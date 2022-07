PyroGenesis bestätigt Lieferung eines Plasmabrenners an einen der weltweit größten Eisenerzhersteller für den Einsatz im Härtungsofen

Der jüngste Meilenstein auf dem Weg zum erstmaligen Einsatz von Plasmabrennern in wichtigen vorgelagerten Prozessen der Stahlerzeugung wurde erreicht.

MONTREAL, QUEBEC (5. Juli 2022) – PyroGenesis Canada Inc. (pyrogenesis.com) (TSX: PYR) (NASDAQ: PYR) (FWB: 8PY), ein High-Tech-Unternehmen (im Folgenden Unternehmen oder PyroGenesis genannt), das auf die Planung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von fortschrittlichen Plasmaverfahren sowie auf nachhaltige Lösungen zur Reduktion von Treibhausgasen (THG) spezialisiert ist, freut sich, unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung vom 8. Februar 2022 heute bekannt geben zu können, dass der erste 1 MW-Plasmabrenner an den Kunden A (der Kunde) ausgeliefert wurde und dort im Rahmen der Eisenerzpelletierung, einem wichtigen vorgelagerten Verfahren der Stahlerzeugung, zum Einsatz kommen wird. Da nun alle vertraglich vereinbarten Komponenten für das Plasmabrennersystem des Unternehmens vor Ort sind, können die nächsten Schritte nach dem Ermessen des Kunden erfolgen.

Diese termingerechte Auslieferung signalisiert den Startschuss für die letzte Etappe dieser Reise, stellt Herr P. Peter Pascali, CEO und Vorsitzender von PyroGenesis, klar. Seit Bekanntgabe unserer Beteiligung am internationalen Konsortium, das erstmals den Einsatz von Plasma bei der Eisenerzpelletierung untersucht, sind das Echo auf die Einsatzmöglichkeiten unserer Plasmabrenner und die damit einhergehende Bereitschaft einiger der weltweit größten Eisenerzproduzenten und Stahlerzeuger, eine so entscheidende Verfahrensänderung in Kooperation mit PyroGenesis zu prüfen, durchaus bemerkenswert.

Die Installation des Plasmabrennersystems und aller zugehörigen Peripheriekomponenten wird schätzungsweise 3 bis 4 Wochen in Anspruch nehmen. Danach folgt eine Abnahmeprüfung vor Ort (SAT).

Der Abschluss dieser Abnahmeprüfung war ursprünglich für Ende Juli 2022 geplant. Der Kunde hat PyroGenesis jedoch vor kurzem informiert, dass er das Verfahren gerne um bis zu zusätzlich 90 Tage ausdehnen möchte. Diese zusätzliche Zeitspanne wurde aufgrund von Verzögerungen bei der Umsetzung wesentlicher Standortanpassungen, die der Kunde auf eigene Kosten vornimmt, beantragt. Der Kunde hat PyroGenesis versichert, dass alle erforderlichen ziviltechnischen, elektrotechnischen und maschinentechnischen Arbeiten im erforderlichen Ausmaß voranschreiten. Diese Verfahrenserweiterung umfasst Änderungen in der Zeitplanung und Neuzuteilungen von Material und Personal, wobei jedoch alle Zielvorgaben gleich bleiben.

Es ist äußerst spannend, über eine Technologie zu verfügen, mit der die CO2-Emissionen in der vorgelagerten Stufe der Stahlerzeugung direkt und deutlich reduziert werden können. Eine solche Gelegenheit bietet sich selten, meint Herr Pascali weiter. Mit dem Austausch von stark umweltbelastenden Diesel- und Bunkerbrennern durch saubere, verbrennungslose Plasmabrenner sind Eisenerzpelletierer auf der ganzen Welt in der Lage, ihre Abhängigkeit von umweltschädlichen fossilen Brennstoffen drastisch zu verringern. Nach umfangreichen Modellierungen, Simulationen, der Entwicklung von Geschäftsszenarien, Produktionsabläufen und Werksprüfungen – und das alles inmitten einer globalen Pandemie – befindet sich unser Plasmabrennersystem für die Eisenerzpelletierung nun beim Kunden vor Ort, und dieser bereitet derzeit den allerersten Live-Werkseinsatz zum Erreichen dieses CO2-Reduktionsziels vor. Wir freuen uns sehr, dass wir diese letzte Phase endlich erreicht haben, und können es kaum erwarten, die Installation und Endabnahmeprüfung vor Ort gemeinsam mit dem Kunden vornehmen zu können.

