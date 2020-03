PTA-News: Lifespot Capital AG: Lifespot Health Ltd. erweitert Telemedizinplattform um bluetoothfähige Fieberth

München (pta009/25.03.2020/08:55) – Die Lifespot Health Ltd, Melbourne, eine Tochtergesellschaft der Lifespot Capital AG (ISIN: DE000A0DNBJ4), erweitert aufgrund hoher Marktanfragen im Zuge des Ausbruchs der COVID-19-Pandemie ihre bestehenden Applikationen und ihre Cloud-Plattform.

Das Coronavirus bedroht die Funktionsfähigkeit der Gesundheitssysteme weltweit. In Ländern mit einem dysfunktionalen Gesundheitssystem steigt die Rate der tödlichen Krankheitsverläufe von COVID-19 (Coronavirus SARS-CoV-2) erheblich an – gleichzeitig aber auch die der Todesfallzahlen vieler weiterer Krankheiten sowie von Unfällen. Alle Staaten werden, soweit nicht bereits geschehen, zu harten „Social-Distancing-Maßnahmen“ greifen müssen, die in wesentlichen Teilen erhalten bleiben müssen, bis ein Impfstoff oder eine wirksame medikamentöse Behandlung gefunden worden ist.

Vor diesem Hintergrund wird die Lifespot-App und das eigene ISO-akkreditierte Patientenmanagementsystem um ein vollständig integriertes Körpertemperatur-Selbstüberwachungs- und Trackingsystem für Einzelpersonen und Organisationen erweitert. Somit wird „Social Distancing“ gewährleistet bei gleichzeitiger permanenter Überwachung des eigenen Gesundheitszustandes.

Bei der Fieberkontrolle speichert die Mehrzahl der digitalen Thermometer nur eine kurze Reihe historischer Daten, die nicht visuell dargestellt werden können, um eine einfache Verfolgung zu ermöglichen. Darüber hinaus können diese Daten nicht, wie bei der Lifespot-Lösung, über Schnittstellen einfach zusammengefasst werden, um Berichte für Ärzte, Krankenhäuser, die Medizinbranche oder das staatliche Gesundheitssystem bereitzustellen.

Mit der Lifespot-App sowie der Plattformerweiterung der Lifespot-Cloud-Plattform können zusammen mit einem Marken-Bluetooth-Thermometer die aktuellen Empfehlungen zur kontinuierlichen Selbstüberwachung von Symptomen wie Fieber, Husten, Halsschmerzen und Kurzatmigkeit umgesetzt und die Daten, vorbehaltlich der Zustimmung des Nutzers, gegebenenfalls ohne persönlichen Kontakt automatisiert an den Hausarzt übermittelt werden.

Derzeit verhandelt das Unternehmen bereits mit einem Großhändler für Apotheken in Australien über den australischen Rollout. Die Expansion in weitere Länder, speziell nach Europa sowie in die USA, soll folgen. Die Entwicklung und Vermarktung in Europa erfolgt über die BodyTel GmbH, Regensburg, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Lifespot Health Ltd.

Das Unternehmen wird zu gegebener Zeit weitere Updates zur Erweiterung zur Verfügung stellen.

Über die Lifespot Capital AG-Gruppe:

Die börsennotierte Lifespot Capital AG ist ein Technologie- und Lösungsanbieter im Wachstumsfeld E-Health und versteht sich als Full-Service Telemedizin-Spezialist.

Hierzu bündelt die Lifespot Capital AG ihre Technologien und Lösungen in operativen Einheiten bzw. Tochtergesellschaften, die sich auf telemedizinische Gesamtlösungen und Medical Big Data spezialisiert haben und nimmt dabei die Rolle der Muttergesellschaft dieses E-Health-Verbundes ein.

Hierzu gehört die australische Beteiligung Lifespot Health Ltd, Melbourne, die wiederum 100 % am deutschen Telemedizinunternehmen BodyTel GmbH, Regensburg, hält.

Mit unseren Technologien und unserem Know-how möchten wir zur Digitalisierung des Gesundheitswesens und zur Realisierung von Interoperabilität beitragen. Dabei stehen für uns vor allem die Verbesserung der Patientenversorgung und die Schaffung einer zuverlässigen, sicheren sowie standardisierten Kommunikationsstruktur zwischen Patienten und Anbietern von Gesundheitsdienstleistungen im Vordergrund. Für unsere Kunden möchten wir zu jeder Zeit der kompetente und zuverlässige Ansprechpartner für das Thema E-Health-Lösungen sein.

Auf Basis eines soliden organischen Wachstums beteiligen wir uns im Rahmen einer Buy-and-Build-Strategie durch meist mehrheitliche Übernahmen an bereits am Markt etablierten E-Health-Unternehmen. Dabei verfolgen wir das Ziel, die Lifespot-Gruppe zu einem langfristig profitablen Technologieunternehmen in einem attraktiven Börsensegment auszubauen und einzigartige Synergie- und Cross-Selling-Potenziale in einem stark wachsenden Zukunftsmarkt zu bieten.

Die Lifespot Capital AG ist im Freiverkehr der Münchner Börse gelistet (Börsenkürzel: M3B, ISIN: DE000A0KF6S5). Mehr Informationen zur Lifespot Capital AG erhalten interessierte Anleger unter www.lifespotcapital.com.

Weitere Links zu Unternehmen der Lifespot Capital Gruppe sind:

https://www.bodytel.com

https://www.lifespothealth.com.au

https://www.seng-vital.com

Kontakt Lifespot Capital AG:

Andreas Empl

Vorstand

Sendlinger-Tor-Platz 8

D-80336 München

Tel: +49 89 244192 200

Fax: +49 89 244192 230

https://www.lifespotcapital.com

ISIN: DE000A0DNBJ4 | WKN: A0DNBJ | Symbol: CDZ

Aussender: Lifespot Capital AG

Adresse: Sendlinger-Tor-Platz 8, 80336 München

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Andreas Empl

Tel.: +49 89 244192 200

E-Mail: info@lifespotcapital.com

Website: www.lifespotcapital.com

ISIN(s): DE000A0DNBJ4 (Aktie)

Börsen: Freiverkehr in München

