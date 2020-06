Puschels magische Abenteuer – Abenteuer der kleinen Tiere, in Wald und Feld

Die Leser erleben in Gabriela Düringers „Puschels magische Abenteuer“ Magie und Zauber mit einem Baby-Eichhörnchen.

Die Geschichten in diesem Buch rund um das niedliche Baby-Eichhörnchen Puschel und seine Freunde spielen im Wieterwald und an der Northeimer Seenplatte, bis hin zum Brocken im Harz statt. Puschel trifft auf andere Tiere im Wald, wie z.B. den Hamster Kuschel und ein Gänseblümchen der besonderen Art. Da taucht auf einmal die kleine Brockenhexe auf und verwandelt einen der Charaktere!

Die Abenteuer nehmen kein Ende, denn auf einmal hat ein kleines Mädchen die Idee, dass ein Waldtier bestimmt ein tolles Haustier abgeben würde – und entführt eines! Die Leser tauchen in diesem Buch auf wundervolle Weise in das Reich der Elfen und Feen ein. Es geht um kleine Waldtiere, eine böse Hexe, eine gute Fee und einen verzauberten Maulwurf!

Das unterhaltsame und zugleich anregende Kinderbuch „Puschels magische Abenteuer“ von Gabriela Düringer beinhaltet spannende, lustige und auch gruselige Geschichten, die nicht nur Kindern Spaß bereiten werden. Die Autorin wurde am 19.08.1958 geboren und schreibt seit ca. 15 Jahren Gedichte und Kinderbücher. Sie lebt seit 2017 wieder in Northeim, wo sie aufgewachsen ist.

„Puschels magische Abenteuer“ von Gabriela Düringer ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-03747-2 zu bestellen. Der tredition Verlag hat es sich zum wichtigsten Ziel gesetzt, jungen und unbekannten Autoren die Veröffentlichung eigener Bücher zu ermöglichen, aber auch Verlagen und Verlegern eine Kooperation anzubieten. tredition veröffentlicht Bücher in allen Medientypen, vertreibt im gesamten Buchhandel und vermarktet Bücher seit Oktober 2012 auch aktiv.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

