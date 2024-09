QI Materials: Ein natürliches Wasserstoff-Lager von Weltrang entsteht? (QIMC)

Noch weitgehend unentdeckt von der breiten Öffentlichkeit, arbeitet das Unternehmen QI Materials (auch QIMC oder Quebec Innovative Materials genannt) aktuell intensiv an der Exploration natürlicher Wasserstoff- und Siliziumvorkommen in Quebec, Kanada. Besonders das Ville Marie Projekt, welches sich im Besitz von QIMC befindet, könnte sich potenziell zu der größten natürlichen Wasserstoffquelle Nordamerikas entwickeln. Die jüngsten Entdeckungen in diesem Gebiet machen QI Materials (ISIN: CA7480331072 | WKN: A3D2JV | Symbol: QIMC) zu einem spannenden Akteur in der globalen Energiewende – und Investoren, die frühzeitig einsteigen, könnten jetzt noch von dem enormen Wachstumspotenzial profitieren.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76863/RohstoffMarkt_QIMC_180924.001.png

Natürlicher Wasserstoff: Der Treibstoff der Zukunft?

Der globale Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft fördert die Nachfrage nach natürlichen Wasserstoffvorkommen, die als saubere Energiequelle gelten. Natürlicher Wasserstoff, der durch geologische Prozesse tief unter der Erde entsteht, bietet erhebliche Vorteile gegenüber herkömmlich hergestelltem Wasserstoff: Er ist emissionsarm, speicherbar und kosteneffizient. QIMC steht mit seinem Ville Marie Projekt an vorderster Front der natürlichen Wasserstoffexploration. Die außergewöhnlich hohen Konzentrationen, die in den Bodenproben identifiziert wurden, machen es zu einem der spannendsten Projekte in diesem Bereich. Mit Investitionen in Höhe von 320 Milliarden US-Dollar, die weltweit bis 2030 in den Wasserstoffsektor fließen sollen, und der verstärkten Nutzung von Wasserstoff zur Dekarbonisierung energieintensiver Industrien bietet QI Materials die Chance, von diesem globalen Trend erheblich zu profitieren.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76863/RohstoffMarkt_QIMC_180924.002.png

Ville Marie: Ein Weltklasse-Naturwasserstoff-Lager

Das Ville Marie Projekt von QI Materials im Témiscamingue-Gebiet von Quebec ist eines der spannendsten natürlichen Wasserstoffprojekte Nordamerikas. Dieses Gebiet ist reich an natürlich vorkommendem, sogenanntem „weißem Wasserstoff“, der durch geologische Prozesse unter der Erde gebildet wird. Im Gegensatz zu herkömmlichen Wasserstoffformen könnte dieser natürliche Wasserstoff erheblich kostengünstiger und umweltschonender gefördert werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76863/RohstoffMarkt_QIMC_180924.003.png

Das Projekt umfasst ein beeindruckendes Gebiet von rund 250 Quadratkilometern, in dem QIMC intensive Bodenproben und geophysikalische Untersuchungen durchführt. In Zusammenarbeit mit dem Institut National de la Recherche Scientifique (INRS) wurden auf einer Fläche von 70 Quadratkilometern hochkonzentrierte Wasserstoffanomalien festgestellt. Besonders bemerkenswert sind die Messwerte von über 1000 ppm Wasserstoff in Bodenproben, was auf ein großes natürliches Reservoir hinweist. Die bisherige Arbeit hat gezeigt, dass das Ville Marie Projekt möglicherweise mehrere sekundäre Reservoirs enthält, die durch die Hauptverwerfung verbunden sind – was die Chancen auf eine kommerzielle Wasserstoffreserve stark erhöht.

QI Materials hat sich eine 100%ige Eigentümerschaft an diesem vielversprechenden Grundstück gesichert, was dem Unternehmen strategische Flexibilität und Kontrolle über die zukünftige Entwicklung gibt. Das Unternehmen kontrolliert mittlerweile 90% der potentiellen Wasserstoffvorkommen in der Provinz Quebec. Der Standort liegt zudem in einer bergbaufreundlichen Region mit guter Infrastruktur, was die Weiterentwicklung des Projekts erleichtert.

