PyroGenesis bestätigt Übermittlung eines Kostenvoranschlags in Höhe von 95-115 Mio. Dollar für 36 Plasmabrenner an seinen Kunden A, einen internationalen milliardenschweren Hersteller von Eisenerzpellets

MONTREAL, QUEBEC (1. Februar 2022) – PyroGenesis Canada Inc. (pyrogenesis.com) (NASDAQ: PYR) (TSX: PYR) (FWB: 8PY),ein High-Tech-Unternehmen (im Folgenden Unternehmen oder PyroGenesis genannt), das auf die Planung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von fortschrittlichen Plasmaverfahren und nachhaltigen Lösungen zur Reduktion von Treibhausgasen spezialisiert ist, freut sich, heute unter Bezugnahme auf seine Pressemeldung zum Geschäftsergebnis für das 3. Quartal 2021 (www.pyrogenesis.com/wp-content/uploads/2021/06/2021-11-15-PyroGenesis-Announces-Q3-2021-Results.pdf) sowie seine Pressemeldung vom 3. Juni 2021 (www.pyrogenesis.com/wp-content/uploads/2021/01/2021-06-03-PyroGenesis-Announces-Request-for-Cost-Estimate-from-Major-Iron-Ore-Producer-for-Thirty-Six-Plasma-TorchesValidation-Continues_final.pdf) bestätigen zu können, dass auf Anfrage seitens des Kunden A ein Kostenvoranschlag für 36 Plasmabrenner an diesen übermittelt wurde.

Der unterbreitete Kostenvoranschlag belief sich auf 75-95 Mio. USD (95-115 Mio. CAD) für 36 Plasmabrenner (3 MW). Aufgrund bestimmter Unwägbarkeiten enthält die Schätzung nur eine Spanne. Eine genauere Kostenberechnung erfolgt zu gegebener Zeit.

Wir möchten betonen, dass diese Mitteilung aus einer im Vorfeld angekündigten Anfrage eines Kunden bezüglich eines Kostenvoranschlags resultiert und in keinster Weise bedeutet oder impliziert, dass sich daraus zukünftige Einnahmen ableiten lassen, stellt Herr P. Peter Pascali, CEO und Vorsitzender von PyroGenesis, klar.

Wie bereits angekündigt, ist Kunde A ein internationaler Hersteller von Eisenerzpellets mit einem Umsatz von mehreren Milliarden Dollar, und einer der größten in der Branche, dessen Name aus Wettbewerbsgründen vertraulich bleibt. Der Kunde, der sich zur Senkung seiner Treibhausgasemissionen verpflichtet hat, besitzt mehr als zehn (10) Betriebsanlagen, von denen jede einzelne möglicherweise bis zu 50 Plasmabrenner benötigt (1MW). PyroGenesis verfügt über das einzige patentierte Verfahren in der Herstellung von Eisenerzpellets, das darauf ausgelegt ist, schmutzige Brenner mit fossilen Brennstoffen durch umweltfreundliche Plasmabrenner zu ersetzen und damit die Treibhausgasemissionen erheblich zu reduzieren.

Unabhängig davon teilte das Unternehmen vergangene Woche mit, dass zwischen dem 2. und 14. Februar 2022 eine Werksabnahme für den Einsatz seiner Plasmabrenner in der Eisenerzpelletierung beim Kunden A geplant ist.

Obwohl uns bewusst ist, dass es sich hierbei nur um eine Anfrage bezüglich eines Kostenvoranschlags handelt und es keine Garantie dafür gibt, dass der Auftrag auch tatsächlich erteilt wird, und wenn ja, dass er innerhalb der hier angeführten Preisspanne erteilt wird, werten wir diesen Umstand als ernstzunehmende Interessensbekundung im Anschluss an eine umfassende Due-Diligence-Prüfung durch ein milliardenschweres Unternehmen, so Herr Pascali, der CEO und Chair von PyroGenesis. Was man im Wesentlichen aus unserer heutigen und allen anderen kürzlichen Mitteilungen mitnehmen kann, ist nicht nur, dass sich die Dinge so entwickeln wie geplant und wir kontinuierlich einen Erfolgsschritt nach dem anderen setzen, sondern dass sich hier im Erfolgsfall eine phänomenale Geschäftschance für das Unternehmen auftut. Das heißt nicht, dass keine Risiken vor uns liegen. Aber wir bewegen uns mit den richtigen Akteuren in die richtige Richtung.

