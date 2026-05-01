Qualitätsbestätigung im Fachbereich: rendech® Fliesenbohrer belegen Spitzenplatz in aktueller Auswertung

Nach dem positiven Testbericht der Diamanttrennscheiben auf RTL.de folgt eine weitere Auszeichnung. Eine aktuelle Auswertung der Oldenburger Onlinezeitung setzt rendech® Fliesenbohrer auf Platz 1

Die Fachpresse bescheinigt den Diamantwerkzeugen der Marke rendech® eine herausragende Position im aktuellen Marktvergleich. In einer detaillierten Auswertung der „Besten Fliesenbohrer 2026“ durch die Oldenburger Onlinezeitung wurden die rendech® Fliesenbohrer als Spitzenreiter für den gewerblichen und anspruchsvollen privaten Einsatz identifiziert.

Fokus auf Präzision und Standzeit

In der Bewertung der Oldenburger Onlinezeitung wurden insbesondere die Leistungsmerkmale hervorgehoben, die für das Bauhandwerk von zentraler Bedeutung sind. Die rendech® Fliesenbohrer sicherten sich den ersten Platz im Vergleich von sechs gängigen Marken. Die Experten hoben dabei die hohe Effizienz bei der Bearbeitung harter Materialien sowie die universelle Einsetzbarkeit hervor.

Die Auszeichnung als „Best for Handwerker“ unterstreicht den Anspruch der Marke, Werkzeuge anzubieten, die den Belastungen im professionellen Alltag standhalten. Im Gegensatz zu vielen Wettbewerbern konnte rendech® hierbei durch ein besonders ausgewogenes Verhältnis zwischen Standzeit und Anschaffungskosten überzeugen.

Bestätigung einer konstanten Qualitätslinie

Dieser Erfolg bei Diamantbohrer schließt an die bisherigen positiven Bewertungen der Marke an. So wurden bereits im März 2026 die Diamanttrennscheiben in einem Testbericht auf RTL.de für ihre Robustheit und Vielseitigkeit gewürdigt. Die aktuelle Erstplatzierung der Fliesenbohrer festigt dieses Bild einer durchgängig hohen Produktqualität über verschiedene Werkzeuggruppen hinweg.

„Der erste Platz im aktuellen Ranking der Fliesenbohrer ist für uns ein wichtiger Indikator“, erklärt René Delling, Inhaber von rendech® Diamantwerkzeuge. „Es bestätigt, dass unsere Spezialisierung auf hochwertige Diamantsegmentierungen genau die Ergebnisse liefert, die Profis auf der Baustelle erwarten. Nach der positiven Resonanz auf unsere Trennscheiben im Frühjahr zeigt diese erneute Auszeichnung, dass rendech® als verlässliche Marke im Fachbereich angekommen ist.“

Das Unternehmen nutzt die Ergebnisse dieser unabhängigen Tests und Auswertungen konsequent zur Weiterentwicklung des Sortiments im Onlineshop rendech.com, um Kunden auch weiterhin Transparenz und geprüfte Qualität bieten zu können.

Über rendech® Diamantwerkzeuge:

Die Firma rendech® bietet spezialisierte Diamantwerkzeuge für professionelle Anwender und anspruchsvolle Heimwerker. Das Sortiment umfasst hochwertige Diamanttechnik für den beruflichen Einsatz.

Quellen:

Oldenburger Onlinezeitung (05/2026): https://www.oldenburger-onlinezeitung.de/schaufenster/beste-fliesenbohrer-handwerker-jahr-2026-203336.html

RTL.de-Testbericht (03/2026): https://www.rtl.de/vergleiche/aktuelles/diamanttrennscheiben-fuer-winkelschleifer-von-rendech-test/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

rendech® Diamantwerkzeuge

Herr René Delling

Bertol-Brecht-Str. 2b

09217 Burgstädt

Deutschland

fon ..: 015140182658

web ..: https://rendech.com

email : info@rendech.de

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Pressekontakt:

rendech® Diamantwerkzeuge

Herr René Delling

Bertol-Brecht-Str. 2b

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email : info@rendech.de

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