PyroGenesis freut sich, die Bestellung von Frau Nannette Ramsey in das Board of Directors und von Herrn Ben Simo zum CFO bekannt zugeben

MONTREAL, QUEBEC (1. Juni 2021) — PyroGenesis Canada Inc. (pyrogenesis.com) (TSX: PYR) (NASDAQ: PYR) (FWB: 8PY), ein High-Tech-Unternehmen (im Folgenden Unternehmen oder PyroGenesis genannt), das auf die Planung, Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von plasmagestäubtem Metallpulver, umweltfreundlichen Plasmasystemen zur Energiegewinnung aus Abfällen (Plasma-Waste-to-Energy-Systemen) und sauberen Plasmabrennerprodukten spezialisiert ist, freut sich, heute bekannt zu geben, dass Frau Nannette Ramsey als unabhängige Direktorin in das Board of Directors (das Board) aufgenommen wurde und unabhängig davon Herr Ben Simo zum Chief Financial Officer (CFO) des Unternehmens berufen wurde.

Frau Ramsey hat einen Bachelorabschluss in Wirtschaft und Technik sowie ein MBA-Diplom. Sie konnte Produktionserfahrungen bei der Caterpillar Tractor Company und bei J.I. Case sammeln und war zuletzt als Site Manager und Associate Director of Engineering für den Standort des Edgewood Chemical Biological Center im Rock Island Arsenal in Illinois tätig. Dort war sie für die strategische Planung, die Budgetierung, den technischen Support, die Testung, die Qualitätssicherung sowie informationstechnologische Lösungen für eine Vielzahl von Kunden verantwortlich. Das Unternehmen hat Frau Ramsey Aktienoptionen gewährt, die sie zum Erwerb von 200.000 Stammaktien des Unternehmens mit einem Ausübungspreis von 6,59 Dollar pro Stammaktie berechtigen und welche innerhalb eines Zeitraums von fünf (5) Jahren ausgeübt werden können. Die Optionen werden in Abstimmung mit dem Aktienoptionsplan des Unternehmens gewährt.

Mit ihrer umfangreichen Produktionserfahrung leistet Frau Ramsey einen wertvollen Beitrag zu unserem Board. Ich heiße sie im Namen des Board als unabhängige Direktorin herzlich willkommen, freut sich Herr P. Peter Pascali, seines Zeichens CEO und Chair von PyroGenesis.Mit ihrem großen Erfahrungsschatz und ihrem beachtlichen technischen Know-how wird sie das Unternehmen in der nächsten Wachstumsphase maßgeblich unterstützen. Wir freuen uns schon jetzt auf die Einblicke und Perspektiven, die Frau Ramsey dem Unternehmen in dieser faszinierenden Entwicklungsphase eröffnen wird.

Die Bestellung von Frau Ramsey muss noch von den Regulierungsbehörden und von der Börsenaufsicht genehmigt werden.

Herr Simo verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Finanzwesen und war in Kanada bei diversen Produktions- und High-Tech-Firmen, darunter auch börsennotierten Firmen, tätig. Er hat ein MBA-Diplom und ist ein in Kanada zugelassener Wirtschaftsprüfer. Herr Simo bringt umfangreiche Erfahrungen in den Bereichen Unternehmensfinanzierung, operative Finanzen, Buchhaltung und Rechnungswesen, Steuerwesen sowie Finanzberichterstattung in das Unternehmen ein. Er wird die Abteilungen für Finanzen und Rechnungswesen beaufsichtigen und gleichzeitig zur Umsetzung der strategischen Planung des Unternehmens beitragen.

Auch ich heiße Ben als CFO von PyroGenesis herzlich willkommen, fügt Herr P. Peter Pascali hinzu. Seine beachtlichen Finanzkenntnisse und seine bei Produktions- und High-Tech-Firmen gesammelten Erfahrungen sind eine willkommene Ergänzung für unsere PyroGenesis-Familie. Ben wird uns bei der Umsetzung und Weiterentwicklung unserer Wachstumsstrategien unterstützen. Nachdem das Unternehmen keinen interimistischen CFO mehr benötigt, wird Herr Michael Blank aus dieser Funktion bei PyroGenesis ausscheiden. Das Unternehmen und sein Board of Directors danken ihm für seine Verdienste und wünschen ihm für seine zukünftigen Aufgaben alles Gute.

Unabhängig davon gibt das Unternehmen heute bekannt, dass das Board of Directors (das Board) die Firma Raymond Chabot Grant Thornton LLP (der Nachfolgeprüfer) mit Wirkung zum 21. Mai 2021 als neuen Wirtschaftsprüfer des Unternehmens beauftragt hat, der die Firma KPMG LLP (der frühere Abschlussprüfer) ablösen wird.