Jüngste Entwicklungen und der Plan zur Erschließung

In den letzten Monaten hat QIMC mehrere bedeutende Fortschritte beim Ville Marie Projekt gemacht. Eine der wichtigsten Entdeckungen wurde im September 2024 bekannt gegeben, als QI Materials Bodenproben mit über 1000 ppm Wasserstoff auf einer 9,7 km langen Nord-Süd-Linie identifizierte, was die Bedeutung dieses Projekts für die Wasserstoffwirtschaft weiter untermauerte. Das Unternehmen plant in den nächsten Monaten weitere fortgeschrittene Gravimetrie- und Audiomagnetotellurismus-Untersuchungen (AMT), um die Tiefe und Lage der Wasserstoffreservoirs genauer zu bestimmen. Diese Untersuchungen sind entscheidend, um potenzielle Reservoirs und die exakten Bohrziele für die kommerzielle Nutzung zu identifizieren.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76863/RohstoffMarkt_QIMC_180924.004.png

John Karagiannidis, der erfahrene Geschäftsführer von QIMC, kommentierte: Die Entdeckungen auf unserem Ville Marie Projekt markieren einen bedeutenden Schritt in Richtung einer nachhaltigen Wasserstoffgewinnung. Die außergewöhnlich hohen Wasserstoffkonzentrationen, die wir identifiziert haben, bestätigen das Potenzial dieses Standorts als bedeutende Quelle für sauberen, natürlichen Wasserstoff. Dies ist ein entscheidender Fortschritt in unserer Mission, die Energieversorgung der Zukunft zu revolutionieren und Quebec an die Spitze der globalen Wasserstoffwirtschaft zu bringen.“

Eine gigantische Quelle von natürlichem Wasserstoff als Übernahmeziel?

Die Bedeutung des Ville Marie Projekts liegt in der Möglichkeit, eine gigantische und zugleich nachhaltige Quelle von sauberem, emissionsarmem Wasserstoff zu erschließen. Dabei ist zu beachten, dass sich natürlicher Wasserstoff kontinuierlich regeneriert und so eine ständige Energiequelle darstellt. Im Vergleich zu grünem Wasserstoff, der durch Elektrolyse hergestellt wird, könnte dieser natürliche Wasserstoff weitaus kostengünstiger und effizienter sein. Mit wachsendem Interesse von Großkonzernen könnte das Ville Marie Projekt in naher Zukunft zu einem attraktiven Übernahmeziel werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76863/RohstoffMarkt_QIMC_180924.005.png

Ein guter Vergleich für Investoren ist das Unternehmen Gold Hydrogen Ltd., das derzeit an der ASX bei etwa 0,60 AUD je Aktie gehandelt wird und eine Marktkapitalisierung von etwa 95 Millionen AUD (ca. 87 Millionen CAD) aufweist. Obwohl sich Gold Hydrogen noch in einer frühen Phase befindet, hat es bereits eine beachtliche Marktkapitalisierung erreicht. Mit weiterem Nachrichtenfluss hat auch QI Materials das Potenzial, seine Bewertung kurzfristig erheblich zu steigern.

Andere vergleichbare Unternehmen sind Pure Hydrogen Corp. (Marktkapitalisierung etwa 45 Millionen CAD) und Hyterra Ltd. (Marktkapitalisierung etwa 39 Millionen CAD). Vor Kurzem erwarb Fortescue eine strategische Beteiligung von etwa 40% an Hyterra, was einen Kurssprung von 70% für die Aktionäre zur Folge hatte. Je weiter das QIMC-Projekt voranschreitet und Risiken minimiert werden, desto attraktiver wird QI Materials als Übernahmeziel.

