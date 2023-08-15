PTA-DD: Beno Holding AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR

München (IRW-Press/23.07.2026) – Mitteilung

1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name Klaus Jürgen Schulze

2 Grund der Meldung

a) Position/Status Sonstige Führungsperson

Aufsichtsratsmitglied der BENO Light Industrial GmbH & Co. KGaA

b) Erstmeldung

3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name Beno Holding AG

b) LEI 391200G6PDBP4B6JFR90

4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie

Kennung DE000A11QLP3

b) Art des Geschäfts Kauf

c) Preis(e) Volumen

7,20 EUR 72.000,00 EUR

d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen

7,20 EUR 72.000,00 EUR

e) Datum des Geschäfts 21.07.2026 UTC+2

f) Ort des Geschäfts Börse München

MIC XMUN

(Ende)

Aussender: Beno Holding AG

Adresse: Brienner Str. 7, 80333 München

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Florian Renner

Tel.: +49 89 20 500 410

E-Mail: info@beno-gruppe.de

Website: www.beno-gruppe.de

ISIN(s): DE000A11QLP3 (Aktie), DE000A3H2XT2 (Anleihe)

Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

BENO Holding AG

Info

Brienner Str. 7

80333 München

Deutschland

email : info@beno-gruppe.de

Pressekontakt:

BENO Holding AG

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80333 München

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