Qualität bei Fenster Knaut: „Wir können alle Elemente auf Maß produzieren lassen“

Fenster Knaut arbeitet für hochwertige Lösungen rund um Fenster, Türen und Sonnenschutz ausschließlich mit renommierten Partnern zusammen, die in Europa zur Marktspitze in ihren Segmenten gehören.

Stephan Knaut vertritt eine klare Meinung: „Wer im Rahmen eines Neubau- oder Modernisierungsprojektes neue Fenster und/oder eine neue Haustür benötigt, sollte nichts dem Zufall überlassen. Nur versierte Fachbetriebe können eine nachhaltige Produktqualität und einen einwandfreien Einbau gewährleisten. Natürlich finden sich immer wieder preislich vermeintlich sehr interessante Angebote, die aber qualitativ oftmals nicht das halten, was sie versprechen.“ Nur durch die Zusammenarbeit mit erfahrenen Fachleuten erhielten Kunden die Sicherheit, wirkliche Produktqualität und eine professionelle Umsetzung zu bekommen. Das sei äußerst wichtig, um das gesamte Bauvorhaben wirklich zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. betont der Geschäftsführer von Fenster Knaut aus Geilenkirchen (www.fenster-knaut.de).

Der Tischlermeister führt das Familienunternehmen gemeinsam mit seiner Frau Meike. Fenster Knaut ist seit fast 18 Jahren ist in der ganzen Region gefragter Partner von Architekten, Bauherren, Bauunternehmen, Bauträger und Projektentwickler für alle Fragestellungen rund um hochwertige Fenster und Türen und professionell gemachten Sonnenschutz. Er sagt: „Hochwertige Fenster und Türen stehen für Haltbarkeit und Langlebigkeit und können, sollte es doch einmal zu Materialfehlern oder technischen Schwierigkeiten kommen, schnell repariert werden. Zudem entsprechen Produkte von Premiumherstellern immer dem neuesten Stand in Technik und Design – und können individuell nach den Wünschen es Bauherrn angepasst werden.“

Um diese Ansprüche jederzeit zu erfüllen, arbeitet Fenster Knaut ausschließlich mit ausgesuchten, renommierten Partnern zusammen, die in Europa zur Marktspitze in ihren Segmenten gehören. Die Qualität bestimmter am Markt verfügbarer Produkte sei sehr hoch, und durch die Partner könne Fenster Knaut alle Elemente auf Maß produzieren lassen.

Unter anderem ist Fenster Knaut „[1st] window partner Gold Level“ des österreichischen Premium-Fensterherstellers Internorm und vertreibt die europaweit anerkannten Produkte in der Region exklusiv. Internorm bietet technisch hochwertige Design-Fenster in Kunststoff, in Kunststoff mit Aluminium-Deckschale und aus Holz mit Aluminium-Deckschale an. Das Siegel „[1st] window partner Gold Level“ weist professionelle Rundum-Betreuung beim Fenster- und Haustürkauf aus. Diese reicht von einer individuellen Beratung über eine saubere und fachgerechte Montage bis hin zum dauerhaften Service nach der Ausführung.

Ein weiterer Premium-Partner des Geilenkirchener Familienunternehmens ist Topic aus Österreich. Topic produziert seit mehr als 40 Jahren individuelle Premium-Haustüren, die durch höchste Verarbeitungsqualität, beste Sicherheitstechnik, hervorragende Wärmedämmeigenschaften und vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten überzeugen. Im Bereich der Haustüren arbeiten Meike und Stephan Knaut auch mit der Firma Wessler zusammen und bieten auf diese Weise eine große Auswahl an Lösungen.

Das gilt auch für den Sonnenschutz. „Rollladen und Raffstores lassen wir ausschließlich bei unserem langjährigen Partner Roma fertigen. Die Marke ist führend bei Sonnenschutzsystemen mit höchstem Anspruch an Funktionalität, Ästhetik und Langlebigkeit. Damit können Raumklima, Lichtstimmung und Privatsphäre nach den individuellen Vorstellungen gestaltet werden. Durch die Partnerschaften bieten wir also die Möglichkeiten, sämtliche Anforderungen rund um Fenster und Türen aus einer Hand zu erfüllen“, sagt der Fenster Knaut-Gründer.

Über Fenster Knaut GmbH

Die Fenster Knaut GmbH aus Geilenkirchen ist führender Ansprechpartner für individuelle und hochwertige Türen und Fenster im gesamten Kreis Heinsberg und dem Raum Aachen. Gegründet vor 15 Jahren, wird der Meisterbetrieb Fenster Knaut heute von Meike und Stephan Knaut geführt. Im Fokus steht die fachgerechte Montage von Fenstern und Türen, die die Voraussetzung für einwandfreies und dauerhaftes Funktionen und eine lange Haltbarkeit ist. Fenster Knaut arbeitet federführend mit den renommierten Unternehmen Internorm, Topic, Kneer Süd und Roma zusammen und steht auf diese Weise für alle Fragestellungen von privaten und gewerblichen Kunden rund um Fenster, Türen, Rollladen und Raffstore zur Verfügung und kann die richtigen Antworten geben. Fenster Knaut ist einer der wenigen „First Windows Partner" von Internorm, das als Trendsetter der Fenster- und Türenbranche in ganz Europa gilt. Meike und Stephan Knaut und ihr fachkundiges Team beraten Kunden bei Neubauprojekten und Altbaumodernisierungen sowie bei Pflege und Wartung der eigenen Produkte und sorgen so dafür, dass Eigentümer und Bewohner an den eingebauten Produkten größtmögliche Freude haben. Im eigenen Show Room in Geilenkirchen erhalten Kunden in angenehmer Atmosphäre einen Überblick über die Produkte und können sich direkt vor Ort von den Fachleuten beraten lassen.