Silizium: Der Rohstoff für die Energiewende

Neben Wasserstoff konzentriert sich QIMC auch auf hochreines Silizium, das eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung moderner Batterietechnologien spielt. Fortschritte in der Verwendung von metallurgischem Silizium für Lithium-Ionen-Batterien versprechen, die Engpässe bei Rohstoffen zu lindern und die Kosten in der Elektrofahrzeugindustrie erheblich zu senken. Angesichts der theoretischen Ladungskapazität von Silizium, die etwa neunmal höher ist als die von Graphit-Anoden, könnten diese Innovationen die Batterieindustrie revolutionieren. Der globale Siliziumdioxid-Markt, der bis 2029 voraussichtlich um 68 % wachsen wird, macht QIMC zu einem attraktiven Investment, um vom Boom der Elektrofahrzeuge und der sauberen Energietechnologie zu profitieren. Dafür hat QIMC gleich zwei Projekte im Bereich Silizium:

Das Charlevoix Silica Projekt

Das Charlevoix Silica Projekt von QI Materials liegt in der Nähe von Clermont, Quebec, und ist eines der Hauptprojekte des Unternehmens im Bereich hochreinen Siliziums. Dieses Projekt befindet sich in einem bergbaufreundlichen Gebiet mit gut ausgebauter Infrastruktur, was die zukünftige Erschließung erleichtert. Die Ressource besteht aus einer hochgradigen Quarzitformation mit einem Siliziumdioxid-Gehalt von durchschnittlich 98% SiO2, was sie ideal für industrielle Anwendungen macht. Hochreines Silizium ist ein Schlüsselmaterial in der Batterieproduktion, insbesondere für Lithium-Ionen-Batterien, die in der Elektromobilität und bei Energiespeichern eine zentrale Rolle spielen. Das Charlevoix-Projekt befindet sich derzeit in der Genehmigungsphase, was den Weg für eine zügige Weiterentwicklung und mögliche Kommerzialisierung ebnen soll.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/76863/RohstoffMarkt_QIMC_180924.006.png

Das River Valley Silica Projekt

Das River Valley Silica Projekt in der Nähe von Sudbury, Ontario, ist ein weiteres bedeutendes Siliziumprojekt von QI Materials. Das kürzlich erworbene Projekt umfasst eine Quarzitader mit historisch getesteten Reinheitsgraden von 98-99% SiO2, was es zu einer attraktiven Ressource für die wachsende Nachfrage nach hochreinem Silizium macht. River Valley profitiert von einer ausgezeichneten Lage mit bestehender Straßeninfrastruktur, nur 65 km von einem der weltweit führenden Bergbaugebiete entfernt. Das Projekt befindet sich aktuell in der Explorations- und Entwicklungsphase und QIMC plant, dieses hochwertige Vorkommen weiter auszubauen, um es für die wachsende Nachfrage nach chemisch reinem Silizium nutzbar zu machen.

Fazit und Auswertung

QI Materials bietet derzeit das Potential für einen außergewöhnlichen Wertzuwachs und könnte schon bald zu einem Vielfachen des aktuellen Aktienkurses gehandelt werden. Aktuell verfügt QIMC über eine nominale Marktkapitalisierung von nur rund 25 Mio. kanadischen Dollar bei einem Aktienpreis von 0,26 CAD. Obwohl die hochreinen Siliziumvorkommen von QIMC für sich genommen wertvoll sind, liegt das eigentliche kurzfristige Potenzial des Unternehmens unserer Meinung nach im Bereich des natürlichen Wasserstoffs. Zudem hat QI Materials jüngst angekündigt, rund 10 Millionen Warrants auszuüben, was dem Unternehmen ausreichend Mittel zur Verfügung stellt, um die Ziele der Wasserstoffexploration bis weit ins zweite Quartal 2025 umzusetzen.

Die Entwicklungen im Bereich des natürlichen Wasserstoffs revolutionieren derzeit die Energiewirtschaft, ähnlich wie es bei der Heliumexploration in Saskatchewan und Alberta der Fall war, die sich innerhalb weniger Jahre von einer Nischenbranche zu einer milliardenschweren Industrie entwickelt hat. Dieses Potenzial ist sogar noch größer und vergleichbar mit dem Ölboom im frühen 20. Jahrhundert in Texas. Vorausschauende Investoren beginnen zunehmend, das immense Wertpotenzial der erstklassigen Wasserstoffvorkommen von QIMC zu erkennen, die auf deutlich höhere Bewertungen zusteuern.

