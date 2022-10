QEW Bildungszentrum – Der Bildungsträger für erfolgreiche Sicherheitsausbildung

QEW Bildungszentrum ist sind Bildungsträger nach AZAV und ISO-Zertifiziert nach 9001:2015. Die Akademie liegt in zentraler Lage nur wenige Meter vom Bahnhof in Karlsruhe entfernt.

Das QEW Bildungszentrum liegt im Herzen Karlsruhes. Das nach ISI 9001 und AZAV zertifizierte Bildungszentrum liegt nur wenige Meter vom Hauptbahnhof entfernt in günstigster Verkehrslage. Neben dem Hauptbahnhof, befindet sich Bus-, Fernbus und Straßenbahnhof in unmittelbarer Nähe. Mittels PKW sind die Schulungsräume über die B10 aus dem Westen/aus Richtung A5 kommend Ausfahrt 44, aus dem Osten/Richtung A65 kommend über die Ausfahrt 4 sehr gut erreichbar.

Im Gegensatz zu vielen anderen Bildungsträgern finden die Kurse grundsätzlich im Präsenzunterricht statt, da so der Kontakt zwischen Teilnehmer und Dozent persönlicher ist und die Dozenten besser auf die Teilnehmer eingehen können. Zur Ergänzung oder im Pandemiefall kann auf E-Learning umgestellt werden.

Voraussetzung um im Sicherheitsgewerbe arbeiten zu können ist die Vollendung des 18. Lebensjahres sowie ein Nachweis über die persönliche Zuverlässigkeit. Des Weiteren hat der Gesetzgeber festgelegt, dass jede Person, die im Sicherheitsgewerbe arbeiten will eine Unterrichtung durchlaufen muss. Will die Person im Öffentlichen Bereich, als Kaufhausdetektiv, Doorman oder Führungskraft bei Veranstaltungen oder Führungskraft in Flüchtlingsheimen arbeiten, muss eine Sachkundeprüfung abgelegt werden.

Auf diese vom Gesetzgeber zwingend vorgeschriebenen Zugangsvoraussetzungen zum Sicherheitsgewerbe baut die Geprüfte Schutz- und Sicherheitskraft (GSSK) und der Meister für Schutz und Sicherheit als berufliche Fortbildungsausbildung auf.

Daneben gibt es seit 2002 den Ausbildungsberufe Fachkraft für Schutz und Sicherheit als dreijährigen und die Servicekraft für Schutz und Sicherheit als zweijährigen Ausbildungsberuf. Diese Ausbildungsberufe sind kaufmännische Ausbildungen und bereiten den Absolventen auf eine Tätigkeit mit Schwerpunkt im kaufmännischen oder organisatorischen Bereich vor.

Das QEW Bildungszentrum bietet je nach Zielsetzung des Interessierten die richtige Ausbildung an. Gleichgültig, ob es das Ziel ist erfolgreich die Sachkundeprüfung nach §34 a GewO zu absolvieren oder ob eine praktische oder auch kaufmännische Tätigkeit in einem Sicherheitsdienstleistungsunternehmens, einer Konzernsicherheit oder eine selbstständige Tätigkeit angestrebt wird. Kompetente Dozenten mit langjähriger Praxiserfahrung, vermitteln anschaulich und gut didaktisch aufbereitet den Wissensstoff. Durch die zunehmende Professionalisierung im Sicherheitsbereich sind Fachkräfte auf dem Arbeitsmarkt gesucht und haben extrem gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

QEW Bildungszentrum

Frau Sonja Gerhardt

Bahnhofstraße 46

76137 Karlsruhe

Deutschland

fon ..: 0721 38316810

web ..: https://www.qew-bildungszentrum.de

email : info@qew-bildungszentrum.de

Wir sind zugelassener Bildungsträger nach AZAV und ISO-Zertifiziert nach 9001:2015. Unsere Akademie liegt in zentraler Lage nur wenige Meter vom Bahnhof in Karlsruhe entfernt. Wenn du Neueinsteiger, Quereinsteiger oder interessiert an Weiterbildung im Sicherheitsbereich bist, bereiten wir dich auf die 34a Sachkundeprüfung vor. Vorausgesetzt, du bist mindestens 18 Jahre alt

Pressekontakt:

QEW Bildungszentrum

Frau Sonja Gerhardt

Bahnhofstraße 46

76137 Karlsruhe

fon ..: 0721 38316810

email : info@qew-bildungszentrum.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Mehr Zimmerbuchungen durch automatisierte E-Mail-Kampagnen Wie Führungskräfte den Wandel gestalten können.