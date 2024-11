Q Precious & Battery Metals setzt auf gleich zwei Megatrends

Q Precious and Battery Metals konzentriert sich auf die Exploration in Québec. Neben Gold- und Lithiumprojekten verfügt man auch über eine spannende Wasserstoffliegenschaft.

Viele Investoren im Rohstoffsektor stehen derzeit vor einer schwierigen Entscheidung: Ausufernde Schulden und anhaltende geopolitische Gefahren treiben den Goldpreis. Gleichzeitig wird die Dekarbonisierung der Welt weiter vorangetrieben. Beide Trends versprechen ein nachhaltiges Wachstum. Doch in welchen sollte ein Anleger am besten investieren? Die Antwort von Q Precious & Battery Metals (CSE: QMET, WKN: A40QEV) ist ebenso simpel wie zukunftsträchtig: in beide natürlich.

Mehrere Eisen im Feuer zu haben, ist auch für Explorationsunternehmen von großem Vorteil, vor allem dann, wenn es sich um sehr heiße Eisen handelt. Q Precious & Battery Metals hat sich in den vergangenen Jahren konsequent in diese höchst interessante Position hineingearbeitet, denn das Unternehmen hat systematisch aussichtsreiche Projekte für die Exploration von Gold und kritischen Mineralien akquiriert.

Lesen Sie den ganzen Artikel hier:

Q Precious & Battery Metals setzt auf gleich zwei Megatrends

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GOLDINVEST Consulting GmbH

Herr Björn Junker

Rothenbaumchaussee 185

20149 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 – 44 195195

web ..: http://www.goldinvest.de

email : redaktion@goldinvest.de

Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.

