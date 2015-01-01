Qualität durch Begleitung: Wie die SHD Dortmund Betreuungskräfte stärkt und Familien Vertrauen gibt

Die Betreuung in häuslicher Gemeinschaft lebt von den Menschen, die sie leisten. Betreuungspersonen tragen entscheidend dazu bei, dass Senioren in ihrer vertrauten Umgebung bleiben können.

„Gute Betreuung entsteht nicht allein durch Erfahrung, sondern durch klare Strukturen, Schulungen und eine enge Begleitung. Wir lassen unsere Betreuungskräfte nicht allein, sondern unterstützen sie mit Fachwissen, persönlicher Beratung und regelmäßigen Kontakten. Das gibt den Familien die Sicherheit, dass ihre Angehörigen jederzeit professionell versorgt sind“, sagt Stefan Lux, Geschäftsführer der Spezialdienstleister SHD Seniorenhilfe Dortmund und SHD Seniorenhilfe Rhein-Nahe für die Vermittlung von Kräften in der Betreuung in häuslicher Gemeinschaft (www.shd-dortmund.de und www.shd-rhein-nahe.de). Das Unternehmen stellt an Rhein und Ruhr, in Westfalen und in der Region Rhein-Nahe für Senioren Betreuungskräfte für ein 24-Stunden-Konzept zur Verfügung und ist auch als Dienstleister für Entlastungen im Alltag gemäß Sozialgesetzbuch anerkannt.

Die Betreuung in häuslicher Gemeinschaft lebt daher von den Menschen, die sie leisten, sodass Senioren in ihrer vertrauten Umgebung bleiben können. Damit diese anspruchsvolle Arbeit gelingt, setzt die SHD Seniorenhilfe auf ein strukturiertes System aus Qualifizierung, Begleitung und kontinuierlicher Unterstützung. Die Betreuungskräfte durchlaufen bereits vor ihrem Einsatz umfassende Vorbereitungen. Dazu gehören Informationen über die häusliche Situation, gesundheitliche Besonderheiten des Seniors und konkrete Aufgaben im Alltag. Während des Einsatzes stehen die SHD-Fachkräfte kontinuierlich zur Verfügung, um Fragen zu beantworten, bei Problemen zu vermitteln oder mit gezielten Tipps zu unterstützen.

„Diese direkte Rückkopplung sorgt dafür, dass auch herausfordernde Situationen gemeistert werden können – vom Umgang mit Demenz bis hin zu organisatorischen Fragen der Pflege“, so Lux. Ein weiterer Bestandteil des Qualitätsanspruchs ist die praxisnahe Schulung. Betreuungspersonen erhalten durch erfahrene Fachkräfte Hinweise zu rückenschonendem Arbeiten, Kommunikation mit Senioren oder zum Einsatz von Hilfsmitteln. Diese Fortbildung wird nicht theoretisch vermittelt, sondern in den Alltag integriert. So entsteht ein Lernen im direkten Umfeld, das Betreuungspersonen sofort umsetzen können.

Für die Angehörigen bedeutet dieses Vorgehen Transparenz und Vertrauen. Sie wissen, dass ihre Betreuungskraft nicht nur vermittelt, sondern aktiv begleitet wird. „Das ist unser Alleinstellungsmerkmal: Wir verbinden die persönliche Nähe einer Betreuungskraft mit dem Rückhalt einer professionellen Organisation. So entsteht eine Betreuung auf höchstem Niveau, die für Senioren wie Angehörige gleichermaßen Sicherheit schafft“, betont Stefan Lux. Die SHD Seniorenhilfe setzt damit Maßstäbe in der Betreuung in häuslicher Gemeinschaft. Denn Qualität bedeutet nicht nur, Aufgaben zu erfüllen – sondern auch, Betreuungskräfte stark zu machen und Familien ein verlässliches Umfeld zu geben.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

SHD Seniorenhilfe Dortmund GmbH

Herr Stefan Lux

Berghofer Straße 176

44269 Dortmund

Deutschland

fon ..: 0231 5897988-0

web ..: http://www.shd-dortmund.de

email : info@shd-dortmund.de

Über die SHD Seniorenhilfe Dortmund GmbH

Die SHD Seniorenhilfe Dortmund GmbH ist ein von Stefan Lux geführtes Unternehmen aus Dortmund, das sich auf die 24-Stunden-Seniorenbetreuung (Betreuung in häuslicher Gemeinschaft) und die Seniorenbetreuung auf Stundenbasis spezialisiert hat. Dafür arbeitet die SHD Seniorenhilfe Dortmund mit mehr als 1000 osteuropäischen Pflegekräften zusammen, die eine Rundum-Betreuung und -Versorgung der Kunden gewährleisten. Dazu gehören alle Tätigkeiten der Haushaltsführung wie Einkaufen, Putzen, Waschen, Kochen oder Bügeln, aber auch eine individuelle Unterstützung bei alltäglichen Dingen des Lebens, etwa der Körperpflege und -hygiene, beim An- und Auskleiden sowie bei der Grundpflege. Dabei stimmen sich die Betreuungskräfte eng mit Ärzten und Therapeuten ab. Ebenso gehört die soziale Begleitung zum Aufgabengebiet der SHD Seniorenhilfe Dortmund- Betreuungskräfte. SHD Seniorenhilfe Dortmund übernimmt dabei die gesamte Beratung, Organisation und Logistik, sodass Kunden im Rahmen der Seniorenhilfe des Dortmunder Unternehmens sämtliche Leistungen aus einer Hand erhalten und über einen festen Ansprechpartner verfügen. Die SHD Seniorenhilfe Dortmund GmbH ist an Rhein und Ruhr sowie in Westfalen und damit im Großraum Dortmund-Bochum-Essen-Duisburg-Düsseldorf sowie in Städten wie Wuppertal und Mönchengladbach für Kunden tätig. Seit Anfang 2018 bietet die SHD ihre Dienstleistungen auch unter dem Label SHD-Rhein-Nahe von Bockenau bei Bad Kreuznach in der gesamten Region Rhein-Nahe an. Seit 2020 führt die SHD Dortmund GmbH gemeinsame internationale Gesellschaften mit der polnischen Carework-Gruppe und hat mit dem Partner die Dachmarke Arbeitlandia GmbH als „Leuchtturm“ für seriöses und professionelles Arbeiten in der Betreuung in häuslicher Gemeinschaft gegründet. Die SHD Seniorenhilfe Dortmund hat gemeinsam mit der CareWork Seniorenhilfe Deutschland auch die Möglichkeit ins Leben gerufen, häusliche Seniorenbetreuung auf Stundenbasis in Anspruch zu nehmen. Die SHD Seniorenhilfe ist nach § 45a SGB XI als Anbieter von Entlastungsleistungen anerkannt. Geschäftsführer Stefan Lux ist seit November 2023 Vorsitzender des Bundesverbandes für häusliche Betreuung und Pflege (VHBP). Weitere Informationen unter www.shd-dortmund.de und www.shd-rhein-nahe.de

