Pullach bei München – Neuer Immobilienmarktbericht

Immobilienpreise in einem der schönsten Vororte Münchens

Pullach ist ein begehrter Wohnort. Die etwa 9.000 Einwohner zählende Gemeinde im Süden Münchens bietet einen direkten Blick auf die Alpen, einen idyllischen Ortskern und ein reges Gemeindeleben. Im Vergleich zu anderen Gemeinden im Umland Münchens liegen die Immobilienpreise hier im Schnitt deutlich höher. Überregional bekannt war Pullach als Sitz des Bundesnachrichtendienstes, der seit 2016 größtenteils nach Berlin übergesiedelt ist.

Immobilienpreise für Pullach, (statistische Mittelwerte, Angebotspreise Februar 2019 – Februar 2020):

Verkaufsangebote für Häuser in Pullach:

55 Offerten zum Hausverkauf wurden im vergangenen Jahr für Pullach registriert, 10 davon für neue Häuser ab Baujahr 2019. Die meisten der Angebote entfielen auf Einfamilienhäuser, Villen und Doppelhaushälften, in geringerer Zahl standen auch einige Reihen- und Mehrfamilienhäuser zum Verkauf. Für Einfamilienhäuser wurden im Durchschnitt Quadratmeterpreise um die 12.800 EUR pro m² errechnet, was für ein durchschnittliches Einfamilienhaus mit 250 m² beispielsweise knappe 3,1 Mio. EUR Kaufpreis ergibt. Für Doppelhaushälften lag der Quadratmeterpreis rund 1.000 EUR/m² darunter, eine 150 m² Doppelhaushälfte läge damit preislich im Schnitt bei etwa 1,7 Mio. EUR. Für Häuser, die als Villa inseriert waren, lag der Quadratmeterpreis bei durchschnittlich gut 14.000 EUR/m².

Verkaufsangebote für Wohnungen in Pullach:

Traditionell sind in Pullach zahlenmäßig deutlich weniger Wohnungen als Häuser auf dem Immobilienmarkt verfügbar. So waren im letzten Jahr insgesamt 37 Wohnungen, zum Verkauf ausgeschrieben, Neubauobjekte waren keine darunter. Gebrauchte Eigentumswohnungen wie Etagenwohnungen, Gartenwohnungen, Dachterrassenwohnungen, wiesen im Allgemeinen einen Quadratmeterpreis zwischen 6.000 und 9.000 EUR pro m² auf, im allgemeinen Mittel ca. 7.300 EUR pro m². Damit gab es eine durchschnittliche 75 m² Etagenwohnung für rund 550.000 EUR.

„Pullach ist einfach herrlich am westlichen Isarhochufer gelegen und deswegen mit seinem malerischen Ortszentrum und seinen Ortsteilen Großhesselohe und Höllriegelskreuth ein sehr beliebter Wohnort.“, meint Rainer Fischer, Immobilienmakler und Inhaber der Firma Fischer Immobilien, Rainer Fischer, vom Rotkreuzplatz aus München Neuhausen.

