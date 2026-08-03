Pulsar Helium gibt Update zum Zeitplan für die endgültige Vereinbarung über die Helium-Verflüssigungsanlage

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PRESSEMITTEILUNG | 3. AUGUST 2026 | LONDON, VEREINIGTES KÖNIGREICH / IRW-Press / Pulsar Helium Inc. (AIM: PLSR) (TSXV: PLSR) (OTCQB: PSRHF) (Pulsar oder das Unternehmen), ein primäres Heliumunternehmen, gibt ein Update zu der am 30. Juni 2026 bekannt gegebenen verbindlichen Absichtserklärung und der begrenzten Baugenehmigung (LNTP) bekannt. Die Vereinbarung und die LNTP wurden von Keewaydin Resources Inc. (firmierend als Pulsar Helium), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Pulsar, mit einem unabhängigen Drittanbieter geschlossen und dienen der Reservierung einer Heliumverflüssigungsanlage sowie eines zugehörigen Ausrüstungspakets für einen möglichen Einsatz in Minnesota.

Wie bereits angekündigt, wird das vorgeschlagene Ausrüstungspaket voraussichtlich Anlagen zur Heliumreinigung und -verflüssigung, Anlagen zur CO-Abscheidung, Kompressoren, Speicher, Steuerungssysteme, Dokumentation, Ersatzteile und damit verbundene Dienstleistungen umfassen, wobei der endgültige Umfang in der endgültigen Vereinbarung festzulegen ist. Die vorgeschlagene Anlagenkonfiguration sieht eine Heliumverflüssigungskapazität von etwa 940 Litern pro Stunde und eine CO-Abscheidungskapazität von etwa 300 Tonnen pro Tag vor, vorbehaltlich der endgültigen Spezifikationen und Betriebsbedingungen.

Die Parteien hatten zuvor vereinbart, geschäftsübliche Bemühungen zu unternehmen, um den endgültigen Kaufvertrag über das Ausrüstungspaket (der endgültige Vertrag) bis zum 31. Juli 2026 auszuhandeln und abzuschließen. Die Parteien haben nun vereinbart, den Zieltermin für den Abschluss des endgültigen Vertrags auf den 30. September 2026 zu verschieben, oder früher, falls beide Parteien bereit sind, fortzufahren. Die zusätzliche Zeit spiegelt den Umfang der geplanten Transaktion wider und ist erforderlich, damit die Parteien die verbleibenden wirtschaftlichen, technischen sowie internen Prüfungs- und Genehmigungsverfahren abschließen können. Die entsprechenden Arbeiten kommen gut voran und erfordern weitere Abstimmung, bevor der endgültige Vertrag fertiggestellt werden kann. Wichtig ist, dass die exklusiven Vorkaufsrechte von Pulsar gemäß der Rahmenvereinbarung in Bezug auf die geplante Heliumverflüssigungsanlage und das zugehörige Ausrüstungspaket während des gesamten Verlängerungszeitraums zu den bestehenden Bedingungen uneingeschränkt in Kraft bleiben, ohne dass durch die Verlängerung zusätzliche Reservierungskosten entstehen, und dass die vereinbarte Preisgrundlage beibehalten wird. Auch die LNTP bleibt in vollem Umfang in Kraft, wobei die im Rahmen dieser Vereinbarung gezahlten Beträge wie zuvor vereinbart gutgeschrieben werden.

Die Parteien werden sich weiterhin in wirtschaftlich angemessener Weise bemühen, die endgültige Vereinbarung bis zum revidierten Zieldatum auszuhandeln und abzuschließen. Der Abschluss der Transaktion steht weiterhin unter dem Vorbehalt des Abschlusses der endgültigen Vereinbarung, der endgültigen Festlegung des Ausrüstungsumfangs und der Spezifikationen, der Finanzierungsvereinbarungen, der Due-Diligence-Prüfung, der Liefer- und Inbetriebnahmebedingungen, der Eigentums- und Ausrüstungsbestätigungen, der behördlichen Genehmigungen (einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange) sowie weiterer üblicher Bedingungen.

Über das Projekt Topaz

Das Projekt Topaz ist das Vorzeigeprojekt für primäres Helium von Pulsar und befindet sich im Norden des US-Bundesstaates Minnesota. Topaz ist ein nicht an Kohlenwasserstoffe gebundenes Heliumsystem, das als potenzielle inländische Heliumquelle erschlossen wird – mit der zusätzlichen Möglichkeit, wertvolle Nebenprodukte, einschließlich CO2 und He-3, im Rahmen der zukünftigen Erschließung zu bewerten. Das Projekt befindet sich in einer stabilen US-Jurisdiktion mit Nähe zu den nordamerikanischen Endmärkten und weist das Potenzial auf, kritische inländische Lieferketten, qualifizierte Arbeitsplätze und die wirtschaftliche Entwicklung im Nordosten von Minnesota zu unterstützen.

Im Namen von Pulsar Helium Inc.

