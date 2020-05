QuestCap und Partner MTJR unterzeichnen Verkaufsvereinbarung über 500.000 Antikörpertests

Das Labor für hochkomplexe Tests BioCorp Clinical sichert sich erste Lieferung von klinisch überprüften serologischen IgG / IgM-Tests

Toronto, Ontario, Kanada, 6. Mai 2020. QuestCap Inc. (QuestCap oder das Unternehmen) (CSE:QSC; FRA:34C1) gibt erfreut bekannt, dass es den ersten gewerblichen Kaufvertrag für Antikörpertests von seinem Handelspartner und Vertreiber MTJR erhalten hat. QuestCap und MTJR haben vereinbart, 500.000 PCL COVID-19 IgG / IgM-Antikörpertests an das BioCorp Clinical Laboratory (BioCorp), ein Labor für hochkomplexe Tests mit Sitz in Kalifornien, zu schicken. Die Partnerschaft wird 10 Wochen lang 50.000 Tests pro Woche bereitstellen, wobei die Option auf eine zeitliche Verlängerung besteht. Im Rahmen der Gewinnbeteiligungsvereinbarung mit MTJR wird QuestCap 40% der Erlöse erhalten. QuestCap hat eine Due-Diligence zur PCL-Produktionskapazität durchgeführt und ist sicher, dass sie die erforderliche Testqualität und -quantität liefern werden.

Wir freuen uns sehr, dass ein so hoch angesehenes Labor wie BioCorp sich für unsere Antikörpertests entschieden hat, sagte Doug Sommerville, CEO von QuestCap. Wir sehen das als positive Bewertung der Qualität unserer PCL-Tests an. Die wöchentliche Lieferung von 50.000 Tests an BioCorp ist nur ein Teil der verfügbaren PCL-Produktionskapazität. MTJR und QuestCap halten sich bereit, um die große Nachfrage des nordamerikanischen Markts nach klinisch unterstützten serologischen Tests zu decken.

Zara Badalian, President von BioCorp Clincial sagte dazu: Wir waren auf der Suche nach einem qualitativ hochwertigen ISO-zertifizierten und EU/CE-gekennzeichneten Antikörpertest auf den Virus SARS-CoV-2 von einem bei der FDA registrierten Lieferanten, der diese Tests in dem von uns benötigten Umfang liefern kann. Es ist wichtig, dass wir eine einheitliche, zuverlässige Quelle für qualitativ hochwertige Tests haben, und die von QuestCap / MTJR angebotenen Tests haben bei den klinischen Tests äußerst gut abgeschnitten.

Über die COVID-19-Antikörpertestkits

Wie am 7. April 2020 bekannt gegeben, ist QuestCap eine Gewinnbeteiligungsvereinbarung mit MTJR Inc. (MTJR) eingegangen, gemäß der MTJR vorbehaltlich der Genehmigung in Notfallsituationen seitens der US-amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA das alleinige Recht zu Vertrieb, Vermarktung und Verkauf der COVID-19-Antikörpertests in Nordamerika sowie zum Verkauf in Südamerika hat. QuestCap wird bei der Finanzierung des Erwerbs solcher Antikörpertests helfen und dafür 40 Prozent aller Erlöse durch den Verkauf der Tests erhalten. Jeder Kauf von Testkits in Kanada unterliegt der vorherigen Genehmigung seitens Health Canada für die Verwendung in Notfallsituationen gemäß einstweiliger Verfügung.

Die Nachfrage nach serologischen Tests zum Nachweis von SARS-CoV-2 ist sehr hoch, um die Zahl der Fälle von COVID-19 besser berechnen zu können, einschließlich jener Personen, die möglicherweise asymptomatisch oder schon wieder gesund sind.

Bei den PCL COVID-19 IgG/IgM Rapid Gold Antibody Tests handelt es sich um schnelle, hochwertige serologische Tests. Es sind nur ein paar Tropfen Blut nötig und das Ergebnis erhält man in 10-15 Minuten. Die PCL COVID-19 IgG/IgM Rapid Gold Antibody Tests wurden bei mehr als 1000 Proben in klinischen Tests in Südkorea durchgeführt. Sie sind für die Verwendung in Australien, Europa, Griechenland, Bhutan und Indien genehmigt.

Das Wichtigste zu den COVID-19-Antikörpertests:

– Die Tests dürfen nur von Laboren verwendet werden, die gemäß U.S. Federal Clinical Laboratory Improvement Amendments von 1988 (CLIA) hoch komplexe Tests durchführen dürfen.

– Das Testkit beinhaltet Test, Reagenz und Pipette für solche Labore zur Durchführung der Tests.

– Schnelle Ergebnisse in 10-15 Minuten aus einer kleinen (<1ml) Blutprobe des Patienten

– Der Vertrieb in den USA unterliegt der Genehmigung für die Notfallverwendung seitens der US-amerikanischen Lebens- und Arzneimittelbehörde FDA.

Haftungsausschluss für COVID-19-Antikörpertest:

– Dieser Test wurde nicht von der FDA gemäß den Notfallrichtlinien überprüft.

– Negative Ergebnisse schließen die Möglichkeit einer SARS-CoV-2-Infektion nicht vollständig aus, insbesondere bei Personen, die mit dem Virus in Kontakt gekommen sind. Zum Ausschluss einer Infektion sollte ein weiterer Test mittels molekularer Diagnostik erfolgen.

