Quantum Battery Metals nimmt Gespräche mit großem Automobilhersteller auf

Vancouver, British Columbia, 25. Oktober 2022 – Quantum Battery Metals Corp. (CSE: QBAT; OTC: BRVVF; FWB: 23B0) (Quantum oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass sich ein großer, weltweit bekannter Automobilhersteller an das Unternehmen gewandt und Gespräche in Bezug auf Investitionen aufgenommen hat. Der Hersteller zieht eine Investition in Quantum und dessen Lithium- und Kobaltkonzessionsgebiete in Betracht. Die Sicherung einer großen Transaktion würde das Wachstum von Quantum als Junior-Bergbauunternehmen beschleunigen.

Der Hersteller betreibt die größte integrierte Automobilfabrik der Welt mit einer Produktionskapazität von 1,6 Millionen Stück und beschäftigt weltweit etwa 75.000 Mitarbeiter. Der Hersteller hat vor Kurzem den ersten Platz in puncto Verkäufe von Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen (PHEV) in seinem Heimatland erklommen und hält etwa 65 % des gesamten Marktanteils. Der Autohersteller ist weltweit bekannt und setzt seine Tätigkeit auf dem PHEV-Markt mit seinen neuen SUVs fort, in deren System eine Lithium-Ionen-Batterie eingebaut ist. Der Hersteller verzeichnet auf dem asiatischen und europäischen Markt hohe Verkaufszahlen und plant, seine neueste PHEV-Reihe im November auf dem nordamerikanischen Markt einzuführen. Die Fahrzeuge des Herstellers werden in 193 Ländern über 5.000 Händler und Ausstellungsräume verkauft.

Aufgrund der zunehmenden Produktion von Elektrofahrzeugen besteht in letzter Zeit eine starke Nachfrage nach Batteriemetallen. Nachdem immer mehr Automobilhersteller ihr Angebot erweitern und aufgrund der Verdoppelung der Zahl der von Verbrauchern gekauften Elektrofahrzeuge von 2020 bis 2021 sowie der Beschränkung der Produktion von Benzin- und Dieselfahrzeugen durch Behörden weltweit in den Markt für Elektrofahrzeuge einsteigen, ist die Nachfrage nach Rohstoffen für Batterien exponentiell gestiegen. Nach Schätzung der Internationalen Energieagentur (IEA) wird die Nachfrage nach Lithium bis 2030 um ein 40-faches steigen. Das Lithiumangebot wird im Jahr 2030 vorrausichtlich um etwa 4 % hinter dem prognostizierten Bedarf zurückbleiben, im Jahr 2035 gar um 25 %. Viele Technologiebranchen sind bestrebt, sich eine Batteriemetallversorgung aus ethischen Quellen zu sichern, was mit der Knappheit von Lithium zusammenhängt.

Quantum ist in der Branche mit drei Kobalt- und drei Lithiumkonzessionsgebieten gut aufgestellt. Angesichts der steigenden Nachfrage konzentriert sich das Unternehmen darauf, das Potenzial seiner Konzessionsgebiete voll auszuschöpfen, und verstärkt gleichzeitig die Suche nach weiteren wichtigen Batteriemetallkonzessionsgebieten.

Quantum ist dabei, das nächste Explorationsprogramm in größerem Maßstab zu planen. Mehrere Investoren haben sich bereits an das Unternehmen gewandt, nachdem wir in den letzten Jahren ein exponentielles Wachstum erlebt haben. Wir glauben, dass dies angesichts des Booms in der Batteriemetall- und Elektrofahrzeugindustrie der perfekte Zeitpunkt für die Umsetzung unserer Pläne ist. Unsere Konzessionsgebiete weisen großes Potenzial auf und wir erwarten, dass wir dieses vollständig erschließen und in naher Zukunft neue Lithium- und Kobaltprojekte erwerben werden, sagt CEO Marc Momeni.

QUANTUM BATTERY METALS CORP.

Marc Momeni

_______________________

Marc Momeni, CEO und Director

Kontaktdaten:

400 – 837 West Hastings Street

Vancouver, British Columbia

V6C 3N6

Tel: 604.629.2936

E-Mail: Info@quantumbatterymetals.com