Thomas Abraham-James

CEO und Direktor

Für weitere Informationen:

Pulsar Helium Inc.

connect@pulsarhelium.com

+ 1 (218) 203-5301 (USA/Kanada)

+44 (0)2033 55 9889 (Vereinigtes Königreich)

pulsarhelium.com

ca.linkedin.com/company/pulsar-helium-inc.

Strand Hanson Limited

(Nominated & Financial Adviser und Broker)

Ritchie Balmer / Rob Patrick

+44 (0) 207 409 3494

Yellow Jersey PR Limited

(Financial PR)

Charles Goodwin / Annabelle Wills

+44 777 5194 357

pulsarhelium@yellowjerseypr.com

Über Pulsar Helium Inc.

Pulsar Helium Inc. ist ein börsennotiertes Unternehmen, das am AIM-Markt der Londoner Börse (Vereinigtes Königreich) notiert und an der TSX Venture Exchange unter dem Tickersymbol PLSR (Kanada) sowie am OTCQB unter dem Tickersymbol PSRHF (USA) geführt wird. Das Portfolio von Pulsar besteht aus seinem Vorzeige-Heliumprojekt Topaz in Minnesota, dem Projekt Falcon in Michigan (beide in den USA) und dem Heliumprojekt Tunu in Grönland. Pulsar fungiert an beiden Standorten als Pionierunternehmen, wobei an jedem Standort primäre Heliumvorkommen identifiziert wurden, die nicht mit der Produktion von Kohlenwasserstoffen in Verbindung stehen.

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (im Sinne der Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet), die sich auf die aktuellen Erwartungen und Einschätzungen des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse beziehen. Alle Aussagen, die Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Ziele, Annahmen oder zukünftige Ereignisse oder Leistungen zum Ausdruck bringen oder diese erörtern (häufig, aber nicht immer, durch die Verwendung von Wörtern oder Ausdrücken wie wird wahrscheinlich dazu führen, werden voraussichtlich, erwartet, wird fortgesetzt, wird erwartet, geht davon aus, glaubt, geschätzt, beabsichtigt, plant, Prognose, Vorhersage, Strategie, Ziel und Ausblick) sind keine historischen Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen darstellen. Zu den hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem Aussagen bezüglich der Erwartung, die endgültige Vereinbarung abzuschließen und diese zu vollziehen; des vorgeschlagenen Ausrüstungspakets; die erwarteten Auswirkungen des Erwerbs der Anlage gemäß der endgültigen Vereinbarung, einschließlich der Tatsache, dass dieser Erwerb einen transformativen Meilenstein in Pulsars Plan darstellt, sein Flaggschiff-Heliumprojekt Topaz von der Entdeckung und Erkundung in die Produktion, Aufbereitung und Verflüssigung zu überführen; sowie die erhebliche Risikominderung auf dem Weg zur ersten Produktion durch die Sicherung der kritischen Midstream-Infrastruktur, die für die Aufbereitung, Reinigung und Verflüssigung von Helium erforderlich ist; die Anlage stellt eine strategisch wichtige inländische Quelle für flüssiges Helium dar, wobei die potenzielle zukünftige Produktion aus Topaz durch Einnahmen aus der Gasaufbereitung von Gasströmen Dritter ergänzt wird; diese Merkmale könnten das Finanzierungsprofil des Projekts wesentlich verbessern und eine Finanzierung zu günstigeren Konditionen ermöglichen, als sie wahrscheinlich für eine neu zu errichtende Aufbereitungsanlage mit längerer Laufzeit verfügbar wären; die Anlage würde, sofern sie erworben wird, den Eckpfeiler für den Übergang von Pulsar zur kommerziellen Produktion und zu einer skalierbaren Plattform für Edelgase in den Vereinigten Staaten bilden; die Weiterentwicklung des Topaz-Projekts in Richtung der ersten Produktion; die erwarteten Ergebnisse der neuen Helium-Gesetzgebung in Minnesota; die Erwartung, dass die Ergebnisse der 2D-Seismik und der luftgestützten Gravitationsgradiometrie das Verständnis des Unternehmens für das Lagerstättensystem verbessern und als Grundlage für die Bohrstandortauswahl im Rahmen des bevorstehenden produktionsreifen Bohrprogramms dienen werden; die erwartete Bohrung von bis zu vier neuen Förderbohrlöchern, das gestiegene Vertrauen in den Umfang und die Qualität des Topaz-Projekts sowie die Betriebsergebnisse. Zukunftsgerichtete Aussagen können Schätzungen beinhalten und basieren auf Annahmen der Unternehmensleitung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Kapitalkostenschätzungen des Unternehmens, die Erwartungen der Unternehmensleitung hinsichtlich der Verfügbarkeit von Kapital zur Finanzierung des künftigen Kapital- und Betriebsbedarfs des Unternehmens; die Fähigkeit, alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen zu erhalten; sowie die Annahme, dass der Bundesstaat Minnesota die erforderlichen Regelungsmaßnahmen, Umweltprüfungen, Genehmigungsanforderungen und Umsetzungsschritte abschließen wird, um eine kommerzielle Produktion zu ermöglichen.