– Die Ergebnisse des Antikörpertests dürfen nicht als einzige Grundlage für die Diagnose oder den Ausschluss einer SARS-CoV-2-Infektion oder als Information über den Infektionsstatus herangezogen werden.

– Positive Ergebnisse können auch auf eine aktuelle oder frühere Infektion mit einem Coronavirus, bei dem es sich nicht um SARS-CoV-2 handelt, zurückzuführen sein, beispielsweise Coronavirus HKU1, NL63, OC43 oder 229E.

– Nicht für die Untersuchung von Spenderblut geeignet.

– Im Frühstadium der Infektion kann eine geringe Antikörperexpression zu negativen Testergebnissen führen.

– Dieses Produkt ist nur zum qualitativen Nachweis von Antikörpern im menschlichen Serum, Plasma und in Vollblutproben geeignet, aber nicht für den quantitativen Nachweis bestimmter Antikörper in den Proben.

Über QuestCap Inc.

QuestCap Inc. (CSE:QSC; FRA:34C1) ist ein Investmentunternehmen, das sich auf Anlagewerte mit Wertschöpfung für die Gesellschaft konzentriert. Über die drei QuestCap-Geschäftszweige MedQuest, TechQuest und ClimateQuest werden anerkannte und für die globale Bevölkerung wesentliche Wissenschaften, Technologien und Lösungen sondiert, aufgegriffen und finanziert. Das Führungsteam von QuestCap wird von einem internationalen Beratungsgremium ergänzt, das über Fachkenntnisse zu den jeweiligen Branchen und Regionen verfügt. In diesem Gremium sind auch der anerkannte Immunologe Dr. Lawrence Steinman sowie Dr. Glenn Copeland – er ist als Teamarzt der Ottawa Redbacks (CFL) und der Toronto Blue Jays (MLB) sowie als Berater der Atlanta Braves (MLB) tätig – vertreten.

Hier die jüngsten Investments von MedQuest: 1 Million Dollar für die Research Group for Emerging and Respiratory Viruses im Sunnybrook Hospital , 0,5 Millionen Dollar für die Forschungsaktivitäten der Sinai Health Foundation zu Tests für den Nachweis von COVID-19, Forschungsaktivitäten von Amino Therapeutics zur Behandlung von COVID-19, der Ankauf von einer Million COVID-19-Antikörper-Testkits zur Verteilung auf dem amerikanischen Kontinent, sowie die Entwicklung eines Standards für den sicheren Sport. Es handelt sich dabei um einen neuen Standard zum Schutz vor COVID-19 im Profisport, der zunächst bei der kolumbianischen Profi-Fußballiga zum Einsatz kommen soll.

QuestCap übernimmt für verschiedenste Unternehmen gegen vorher festgelegte Lizenzgebühren oder Ausschüttungen die Finanzierung oder erwirbt die Gesamtheit oder einen Teil eines oder mehrerer Unternehmen, Portfolios oder anderer Vermögenswerte. QuestCap möchte den Unternehmenswert maximieren und gleichzeitig das Abwärtsrisiko begrenzen.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

G Scott Moore, Chairman

smoore@forbesmanhattan.com

1-416-861-5903

Ansprechpartner für Medien in Kanada:

Wynn Theriault

Wynn@Thirtydash.ca

+1.416.710.3370

Ansprechpartner für Medien in den USA:

Bubba Gramkow

bubba@bevelpr.com

+1.925.324.0142

Vorsorglicher Hinweis bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf, Aussagen in Bezug auf den Verkauf der Testkits; die Einzelheiten und die Wirksamkeit der COVID-19-Tests; QuestCaps Wahrnehmung von Investitionsgelegenheiten; und die Werte oder potenziellen Renditen solcher Investitionen. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Informationen anhand der Verwendung von in die Zukunft gerichteten Begriffen zu erkennen, wie z.B. plant, erwartet, erwartet nicht, wird erwartet, budgetiert, geplant, schätzt, prognostiziert, beabsichtigt, beabsichtigt nicht, glaubt bzw. Abwandlungen solcher Begriffe und Phrasen oder anhand von Aussagen, wonach bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse umgesetzt werden bzw. eintreffen können, könnten, würden oder werden. Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens – je nach Lage des Falles – erheblich von jenen unterscheiden, die in den zukunftsgerichteten Informationen direkt bzw. indirekt zum Ausdruck gebracht wurden. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Informationen unterscheiden, kann es auch andere Faktoren geben, die zu Ergebnissen führen, die nicht angenommen, geschätzt oder beabsichtigt sind. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Informationen als wahrheitsgemäß herausstellen. Tatsächliche Ergebnisse und zukünftige Ereignisse können unter Umständen erheblich von solchen Aussagen abweichen. Die Leser sollten sich daher nicht vorbehaltslos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen hat nicht die Absicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird in den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

QuestCap Inc.

Aaron Atin

65 Queen Street West Suite 800

M5H 2M5 Toronto

Kanada

email : aaron.atin@fmresources.ca

Pressekontakt:

QuestCap Inc.

Aaron Atin

65 Queen Street West Suite 800

M5H 2M5 Toronto

email : aaron.atin@fmresources.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Wie kauft man sicher einen GmbH Mantel inkl. Bonität? Das Schlafzimmer: ein wichtiger Bestandteil jeder Wohnung