VANCOUVER, BC, 17. Januar 2023 /IRW-Press/ Quantum Battery Metals Corp. (CSE: QBAT) (OTC Pink: BRVVF) (FWB: 23B0) (Quantum oder das Unternehmen), ein Bergbauunternehmen mit Schwerpunkt Batteriemetalle, prüft weiterhin den Erwerb von Batteriemetallkonzessionsgebieten und erweitert seinen Fokus auf Gelegenheiten im Kupferbereich. Das Unternehmen führt aktiv Gespräche über den Erwerb von Kupferprojekten – der Gedanke hinter diesen Aktivitäten leitet sich aus der für die nahe Zukunft prognostizierten erhöhten Nachfrage und dem daraus resultierenden Angebotsmangel für dieses Mineral ab. Das Managementteam wird die Überprüfung und Analyse der Gelegenheiten für den Erwerb von Konzessionsgebieten, die es aktuell im Blick hat, fortsetzen und gleichzeitig weitere Projekte mit Schwerpunkt auf Kupferbergbau verfolgen. Mit diesem neuen Vorhaben will das Unternehmen sein Portfolio an Vermögenswerten erweitern und in den Bereich eines der weltweit gefragtesten und wichtigsten EV-Batteriemetalle eintreten.

Eine chronische Lücke zwischen dem weltweiten Kupferangebot und der Kupfernachfrage, die voraussichtlich Mitte dieses Jahrzehnts beginnen wird, wird schwerwiegende Folgen für die gesamte Weltwirtschaft haben und sich auf den Zeitplan für das Erreichen von Netto-Null-Emissionen bis 2050 auswirken. Kupfer ist für alle Pläne zur Energiewende unverzichtbar, aber die potenzielle Lücke zwischen Angebot und Nachfrage wird im Zuge dieser Wende voraussichtlich sehr groß sein. Substitution und Recycling werden nicht ausreichen, um den Bedarf seitens Elektrofahrzeugen, Strominfrastruktur und erneuerbaren Energien zu decken. Wenn nicht rechtzeitig ein massives neues Angebot auf den Markt kommt, wird das Ziel von Netto-Null-Emissionen bis 2050 einen Kurzschluss erleiden und unerreichbar bleiben. cdn.ihsmarkit.com/www/pdf/0722/The-Future-of-Copper_Full-Report_14July2022.pdf

Angesichts der für die nahe Zukunft prognostizierten steigenden Nachfrage und Angebotsverknappung verfolgt das Unternehmen eine Strategie zum Erwerb von Kupferprojekten. Die größten Volkswirtschaften der Welt haben sich verpflichtet, ihre Kohlenstoffemissionen zu reduzieren, indem sie ihre Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen verringern. Sie bauen Solaranlagen, Windturbinen und Elektrofahrzeuge mit dem Ziel, erneuerbare Energien zur primären Energiequelle zu machen. Für all diese Vorhaben werden jedoch erhebliche Mengen an Kupfer benötigt – ein Metall, das aufgrund seiner elektrischen Leitfähigkeit für die Herstellung umweltfreundlicher Technologien unverzichtbar ist. www.intellinews.com/the-copper-shortage-is-getting-real-265590/

Quantum konnte verschiedene Explorationsprojekte – vor allem in den Bereichen Lithium und Kobalt – erwerben, und durch die Aufnahme eines Kupferkonzessionsgebiets in das Portfolio werden wir unsere Fähigkeiten stärken, die gefragtesten Minerale an große, technologieorientierte Unternehmen zu liefern, sagt Marc Momeni, Chief Executive Officer von Quantum Battery Metals.

Batteriemetalle entwickeln sich in unserer technologiegesteuerten Welt zu einem unverzichtbaren Gut und angesichts der jüngsten Prognosen für den künftigen Bedarf und die Verknappung dieser Metalle positionieren wir uns für das nächste Jahrzehnt. Wir haben Vorbereitungen für diese Gelegenheit getroffen, indem wir im letzten Jahr den Erwerb von Konzessionsgebieten geprüft haben. Mit unserem neuen Fokus auf Kupfer wollen wir unser Portfolio um einen begehrten Vermögenswert ergänzen und die potenziellen Explorationsmöglichkeiten weiter ausbauen. Kupferbergleute und Analysten warnen seit einiger Zeit vor wachsenden Defiziten ab Mitte der 2020er-Jahre infolge der zunehmenden Nachfrage nach Kupfer in Wind- und Solarparks, Hochspannungskabeln und Elektrofahrzeugen. www.mining.com/web/glencore-shares-fall-as-output-guidance-misses-consensus-estimates/

Kupfer ist ein vielseitiges und recycelbares Material, das wohl das wichtigste Metall der Menschheit ist. Es ist eines der wenigen Metalle mit antibakteriellen Eigenschaften und eignet sich daher ideal für medizinische Anwendungen. Außerdem ist es recycelbar, d. h. es ist ein umweltfreundliches Metall, das immer wieder verwendet werden kann. Aufgrund seiner Biegsamkeit kann es zu kleinen Drähten geformt werden, ohne zu brechen. mineralsmakelife.org/blog/the-importance-of-copper-for-modern-life/

Kupfer ist ein wesentlicher Bestandteil umweltfreundlicher Energietechnologien, insbesondere der Produktion von Elektrofahrzeugen. Ein Anstieg der Kupferpreise infolge der gestiegenen Nachfrage wird sich wahrscheinlich eher in den nächsten zehn Jahren als im nächsten Jahr abzeichnen. www.forbes.com/sites/qai/2022/12/20/5-copper-stocks-for-2023-and-beyond/?sh=585119427f80

Das Unternehmen wird im Zuge seiner fortschreitenden strategischen Akquisitionspläne über aktuelle Entwicklungen informieren.

