaft an. Qualifizierte Trainer und Trainerinnen entwickeln personalisierte Trainingspläne, die auf konkrete Zielsetzungen wie Kraftaufbau, Körperformung oder sportartspezifische Leistungssteigerung ausgerichtet sind. Die Betreuung erfolgt in Einzelsessions, wodurch eine intensive Begleitung und kontinuierliche Anpassung des Trainings möglich wird.

    Training und Physiotherapie in Kombination

    Die Integration der Physiotherapie erweitert das Angebot von PT Reutlingen um einen wichtigen Baustein. Durch die enge Verbindung von Training und Therapie lassen sich individuelle Beschwerden gezielt behandeln und die körperliche Leistungsfähigkeit nachhaltig verbessern. Ein besonderer Bestandteil ist die Krankengymnastik am Gerät (KGG), die unter physiotherapeutischer Anleitung durchgeführt wird. Dieses Angebot verbindet medizinische Therapie mit aktivem Training und eignet sich sowohl zur Rehabilitation als auch zur Vorbeugung von Beschwerden.

    Fundierte Ernährungsberatung für nachhaltige Erfolge

    Die Ernährungsberatung ergänzt das Trainingsangebot durch Empfehlungen zur optimalen Nährstoffversorgung. Dabei werden individuelle Gewohnheiten, Vorlieben und gesundheitliche Besonderheiten berücksichtigt. Die Berater und Beraterinnen erstellen praktikable Ernährungspläne, die sich problemlos in den Alltag integrieren lassen und die Trainingsergebnisse unterstützen.

    Reha Sport für Wiederherstellung und Prävention

    Der Bereich Reha Sport richtet sich an Patienten und Patientinnen, die nach medizinischen Eingriffen oder bei chronischen Beschwerden ihre Beweglichkeit und Belastbarkeit zurückgewinnen möchten. Unter therapeutischer Anleitung werden spezielle Übungsprogramme durchgeführt, die den Heilungsprozess beschleunigen und weitere Verletzungen vorbeugen können. Diese Kurse finden in kleinen Gruppen statt und berücksichtigen die individuellen Einschränkungen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen.

    Kontaktaufnahme und Beratung

    Interessierte können sich direkt an PT Reutlingen wenden, um sich über die verschiedenen Angebote zu informieren. Das Unternehmen befindet sich in der Lederstraße 126-128, 72764 Reutlingen und steht für persönliche Beratungsgespräche zur Verfügung, entweder per Telefon unter 07121 – 433 084 0 oder über die E-Mail info@pt-reutlingen.de. Dabei können individuelle Trainingswünsche besprochen und passende Programme ausgewählt werden.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    PT Reutlingen
    Herr Mark Wanko
    Lederstraße 126 -128
    72764 Reutlingen
    Deutschland

    fon ..: 07121 – 433 084 0
    web ..: https://www.pt-reutlingen.de/
    email : info@pt-reutlingen.de

    Pressekontakt:

    RegioHelden GmbH
    Herr Alexander Graf
    Rotebühlstraße 50
    70178 Stuttgart

    fon ..: 0711 128 501-0
    web ..: https://stroeer-online-marketing.de/
    email : pressemitteilung@regiohelden.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Sanitär Reutlingen City – Heizung Santiär in Reutlingen bietet Badsanierung
      Heißer Tipp für Bauherren und Sanierer sowie Bauträger und Baufirmen: Auf Heizung Santiär in Reutlingen https://sanitaerreutlingencity.wordpress.com/ finden Sie jetzt aktuell Informationen des Sanitär...

    2. Ist Fitness nur etwas für eitle Menschen oder sollte jeder Fitness treiben?
      Fitness ist nicht immer schön und spaßig. Die hohe Anstrengung und der Muskelkater am nächsten Tag können einem die ganze Woche vermasseln. Doch Fitness hat auch seine Vorteile!3...

    3. PROFESSION FIT, My Fitness Card & My Fitness Video: Drei starke Marken unter einem Dach
      Der Anbieter für digitale Betriebliche Gesundheitsförderung aus Niederbayern und der Münchner Fitnessaggregator ziehen in Zukunft an einem Strang...

    4. Gesundheit von Kopf bis Fuß: Massagesessel Probesitzen auf der GesundheitsMesse Reutlingen
      Massagesessel Welt aus Weinstadt ist auf der Gesundheitsmesse Reutlingen vertreten - kostenlose Tagestickets erhältlich...

    5. Spielerisch fit bleiben und Spaß haben: Nuromedia präsentiert VR Fitness Game „Fantasy Fitness Fights VR“
      Im Rahmen der Gamescom 2024 präsentiert die Nuromedia GmbH aus Köln eine erste Demo des Virtual Reality Exergames "Fantasy Fitness Fights VR" in der Business Area, Halle 2.2, Stand D-029....

    6. Fitness und Liebe kombinieren? Fitness-Liebe.de macht es möglich.
      Jeder leidenschaftliche Sportler verbringt gern viel Zeit mit seinem Hobby. Doch was wenn die Lebenspartnerin nicht mitmacht? Fitness-Liebe.de soll genau dafür die Lösung sein....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.