Wie bereits mitgeteilt, ist Kunde A ein internationaler Hersteller von Eisenerzpellets mit einem Umsatz von mehreren Milliarden Dollar und auch einer der größten in der Branche. Sein Name wird aus Wettbewerbsgründen nicht bekannt gegeben. Der Kunde, der sich zur Senkung seiner Treibhausgasemissionen verpflichtet hat, besitzt mehr als zehn (10) Eisenerzpelletierungsanlagen, von denen jede möglicherweise bis zu 50 Plasmabrenner – das sind insgesamt mehr als 500 Brenner – benötigt.

Verlautbart wurde außerdem, dass der Kunde von PyroGenesis einen Kostenvoranschlag für 36 Plasmabrenner im Wert von zwischen 75 und 95 Mio. USD (umgerechnet 95 – 115 Mio. CAD) angefordert und auch erhalten hat.

PyroGenesis besitzt das weltweite Patent für die Nutzung von Plasmabrennern im Rahmen der Eisenerzpelletierung.

Über PyroGenesis Canada Inc.

PyroGenesis Canada Inc., ein Hightech-Unternehmen, ist führend in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung fortschrittlicher Plasmaprozesse und nachhaltiger Lösungen, die Treibhausgase (THG) reduzieren und wirtschaftlich attraktive Alternativen zu herkömmlichen schmutzigen Prozessen darstellen. PyroGenesis hat proprietäre, patentierte und fortschrittliche Plasmatechnologien entwickelt, die von mehreren Milliarden-Dollar-Branchenführern in vier substantiellen Märkten geprüft und eingeführt werden: Eisenerzpelletierung, Aluminium, Abfallmanagement und additive Fertigung. Mit einem Team erfahrener Ingenieure, Wissenschaftler und Techniker in seinem Büro in Montreal und seinen 3.800 m2 und 2.940 m2 großen Produktionsstätten, hält PyroGenesis seinen Wettbewerbsvorteil aufrecht, indem es an der Spitze der Technologieentwicklung und -vermarktung bleibt. Der Betrieb ist nach ISO 9001:2015 und AS9100D zertifiziert und besitzt die ISO-Zertifizierung bereits seit 1997. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.pyrogenesis.com.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen, die die Wörter können, planen, werden, schätzen, fortsetzen, annehmen, beabsichtigen, erwarten, dabei sein und andere ähnliche Ausdrücke enthalten, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Erwartungen hinsichtlich der Akzeptanz unserer Produkte auf dem Markt; unsere Strategie zur Entwicklung neuer Produkte und zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit bestehender Produkte; unsere Strategie in Bezug auf Forschung und Entwicklung; die Auswirkungen von Konkurrenzprodukten und Preisgestaltung; die Entwicklung neuer Produkte und Ungewissheiten in Bezug auf den behördlichen Zulassungsprozess. Solche Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen bestimmten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Risiken, die regelmäßig in den laufenden Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapieraufsichtsbehörden detailliert beschrieben werden. Diese Einreichungen können unter www.sedar.com oder unter www.sec.gov eingesehen werden. Tatsächliche Ergebnisse, Ereignisse und Leistungen können erheblich abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Weder die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) noch der NASDAQ Stock Market, LLC übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

QUELLE: PyroGenesis Canada Inc.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Rodayna Kafal, Vice President Investors Relations and Strategic Business Development

Tel: +1 (514) 937-0002, E-Mail: ir@pyrogenesis.com

LINK: www.pyrogenesis.com/

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

