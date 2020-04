QuestCap nimmt Larry King in Advisory Board auf

Toronto, 7. April 2020. QuestCap Inc. (CSE: QSC, FRA: 34C1) (QuestCap oder das Unternehmen) meldete heute, dass es Larry King in das strategische Advisory Board aufgenommen hat. QuestCap freut sich über die Partnerschaft mit der international angesehenen Fernsehpersönlichkeit, da sie neuartige Projekte und Möglichkeiten für gezielte Investitionen mit großer Wirkung schafft. Die Anwesenheit und der Charakter von Herrn King sind von unschätzbarem Wert für das Bestreben von QuestCap, eine nachhaltige, gesündere Zukunft zu schaffen.

Der vom Menschen verursachte Klimawandel ist die schlimmste Bedrohung für die Gesellschaft seit vielen Generationen. Es ist unerlässlich, dass jeder nach besten Kräften zum globalen Streben nach einer Reduktion der Treibhausgasemissionen und der Umweltzerstörung beiträgt. Es bedarf umfassender internationaler Bemühungen, die Regierungen, die Privatwirtschaft und einzelne Bürger einbezieht. Daher freue ich mich, mit QuestCap zusammenzuarbeiten, da ihr Engagement und ihre Fähigkeit, rasch zu reagieren, jetzt dringend benötigt werden, sagte Larry King, der renommierte Gastgeber von Larry King Live. Zu seinen zahlreichen Erfolgen zählen der Peabody Award, die Aufnahme in die Broadcasters Hall of Fame und ein Ehrendoktorat der Columbia School of Medicine. Herr King ist auch der wichtigste Spendensammler für die Larry King Cardiac Foundation.

Er sagte außerdem: QuestCap verfügt über die Erfahrung und das Know-how, um innovative Projekte und Forschungen zu fördern und zu finanzieren. Es ist eine Ehre, dieses Unternehmen zu beraten, da es Forscher der akademischen Welt, Innovatoren der Privatwirtschaft und Organisationen, die an der vordersten Front stehen, zusammenbringt. Die Welt muss dringend ihren CO2-Fußabdruck reduzieren und ihre Fähigkeit, überaus neue Projekte auf den Markt zu bringen, ist von unschätzbarem Wert. QuestCap versteht auch, dass es abgesehen von der Reaktion auf den Klimanotstand auch wichtig ist, unsere Gesellschaften durch die Finanzierung von Forschung wiederherzustellen, die zu einer geringeren Belastung und einer nachhaltigeren Zukunft führt. Ich freue mich darauf, mit QuestCap und den anderen bemerkenswerten Mitgliedern des Advisory Board etwas Positives zu bewirken.

Über Larry King

Larry King hat in seiner 60-jährigen Karriere über 40.000 Interviews geführt und gilt weltweit als eine der herausragenden Medienpersönlichkeiten unserer Zeit. Er ist zurzeit als Moderator von Larry King Now bei Ora TV, Hulu und RT zu sehen. Herr King ist vor allem für seine TV-Interview- und Anruf-Talkshow Larry King Live auf CNN bekannt, die er von 1985 bis 2010 jede Nacht moderierte. Prominente, Politiker, Sportler und andere bekannte Persönlichkeiten aus allen Teilen der Welt haben Larry Kings einzigartigen entwaffnenden Interview-Stil erlebt und vertrauen ihm als Freund und talentierten Experte. Von JFK über Wladimir Putin bis hin zum Dalai-Lama und Lady Gaga hat jeder, der Einfluss auf die Welt hat, Larry King bereits gegenübergesessen.

Über QuestCap Inc.

QuestCap ist eine Investmentfirma, die sich zum Ziel gesetzt hat, den Unternehmenswert durch Investitionen in unterschiedliche Geschäftschancen langfristig zu steigern. Dazu zählen unter anderem der Erwerb von Aktien, Verbindlichkeiten oder anderen Wertpapieren börsennotierter Unternehmen oder Privatunternehmen bzw. anderer Geschäftseinheiten, Finanzierungen im Gegenzug zu im Voraus vereinbarten Gebührenzahlungen oder Ausschüttungen sowie der Gesamt- oder Teilerwerb von einer oder mehreren Firmen, Portfolios oder anderen Anlagewerten.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

G Scott Moore

Co-Chairman

smoore@forbesmanhattan.com

1-416-861-5903

Ansprechpartner für Medien:

Wynn Theriault

Wynn@Thirtydash.ca

+1.416.710.3370

Bubba Gramkow

bubba@bevelpr.com

+1.925.324.0142

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen über die Ernennung von Herrn Larry King als Berater, die Verfolgung von Investitionsmöglichkeiten durch QuestCap und die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Investitionen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder anhand von Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden bzw. eintreffen können, könnten, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens – je nach Lage des Falles – erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

