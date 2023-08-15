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PTA-DD: Beno Holding AG: Mitteilung über Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
Eigengeschäfte von Führungskräften gemäß Artikel 19 MAR
München (IRW-Press/23.07.2026) – Mitteilung
1 Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name Klaus Jürgen Schulze
2 Grund der Meldung
a) Position/Status Sonstige Führungsperson
Aufsichtsratsmitglied der BENO Light Industrial GmbH & Co. KGaA
b) Erstmeldung
3 Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name Beno Holding AG
b) LEI 391200G6PDBP4B6JFR90
4 Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments Aktie
Kennung DE000A11QLP3
b) Art des Geschäfts Kauf
c) Preis(e) Volumen
7,20 EUR 72.000,00 EUR
d) Aggregierter Preis Aggregiertes Volumen
7,20 EUR 72.000,00 EUR
e) Datum des Geschäfts 21.07.2026 UTC+2
f) Ort des Geschäfts Börse München
MIC XMUN
(Ende)
Aussender: Beno Holding AG
Adresse: Brienner Str. 7, 80333 München
Land: Deutschland
Ansprechpartner: Florian Renner
Tel.: +49 89 20 500 410
E-Mail: info@beno-gruppe.de
Website: www.beno-gruppe.de
ISIN(s): DE000A11QLP3 (Aktie), DE000A3H2XT2 (Anleihe)
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Open Market (Freiverkehr) in Frankfurt, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
BENO Holding AG
Info
Brienner Str. 7
80333 München
Deutschland
email : info@beno-gruppe.de
Pressekontakt:
BENO Holding AG
Info
Brienner Str. 7
80333 München
email : info@beno-gruppe.deDisclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
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