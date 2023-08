Puparo.de – Ein illegaler Firmenbestatter ?

Puparo.de lautet die Internetseite der Pay Management 24 GmbH in Berlin, die sich selbst als Experte für den GmbH Verkauf mit Schulden bezeichnen. Handelt es sich hier um Firmenbestattungen ?

Das Unternehmen bietet den GmbH Verkauf mit Schulden vor GmbH Insolvenz auf seiner Webseite puparo.de an. Solche Dienstleistungen bezeichnen die Behörden, insbesondere Staatsanwaltschaften und Gerichte als „Firmenbestattung“ und so konnte recherchiert werden, dass GmbH Geschäftsführer in Not ihre Gesellschaften an puparo.de abgegeben und nun von den Behörden verfolgt werden, denn puparo.de leistet solche Firmenbestattungen, wenn die Geschäftssitze an eine Adresse für alle Firmen verlegt und GmbH Anteile zu Schleuderpreisen „verkauft“ werden. Hinzu kommt, dass jede übernommene GmbH von Geschäftsführern mit Auslandswohnsitz übernommen worden sind. So konnten wir herausfinden, dass mit Hilfe von puparo.de folgende Firmen 2023 schon „bestattet“ wurden:

Hetaka Bremerhaven TV GmbH

Bem Media Verwaltungs GmbH

MDS Berlin GmbH

APR GmbH

SIMATSU Berlin GmbH

MFM Media GmbH

RGS Bauunternehmung UG

Ceramagic GmbH

Polster Meyer GmbH

Miray Plegedienst GmbH

Körner Unternehmensgruppe GmbH

Innen & Außen Bauleistungen GmbH

ILST GmbH

HeFo Fahrzeugtechnik GmbH

Gonya Logistik GmbH

GFP Service GmbH

B & S Bau GmbH

Michael Pacholsky GmbH

Foodlinx GmbH

Das neue Haus GmbH

(Quelle: Handelsregister)

Puparo.de geht bei illegalen Firmenbestattungen immer gleich vor: Es finden notarielle Beurkundungen oft beim selben Notar, meist dem Notariat Markus Herbig in Berlin statt. Geschäftsanteile werden zu Schleuderpreisen an „neue“ Geschäftsführer mit Auslandsbezug „verscherbelt“ und die Gesellschaften allesamt an der Adresse, dem „Firmenfriedhof“ von puparo.de in der Guerickestr. 36 in 10587 Berlin, umgemeldet. Diese Vorgehensweisen stellen Straftatbestände wie Insolvenzverschleppung, Betrug und Beihilfe zum Bankrott dar. Nach unseren Recherchen ermittelt die Staatsanwaltschaft Berlin umfangreich gegen puparo.de aus Berlin und deren Verantwortlichen.