Da sich die Grundstücksbeteiligungen des Unternehmens noch in einem frühen Entwicklungsstadium befinden, wurden bislang keine Reserven zugewiesen. Der zukünftige Wert des Unternehmens hängt daher vom Erfolg bzw. Misserfolg seiner Aktivitäten ab, die sich in erster Linie auf die künftige Exploration, Bewertung und Erschließung seiner Vermögenswerte sowie den potenziellen Erwerb weiterer Grundstücksbeteiligungen in der Zukunft konzentrieren. Im Rahmen des Topaz-Projekts wurden risikofreie bedingte und potenzielle Heliumvorkommen definiert. Die Schätzung von Heliumvolumina unterliegt jedoch erheblichen Unsicherheiten, die mit technischen Daten und deren Interpretation, künftigen Rohstoffpreisen sowie Erschließungs- und Betriebskosten zusammenhängen. Es kann nicht garantiert werden, dass das Unternehmen seine Heliumvolumina erfolgreich in Reserven umwandeln und das geschätzte Volumen fördern wird. Schätzungen können sich erheblich ändern oder unsicherer werden, wenn neue Informationen verfügbar werden, beispielsweise aufgrund zusätzlicher Bohrungen oder Produktionstests während der Lebensdauer des Feldes. Wenn sich die Schätzungen ändern, können sich auch die Erschließungs- und Produktionspläne ändern. Eine Abwärtskorrektur der Schätzungen der Heliummengen könnte sich nachteilig auf die operative oder finanzielle Leistung des Unternehmens auswirken.

Schätzungen der Heliummengen sind Ermessensaussagen, die auf Wissen, Erfahrung und branchenüblichen Praktiken beruhen. Diese Schätzungen sind ungenau und hängen in gewissem Maße von Interpretationen ab, die sich letztendlich als unzutreffend erweisen und eine Anpassung erfordern können oder sich – selbst wenn sie zum Zeitpunkt der ursprünglichen Berechnung gültig waren – erheblich ändern können, sobald neue Informationen oder Techniken verfügbar werden. Sobald durch weitere Bohrungen und Analysen zusätzliche Informationen vorliegen, werden sich die Schätzungen wahrscheinlich ändern. Jegliche Anpassungen der Mengenangaben könnten die Explorations- und Erschließungspläne des Unternehmens beeinflussen, was sich wiederum auf die Leistung des Unternehmens auswirken könnte. Der Prozess der Schätzung von Heliumressourcen ist komplex und erfordert wichtige Entscheidungen und Annahmen bei der Bewertung der Zuverlässigkeit der verfügbaren geologischen, geophysikalischen, technischen und wirtschaftlichen Daten für jedes Grundstück. Verschiedene Ingenieure können auf der Grundlage derselben verfügbaren Daten unterschiedliche Schätzungen der Ressourcen, Cashflows oder anderer Variablen vornehmen.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen und die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen offenbarten oder implizierten abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem, dass es Pulsar möglicherweise nicht gelingt, kommerziell ertragreiche Bohrlöcher zu bohren; dass Pulsar bei den Verhandlungen über den endgültigen Vertrag mit dem Verkäufer möglicherweise keinen Erfolg hat; das Risiko, dass die gemäß der Absichtserklärung zu erwerbende Ausrüstung nicht wie erwartet oder gar nicht funktioniert; die Ungewissheit bei der Ressourcenschätzung; operative Risiken bei der Durchführung von Explorationsarbeiten, einschließlich der Möglichkeit, dass die Bohrkosten höher ausfallen als geschätzt; Rohstoffpreise; Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltfaktoren; das Risiko, dass die erforderlichen staatlichen Regulierungs-, Umweltprüfungs-, Genehmigungs- und Umsetzungsschritte nicht abgeschlossen werden; sowie weitere oben genannte Faktoren und Risikofaktoren, die im Jahresinformationsformular des Unternehmens vom 3. Februar 2026 für das am 30. September 2025 endende Geschäftsjahr aufgeführt sind und unter dem Unternehmensprofil auf www.sedarplus.ca zu finden sind.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Von Zeit zu Zeit treten neue Faktoren auf, und es ist dem Unternehmen nicht möglich, alle diese Faktoren vorherzusagen oder die Auswirkungen jedes einzelnen Faktors zu bewerten oder das Ausmaß zu bestimmen, in dem ein Faktor oder eine Kombination von Faktoren dazu führen könnte, dass die Ergebnisse wesentlich von den in einer zukunftsgerichteten Aussage enthaltenen abweichen. Es kann keine Gewähr dafür gegeben werden, dass sich die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen als richtig erweisen werden, und dementsprechend sollten sich Anleger nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen in ihrer Gesamtheit ausdrücklich diesem Vorbehalt.

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Suite 2300, Bentall 5 550 Burrard Street

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email : pulsar@pulsarhelium.com

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