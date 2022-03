Quantum eMotion Corp. gibt die Verfügbarkeit seines portablen QRNG2 bekannt, der schnellsten Quantenentropiequelle, die heute auf dem Markt erhältlich ist

Montreal, 22. März 2022 – Quantum eMotion Corp. (QeM oder das Unternehmen) (TSX-V: QNC; OTCMKTS: QNCCF; FWB: 34Q) freut sich, die Markteinführung seines bahnbrechenden QRNG2 bekannt zu geben, eines neuen Quanten-Zufallszahlengenerators (Quantum Random Number Generator/QRNG), der reine Entropie mit 1,5 Gb/s liefert, dem höchsten Durchsatz, der heute in einem marktfähigen QRNG verfügbar ist.

QeM entwickelt die nächste Generation von QRNG-Lösungen, die auf dem Elektronentunnelbau basieren. Das Unternehmen verfügt über mehrere Kernpatente, die in Kanada, den USA, China und international registriert wurden. Unser erstes Produkt erfüllt alle Anforderungen der NIST- und Diebharder-Tests.

Bertrand Reulet, Gründer und CTO von QeM, sagte: Wir sind sehr stolz darauf, einen neuen Hochleistungs-QRNG auf der Basis von Elektronenquantentunneln einzuführen, einem rein quantenförmigen Effekt, der absolute Zufälligkeit garantiert. Mit einer optimierten Konfiguration verfügt diese bemerkenswerte Technologie über eine Kapazität von >5 Gigabit pro Sekunde (Gbit/s) voller Entropie, und wir gehen davon aus, dass eine PCIe-Version bis zu 20 Gb/s erreichen könnte. Solche Leistungsniveaus positionieren unsere Geräte direkt im Bereich von 5G-Kommunikationsanwendungen und anderen anspruchsvollen Hochgeschwindigkeitsanwendungen.

Zufallszahlen sind notwendig, um Datenverschlüsselungsschlüssel zu generieren, und ihre Qualität hat einen erheblichen Einfluss auf die Verschlüsselungsstärke und -qualität. Die meisten aktuellen Anwendungen verwenden Pseudo-Zufallszahlen, die von Algorithmen generiert werden, um die Verschlüsselung zu initialisieren oder zu seeden, was die Verschlüsselungssicherheit beeinträchtigen kann. Umgekehrt sind echte Zufallszahlen (solche mit voller Entropie) vollkommen unvorhersehbar und helfen, unhackbare kryptografische Schlüssel zu generieren.

Francis Bellido, CEO von QeM, sagte: Unsere Technologie befindet sich nicht nur auf einer extremen Leistungsstufe, sondern zeigt auch deutliche Vorteile in Bezug auf Robustheit, Skalierbarkeit und Kosten. Darüber hinaus ist sie vielseitig genug, um in einem ultraportablen USB-Schlüssel konfiguriert oder in ein PCIe-Board eingebettet zu werden. Unser erstes Produkt führt das bemerkenswerte Potenzial unserer Technologieplattform vor. Es kann auch als Entwicklungsplattform für Cybersicherheitsanwendungen in einer Vielzahl von Branchen wie Rechenzentren, Finanzen, Telekommunikation, Militär usw. verwendet werden. QeM untersucht derzeit die Entwicklung eigener Anwendungen in Domänen und vertikalen Märkten der Wirtschaft, die eine qualitativ hochwertige kryptografische Verschlüsselung als integralen Bestandteil ihres Wertversprechens erfordern. Dementsprechend konzentrieren wir uns auf Secure Communication- und Blockchain-Anwendungen, da hier Kryptografie extrem stark genutzt wird und ihre Wirksamkeit von einer starken Zufallszahlenerzeugung abhängt, um die Unverletzlichkeit zu gewährleisten.

Gemäß einem kürzlich veröffentlichten Bericht von IQT Research, in dem die stetig wachsende Rolle hervorgehoben wird, die QRNGs bei der Bekämpfung der Cyberkriminalität spielen werden, wird der QRNG-Markt bis 2030 voraussichtlich 14 Milliarden US-Dollar erreichen. Alle wichtigen Branchen wie Rechenzentren, Finanzen, IoT, Militär, Smartphones, um nur einige zu nennen, werden QRNGs als Schlüsseltechnologie für Sicherheit auf Quantenebene als eine willkommene Verbesserung der aktuellen Tools und Praktiken der Cybersicherheit einsetzen.

Über QeM

Das Unternehmen sieht es als seine Aufgabe, der steigenden Nachfrage nach erschwinglicher Hardware-Sicherheit für vernetzte Geräte Rechnung zu tragen. Die patentierte Lösung für einen Quanten-Zufallszahlengenerator macht sich die inhärente Unvorhersehbarkeit der Quantenmechanik zunutze und verspricht mehr Sicherheit zum Schutz von hochwertigen Anlagenteilen und kritischen Systemen.

Das Unternehmen will vor allem die Hochwertbereiche Finanzdienstleistungen, Blockchain-Anwendungen, cloudbasierte IT-Sicherheitsinfrastruktur, klassifizierte Regierungsnetzwerke und Kommunikationssysteme, sichere Geräteverschlüsselung (IOT, Automobil, Unterhaltungselektronik) sowie Quantenkryptografie ins Visier nehmen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Francis Bellido, Chief Executive Officer

Tel: 514.956.2525

E-Mail: info@quantumemotion.com

Website: www.quantumemotion.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterliegen, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den angestrebten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören diejenigen, die in den regelmäßigen Berichten des Unternehmens, einschließlich des Jahresberichts, oder in den von Quantum von Zeit zu Zeit bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen beschrieben werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

QUANTUM eMOTION CORP.

Marc Rousseau

2300 Alfred Nobel Blvd.

H4S 2A4 Montréal, QC

Kanada

email : mrousseau@lvrcapital.ca

Pressekontakt:

QUANTUM eMOTION CORP.

Marc Rousseau

2300 Alfred Nobel Blvd.

H4S 2A4 Montréal, QC

email : mrousseau@lvrcapital.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Klimaschutz dringend nötig – Uran würde helfen