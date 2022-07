Quantum Battery Metals unterzeichnet Absichtserklärung zum Erwerb des Lithium-Konzessionsgebietes Lac Mistumis

Vancouver, British Columbia, 8. Juli 2022 – Quantum Battery Metals Corp. (CSE: QBAT; OTC: BRVVF; FWB: 23B0) (Quantum oder das Unternehmen) hat eine Absichtserklärung zum Erwerb von 100 % des ca. 2.750 Hektar großen Lithium-Konzessionsgebietes Lac Mistumis unterzeichnet, das sich im Gebiet der Eeyou Istchee in der Region James Bay in Nord-Quebec (Kanada) befindet. Das Konzessionsgebiet liegt im Zentrum des kanadischen Lithiumbezirks und in der Nähe mehrerer großer, bekannter Lithiumproduzenten. Québec ist für seine starken Bestrebungen im Bereich der Elektrizität bekannt und treibt die Batteriemetallindustrie grundlegend voran. Dies ist das vierte Lithium-Konzessionsgebiet, das das Unternehmen in den letzten 2 Jahren erworben hat.

Diese Transaktion stärkt unsere Landposition in einem wichtigen Bergbaurevier und Gebiet, wodurch zwei Hauptziele des Unternehmens erreicht werden. Erstens haben wir eine bedeutende Landposition geschaffen, die speziell auf Lithiumlagerstätten ausgerichtet ist, und zweitens verbessern wir unsere Fähigkeiten und Kapazitäten für unser Lithiumportfolio.

Über das Lithium-Konzessionsgebiet Lac Mistumis

Lage

Das Konzessionsgebiet Lac Mistumis befindet sich im Gebiet der Eeyou Istchee in der Region James Bay in Nord-Quebec (Kanada). James Bay ist dafür bekannt, dass es eines der größten Lithiumgebiete Kanadas und ein Epizentrum für ethische konfliktfreie Batteriemetalle ist.

Beschaffenheit und Art des Konzessionsgebietes

Das Konzessionsgebiet Lac Mistumis besteht aus 52 Claim-Einheiten und erstreckt sich über 2750,55 Hektar.

Zugang und Infrastruktur

Das Konzessionsgebiet befindet sich in günstiger Lage zwischen zwei großen Hochspannungsleitungen von Hydro Quebec. Der nächstgelegene Zugang zum Konzessionsgebiet erfolgt über eine Hauptzufahrtsstraße oder aus der Luft.

Mineralisierung

Das Konzessionsgebiet befindet sich in der Nähe lithiumführender Pegmatite in relativ homogenen granitischen Intrusionsgesteinen. Das Konzessionsgebiet liegt über dem Eastmain-Grünsteingürtel und wird hauptsächlich von den archäischen Granodioriten, Pegmatiten und Monzograniten des Mistumis-Batholiths sowie von dem von Nordwesten nach Südosten verlaufenden Lac-Esprit-Diabasintrusionsgang unterlagert.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/66625/2022-07-08_QBAT-NewsPropertyv2_DE_procm.001.jpeg

Abbildung 1: Anordnung der Lac Mistimus-Claims sowie Geologie und Höffigkeit des Bezirks.

Geschichte

Bekannte LCT-Pegmatite in einem wenig kartierten und wenig erkundeten Gebiet mit Lepidolith-Vorkommen innerhalb bekannter Pegmatitvorkommen.

Vereinbarungsbedingungen

Quantum plant im Rahmen einer Vereinbarung den Erwerb von 100 % des Lithium-Konzessionsgebietes Lac Mistumis. Die Absichtserklärung ist nicht bindend und die endgültige Vergütung wird noch verhandelt.

Das Lithium-Konzessionsgebiet Lac Mistumis ist für unser Unternehmen eine fantastische Ergänzung unserer Assets. Wir haben großes Interesse daran gezeigt, weitere Konzessionsgebiete zu erwerben, und mit einem weiteren geplanten Lithium-Konzessionsgebiet haben wir unser Netzwerk und unser Spektrum innerhalb der Batteriemetallindustrie erweitert. Wir konzentrieren unsere Ressourcen auf weitere Akquisitionen und zur Steigerung des Shareholder-Value entwickeln gleichzeitig unsere bereits vorhandenen Assets. Dieses Konzessionsgebiet hat das Potenzial zur Entdeckung vieler unerschlossener Mineralien gezeigt, und mit der Nähe zu vielen großen, bereits existierenden Lithiumherstellern haben wir uns in einem erstklassigen Gebiet positioniert, erklärt David Greenway, Director.

Qualifizierter Sachverständiger

Luke van der Meer (P.Geo) ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der in National Instrument 43-101 festgelegten Richtlinien und hat den technischen Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.

QUANTUM BATTERY METALS CORP.

Andrew Sostad

_______________________

Andrew Sostad, CEO und Director

Kontaktdaten:

400 – 837 West Hastings Street

Vancouver, British Columbia

V6C 3N6

Tel: 604.629.2936

E-Mail: Info@quantumbatterymetals.com

Zukunftsgerichtete Informationen. Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen erachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, ausgenommen Aussagen zu historischen Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten von Quantum Battery Metals Corp. (das Unternehmen) erwartet wird, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, generell, aber nicht immer durch Wörter wie erwartet, plant, nimmt an, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, Potenzial und vergleichbare Ausdrücke kenntlich gemacht sind oder besagen, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, können, könnten oder sollten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den in zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen bewirken können, beinhalten Marktpreise, Abbau- und Explorationserfolge, die weitere Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- und Geschäftslage. Investoren werden ausdrücklich darauf hingewiesen, dass diese Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass sich die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Prognosen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Ansichten, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen. Sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert wird, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Ansichten, Schätzungen oder Meinungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern.

