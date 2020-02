PTA-News: Signature AG: Wechsel von fortlaufendem Handel in Auktionshandel der Signature Aktie

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

München (pta017/04.02.2020/12:20) – München, den 4. Februar 2020 – Hiermit informiert die Signature AG über den Wechsel des Marktmodells über den kommenden Monatswechsel hinaus. Demnach werden die Aktien der Gesellschaft mit der ISIN DE000A2DAMG0 ab Montag, den 2. März 2020, in der untertätigen Auktion der Wiener Börse, Marktsegment „direct market“ gehandelt.

In Auktionen sind alle Ordergrößen handelbar. Durch die Berücksichtigung aller vorhandenen Market Orders, Limit Orders und Iceberg Orders in einem Wertpapier erfolgt eine Konzentration der Liquidität. Iceberg Orders nehmen an einer Auktion mit ihrem Gesamtvolumen teil. Im Orderbuch befindliche BOCOrders werden bei Auslösen einer Auktion gelöscht. Während Auktionen werden eingehende BOC-Orders abgewiesen.

Die Preisermittlung in der Auktion erfolgt nach dem Meistausführungsprinzip mit geringstem Überhang. Gleichzeitig gilt Preis-/Zeitpriorität, so dass maximal eine zum Auktionspreis limitierte oder eine unlimitierte Order teilausgeführt werden kann. Während der Aufrufphase der Auktion ist das Orderbuch offen, die Teilnehmer haben Einblick in die Markttiefe kumuliert pro Limit.

Im Falle eines nicht gekreuzten Orderbuches werden zusätzlich zu den besten Kauf- und Verkaufslimiten die kumulierten Volumina zum besten Kauf- und Verkaufslimit angezeigt. Die Markteilnehmer werden mittels eines Auktionsplans über die Zeiten informiert, zu denen ein Wertpapier aufgerufen wird.

Über die Signature AG

Die Signature AG ist eine Management Holding die Beteiligungen an Unternehmen eingeht und verwaltet, die sämtliche Dienstleistungen im Bereich Going Public und Being Public anbieten. Hierbei ist es das Ziel der Unternehmensgruppe, auf europäischer Ebene Marktführer im Bereich der Börsengänge von Micro- und SmallCaps zu werden und zeitgleich auf möglichst viele Börsenplätze zugreifen zu können. Darüber hinaus liegt der Fokus der Geschäftstätigkeit auf der Beratung von Emittenten bei IPOs (Initial Public Offerings), ICOs (Initial Coin Offerings) oder anderweitiger Kapitalbeschaffung. Ergänzende Tätigkeiten sind Investor- und Public Relations sowie Pressearbeit. Seit Kurzem ist die Signature AG über ihre Tochtergesellschaft Capital Lounge GmbH auch im Bereich der Unternehmensbewertungen und der Vermittlung von Vorratsgesellschaften tätig.

(Ende)

Aussender: Signature AG

Adresse: Agnes-Bernauer-Straße 88, 80687 München

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Alexander Coenen

Tel.: +49 89 327 926 701

E-Mail: info@signature-ag.de

Website: www.signature-ag.de

ISIN(s): DE000A2DAMG0 (Aktie)

Börsen: Vienna MTF in Wien

Weitere Handelsplätze: Freiverkehr in Berlin, München

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1580815200604 ]

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Pressemitteilung übermittelt von corporate-news.com

Pressekontakt:

Pressemitteilung übermittelt von corporate-news.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

„Let yourself glow Art Space by Philipp Geist“ in Wertheim Village schlägt eine Brücke des Lichts zur Luminale