Das Unternehmen bestätigt, dass es keine geänderten Bestätigungsvermerke in den Berichten des früheren Abschlussprüfers für die beiden zuletzt abgeschlossenen Geschäftsjahre oder für einen beliebigen Zeitraum nach dem zuletzt abgeschlossenen Zeitraum, für den ein Bestätigungsvermerk erteilt wurde, und vor dem 21. Mai 2021 gegeben hat. Das Board und der Prüfungsausschuss des Unternehmens haben jeweils dem Rücktritt des früheren Abschlussprüfers und der Bestellung des Nachfolgeprüfers anstelle des früheren Abschlussprüfers zugestimmt. Es gab keine berichtspflichtigen Ereignisse (wie in der Vorschrift National Instrument 51-102 definiert) in Verbindung mit der jeweiligen Prüfung des Unternehmens durch den früheren Abschlussprüfer, die vor dessen Rücktritt als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens eingetreten wären. Die Mitteilung über den Wechsel des Wirtschaftsprüfers wurde vom Board des Unternehmens genehmigt.

Die Entscheidung, KPMG zum Rücktritt aufzufordern, basierte einzig und allein auf der strategischen Überlegung, unsere Bedürfnisse besser mit den Kosten der erbrachten Dienstleistungen in Einklang zu bringen, erklärt Herr P. Peter Pascali. Wir sind der Meinung, dass dieser Wechsel der Ausrichtung dieser Elemente besser Rechnung trägt.

In Übereinstimmung mit der Vorschrift NI 51-102 wurde die Mitteilung über den Wechsel des Wirtschaftsprüfers zusammen mit den erforderlichen Schreiben des früheren Abschlussprüfers und des Nachfolgeprüfers vom Board des Unternehmens geprüft und auf SEDAR und EDGAR eingereicht.

Über PyroGenesis Canada Inc.

PyroGenesis Canada Inc. ist ein in Entwurf, Entwicklung, Produktion und Vertrieb von fortschrittlichen Plasma-Verfahren und -Produkten tätiges Hightechunternehmen. Das Unternehmen bietet seine Expertise in Entwicklung und Produktion und seine schlüsselfertigen Ausstattungsoptionen Kunden in den Industriebereichen Verteidigung, Metallurgie, Bergbau, hochentwickelte Materialien (einschließlich 3D-Druck) und Umweltschutz an. Mit einem Team erfahrener Ingenieure, Wissenschaftler und Techniker in seinem Büro in Montreal und seinen 3.800 m2 und 2.940 m2 großen Produktionsstätten, behält PyroGenesis seinen Wettbewerbsvorteil an der Spitze von technischer Entwicklung und Vertrieb bei. Mit Hilfe seiner Kernkompetenzen beliefert PyroGenesis den globalen Markt mit innovativen Plasmabrennern, einem Plasmaabfall-Verfahren, metallurgischen Hochtemperaturverfahren und technischen Dienstleistungen. Die Betriebsstätten von PyroGenesis sind nach ISO 9001:2015 und AS9100D zertifiziert. Weitere Informationen finden Sie unter www.pyrogenesis.com.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen, die die Wörter können, planen, werden, schätzen, fortsetzen, annehmen, beabsichtigen, erwarten, dabei sein und andere ähnliche Ausdrücke enthalten, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Unternehmens wider und unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf unsere Erwartungen hinsichtlich der Akzeptanz unserer Produkte auf dem Markt; unsere Strategie zur Entwicklung neuer Produkte und zur Verbesserung der Leistungsfähigkeit bestehender Produkte; unsere Strategie in Bezug auf Forschung und Entwicklung; die Auswirkungen von Konkurrenzprodukten und Preisgestaltung; die Entwicklung neuer Produkte und Ungewissheiten in Bezug auf den behördlichen Zulassungsprozess. Solche Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse wider und unterliegen bestimmten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Risiken, die regelmäßig in den laufenden Einreichungen des Unternehmens bei den Wertpapieraufsichtsbehörden detailliert beschrieben werden. Diese Einreichungen können unter www.sedar.com oder unter www.sec.gov eingesehen werden. Tatsächliche Ergebnisse, Ereignisse und Leistungen können erheblich abweichen. Die Leser werden davor gewarnt, sich auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt. Weder die Toronto Stock Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der Toronto Stock Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) noch der NASDAQ Stock Market, LLC übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

QUELLE: PyroGenesis Canada Inc.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Rodayna Kafal, Vice President, IR/Comms. and Strategic BD

Tel: (514) 937-0002

E-Mail: ir@pyrogenesis.com

WEBSITE: www.pyrogenesis.com/

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

