Q.I.M. Quartier Immobilienmanagement GmbH erhält höchste Auszeichnung des Bundesverbandes VDIV

Das „olympische Gold“ der Branche wurde durch den Bundesverbande VDIV an die Q.I.M. Quartier Immobilienmanagement GmbH vergeben. Als Vordenker und Visionär gibt es hier kein Fachkräftemangel.

QIM Quartier Immobilienmanagement GmbH gewinnt „Verwalter des Jahres 2024“ – Platz 1 für herausragende Leistung in der Immobilienverwaltung

Berlin, [19.09.2024] – Die QIM Quartier Immobilienmanagement GmbH (Q.I.M) hat die höchste Auszeichnung der deutschen Immobilienverwaltungsbranche erhalten. Im Rahmen des diesjährigen nationalen Verwaltungstages ehrt der VDIV den Verwalter des Jahres 2024″ von rund 30.000 potenziellen Immobilienunternehmen in Deutschland.

„Diese Ehrung ist für uns wie olympisches Gold in unserer Branche.“ „Wir sind unglaublich stolz auf diese Auszeichnung und sehen darin nicht nur eine Bestätigung unserer langjährigen Arbeit, sondern auch eine Bestätigung, weiterhin höchste Standards in der Immobilienverwaltung und Leadership zu setzen“, freut sich Claudia Kubal) CFO der Q.I.M.

Der VDIV-Bundesverband, die wichtigste Institution für Immobilienverwalter in Deutschland, würdigt mit dem Titel „Verwalter des Jahres“ herausragende Leistungen, Innovationskraft und die erfolgreiche Umsetzung von Projekten, die einen positiven Einfluss auf die Branche haben. Die Entscheidung, die Q.I.M. Quartier Immobilienmanagement GmbH zu ehren, basiert auf kontinuierlicher Exzellenz und ihrem Engagement für Qualität in allen Bereichen der Immobilien, aber besonders durch die innovative Form als Vordenker zu agieren und modernes Leadership zu leben.

Das gesamte Team der Q.I.M. sieht in dieser Auszeichnung nicht nur eine große Ehre, sondern auch die Verpflichtung, auch in Zukunft auf höchstem Niveau zu arbeiten und den besten Service für ihre Kunden zu ermöglichen, um unsere Branche zu einer der begehrtesten zu etablieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Q.I.M. Quartier Immobilienmanagement GmbH

Sven Kubal

Werdauer Weg 35

10829 Berlin

Deutschland

fon ..: 030789590810

web ..: http://www.quartier-immo.de

email : Sven.kubal@quartier-immo.de

Pressekontakt:

Q.I.M. Quartier Immobilienmanagement GmbH

Sven Kubal

Werdauer Weg 35

10829 Berlin

fon ..: 030789590810

web ..: http://www.quartier-immo.de

email : Sven.kubal@quartier-immo.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

JUNA beschleunigt Revolution des elektrischen Straßengüterverkehrs mit Rekordauftrag von 30 Scania Elektro-Lkw