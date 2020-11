Quinta ist Distributor der Kaffeemaschinen Barisieur von JoyResolve

Jena/London, 26. November 2020 – Der Spezialdistributor Quinta GmbH und JoyResolve Ltd aus England vereinbaren ab sofort eine Kooperation im deutschsprachigen Raum.

Mit Quinta erweitert der in London sesshafte Hersteller den Vertrieb in den deutschen Markt. Der Fokus liegt dabei zu Beginn auf der Distribution der Barisieur Designer Kaffeemaschinen.

JoyResolve ist ein preisgekrönter Hersteller von Lifestyle- und Haushaltswaren, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, Menschen durch intelligente Design-Lösungen ihre Freude an herkömmlichen Haushaltsprodukten neu entdecken zu lassen. Die Firma denkt traditionelle Technik mit ihrer einzigartigen Designphilosophie um, damit elegante Lösungen für die Anforderungen des modernen Lebens entstehen.

„Angesichts der zunehmenden Kommerzialisierung von Technologie durch den Online-Preiswettbewerb und dem daraus folgenden Qualitätsverlust haben viele Produkte die einst als Luxus galten Ihren ursprünglichen Charm verloren.“ Sagt Markus Perkumas, Mitgründer bei JoyResolve. „Unserer Ansicht nach ist Ästhetik ebenso wichtig wie Funktion und Preis. Wenn wir uns täglich mit einem Produkt umgeben, sollte auch als ein Aushängeschild dienen können, das leicht im Wohnzimmer oder in anderen Bereichen des Hauses oder Büros platziert werden kann. In Zeiten, in denen der Markt von Billigprodukten jeglicher Art überflutet wird, wollen wir Kunden die keine Kompromisse bezüglich Qualität und Design machen wollen eine starke Alternative anbieten. Mit Quinta haben wir einen Distributor gefunden, der sich auf den Markteintritt von innovativen Herstellern spezialisiert hat und daher perfekt zu uns passt“

„In diesen Zeiten geben die Leute eher mehr Geld für hochwertige Produkte aus. Mit Barisieur haben wir hier eine Marke, die genau den Trend nach starken Designer Produkten anspricht und ist daher eine sehr gute Ergänzung unseres Sortiments“, sagt Joachim Kolano, Geschäftsführer bei Quinta GmbH.

Das Barisieur Sortiment besteht aktuell aus einem zwei verschiedenen Timer Kaffeemaschinen, das aber in Kürze um weitere Modelle ergänz wird. Seit September 2020 ist Barisieur vom Fachhandel direkt über Quinta oder bereits bei ausgewählten etailern zu beziehen.