Angesichts der weltweit zunehmenden Investitionen in die Wasserstoffwirtschaft – bis 2030 werden allein in diesem Sektor Investitionen in Höhe von 320 Milliarden USD erwartet – ist QI Materials gut positioniert, um zukünftig stark von diesem Boom zu profitieren. Sollte es dem Unternehmen gelingen, das natürliche Wasserstoffreservoir erfolgreich zu erschließen und kommerziell nutzbar zu machen, könnte es eine bedeutende Rolle in der globalen Energiewende spielen.

Basierend auf dem derzeitig niedrigen Aktienpreis sollten sich renditeorientierte Investoren die Aktie von QI Materials in jedem Fall genau ansehen. QIMC dürfte in Zukunft noch viel von sich reden lassen.

QI Materials (Quebec Innovative Materials)

Symbol: QIMC

ISIN: CA7480331072

WKN: A3D2JV

Weitere Informationen finden Sie unter qimaterials.com

Oder unter www.Rohstoff-Markt.com

Disclaimer:

Es handelt sich hierbei um keine Anlageberatung. Sämtliche Informationen sind lediglich unverbindlich und allgemeiner Natur und stellen keine Anlageempfehlung dar. Der Handel mit Finanzprodukten (z.B. Wertpapiere) ist nicht nur mit Chancen, sondern auch mit Risiken verbunden. Sie sollten nur handeln, wenn Sie eventuell eintretende Verluste auch tragen können. Im schlimmsten Fall droht ein Totalverlust. Gute Ergebnisse in der Vergangenheit garantieren keine positiven Resultate in der Zukunft. Die Publikationen des Erstellers (MMP Munich MiningPartners GmbH) stellen lediglich Informationen dar und sind kein Angebot, Werbung oder Empfehlung zum Kauf oder Verkauf. Der Ersteller schließt jede Haftung aus. Sollten Sie die Informationen des Erstellers dafür nutzen, eigenständig zu handeln, so tragen Sie selbst die Verantwortung.

Laut §34b WpHG möchten wir Sie darüber informieren, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der MMP Munich MiningPartners GmbH Aktien der jeweils angesprochenen Unternehmen halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Der Ersteller behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder zu verkaufen. Darüber hinaus besteht zwischen dem hier vorgestellten Unternehmen und der MMP Munich MiningPartners GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die MMP Munich MiningPartners GmbH über das hier vorgestellte Unternehmen berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.

Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Webseiten, Medien oder Firmen ebenfalls über die von uns vorgestellten Unternehmen berichten. Daher kann es in einigen Fällen zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen.

Diese Publikation ist Bestandteil einer Marketing-Kampagne für das hier vorgestellte Unternehmen und richtet sich ausschließlich an erfahrene, risikobereite und spekulativ orientierte Anleger. Die hier veröffentlichte Publikation darf unter keinen Umständen als unabhängige Anlageempfehlung, Finanzanalyse oder gar Anlageberatung gewertet werden, da erhebliche Interessenkonflikte bestehen können. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine unabhängige Finanzanalyse, sondern um eine werbliche Publikation. Leser, die aufgrund der hier zur Verfügung gestellten Informationen Anlageentscheidungen treffen, handeln immer vollständig auf eigene Gefahr.

Alle Rechte vorbehalten. Alle Angaben ohne Gewähr. Die Vervielfältigung, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt.

Kontakt eMail-Adresse: rohstoffmarkt (at) posteo.de

Ersteller: www.rohstoff-markt.com | MMP Munich MiningPartners GmbH, Hauptstr. 82, D-98593 Floh-Seligenthal, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Jena unter der HRB 514883.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rohstoff-Markt.com

Jun Wang

MMP GmbH, Hauptstr. 82

98593 Floh-Seligenthal

Deutschland

email : rohstoffmarkt@posteo.de

Pressekontakt:

Rohstoff-Markt.com

Jun Wang

MMP GmbH, Hauptstr. 82

98593 Floh-Seligenthal

email : rohstoffmarkt@posteo.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

EMX Royalty gibt die Ernennung von Stefan Wenger zum CFO bekannt Spiral-Anlage für Graphit-Abnahmeverhandlungen erfolgreich installiert