Laut Schätzung von PyroGenesis werden für die Herstellung von 400 Mio. Tonnen Pellets weltweit M. Huerta, J. Bolen, M. Okrutny, I. Cameron and K. OLeary, Guidelines for Selecting Pellet Plant Technology, Tagungsbericht zur Iron Ore Conference 2015, Perth, Westaustralien, 13.-15. Juli 2015

jährlich zwischen 8000 und 12000 MW an Energie benötigt. Unter der Annahme, dass die Brenner mit fossilen Brennstoffen im Verhältnis 1:1 durch schätzungsweise zehntausend 1 MW-Plasmabrenner ersetzt werden und die Kosten pro Plasmabrenner (1MW) bei rund 1,5 Mio. USD liegen, schätzt das Unternehmen den potenziellen Zielmarkt auf über 10 Mrd. USD basierend auf internen Berechnungen von PyroGenesis

.

Über PyroGenesis Canada Inc.

PyroGenesis Canada Inc., ein Hightech-Unternehmen, ist führend in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung fortschrittlicher Plasmaprozesse und nachhaltiger Lösungen, die Treibhausgase (THG) reduzieren und wirtschaftlich attraktive Alternativen zu herkömmlichen schmutzigen Prozessen darstellen. PyroGenesis hat proprietäre, patentierte und fortschrittliche Plasmatechnologien entwickelt, die von mehreren Milliarden-Dollar-Branchenführern in vier substantiellen Märkten geprüft und eingeführt werden: Eisenerzpelletierung, Aluminium, Abfallmanagement und additive Fertigung. Mit einem Team erfahrener Ingenieure, Wissenschaftler und Techniker in seinem Büro in Montreal und seinen 3.800 m2 und 2.940 m2 großen Produktionsstätten, hält PyroGenesis seinen Wettbewerbsvorteil aufrecht, indem es an der Spitze der Technologieentwicklung und -vermarktung bleibt. Der Betrieb ist nach ISO 9001:2015 und AS9100D zertifiziert und besitzt die ISO-Zertifizierung bereits seit 1997. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte: www.pyrogenesis.com.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen, die die Wörter können, planen, werden, schätzen, fortsetzen, annehmen, beabsichtigen, erwarten, dabei sein und andere ähnliche Ausdrücke enthalten, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Erwartungen hinsichtlich der Akzeptanz unserer Produkte auf dem Markt; unsere Strategie zur Entwicklung neuer Produkte und zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit bestehender Produkte; unsere Strategie in Bezug auf Forschung und Entwicklung; die Auswirkungen von Konkurrenzprodukten und Preisgestaltung; die Entwicklung neuer Produkte und Ungewissheiten in Bezug auf den behördlichen Zulassungsprozess. Solche Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen bestimmten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Risiken, die regelmäßig in den laufenden Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapieraufsichtsbehörden detailliert beschrieben werden. Diese Einreichungen können unter www.sedar.com oder unter www.sec.gov eingesehen werden. Tatsächliche Ergebnisse, Ereignisse und Leistungen können erheblich abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Weder die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) noch der NASDAQ Stock Market, LLC übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

QUELLE: PyroGenesis Canada Inc.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Rodayna Kafal, Vice President Investors Relations and Strategic Business Development

Tel: +1 (514) 937-0002

E-Mail: ir@pyrogenesis.com

LINK: www.pyrogenesis.com/

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ odeR auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PyroGenesis Canada Inc

P. Peter Pascali

200 – 1744 William Street

H3J 1R4 Montreal, QC

Kanada

email : ppascali@pyrogenesis.com

Pressekontakt:

PyroGenesis Canada Inc

P. Peter Pascali

200 – 1744 William Street

H3J 1R4 Montreal, QC

email : ppascali@pyrogenesis.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



Auf Wo Was wurden in den letzten 3 Monaten keine ähnlichen Beiträge veröffentlicht.

Tim Warman in Board von Revival Gold aufgenommen Discovery kündigt Arbeitsprogramm und Budget 2022 für Cordero an