Rader Gruppe möchte in 2025 zunehmend im Leipziger Umland und Magdeburg investieren

Die Rader Gruppe möchte in 2025 etwa 4 Millionen Euro in Wohnimmobilien im Leipziger Umland und Magdeburg investieren. Dies stellt eine Abkehr der bisherigen Investmentstrategie dar.

RADER Gruppe weitet Engagement über Leipzig hinaus aus: Investitionen von 3 Millionen Euro in Magdeburg und im Leipziger Umland geplant

_Leipzig, April 2025_ – Die RADER Gruppe, ein etabliertes Immobilien- und Investmentunternehmen, richtet ihren strategischen Fokus ab 2025 verstärkt auf Märkte außerhalb der sächsischen Metropole Leipzigs. Unter der Leitung von Geschäftsführer Kevin Rader plant das Unternehmen Investitionen in Höhe von rund vier Millionen Euro, die insbesondere der Stadt Magdeburg sowie weiteren kleineren Städten und Gemeinden im Leipziger Umland zugutekommen sollen.

Die neue Strategie markiert einen wichtigen Wendepunkt in der Unternehmensentwicklung und setzt ein klares Zeichen für die zukünftige Wachstumsrichtung: Regional verankert, überregional engagiert.

Neue Perspektiven im Herzen Mitteldeutschlands

In einem sich wandelnden Marktumfeld sei es unerlässlich, Chancen dort zu nutzen, wo sie entstehen. „Magdeburg bietet als Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt enormes Potenzial. Die Stadt befindet sich in einem spannenden Aufschwung, der durch infrastrukturelle Großprojekte und ein wachsendes wirtschaftliches Umfeld getragen wird.“

Doch nicht nur Magdeburg steht auf dem Investitionsplan des Unternehmens. Auch kleinere Städte und Gemeinden rund um Leipzig geraten zunehmend in den Fokus: Delitzsch, Zwenkau, Pegau, Borna – Orte, die von der Nähe zur Großstadt profitieren, gleichzeitig aber mit eigenem Charakter und Entwicklungspotenzial punkten. „Wir sehen hier gut angebundene Standorte mit hoher Lebensqualität, einem stabilen Mietermarkt und wachsendem Bedarf an modernem Wohn- und Gewerberaum“, so Kevin Rader.

Vier Millionen Euro als Impulsgeber

Die geplanten Investitionen in Höhe von vier Millionen Euro sollen gezielt eingesetzt werden, um lokale Projekte mitzugestalten und das Unternehmensnetzwerk nachhaltig auszubauen. Im Vordergrund stehen dabei Ankauf und Entwicklung von Bestandsimmobilien, insbesondere in zentralen Lagen, sowie die Schaffung neuer Wohnangebote mit ausgeglichener Mietstruktur.

„Wir investieren nicht nur Geld, sondern auch Zeit und Energie in die Zusammenarbeit mit lokalen Partnern, Kommunen und Dienstleistern“, betont Rader. „Unser Ziel ist es, langfristig Mehrwert zu schaffen – für Mieter, Kommunen und natürlich auch für unser Unternehmen.“

Regionales Netzwerk als Erfolgsfaktor

Ein entscheidender Bestandteil der neuen Strategie ist der gezielte Ausbau regionaler Netzwerke. Schon heute arbeitet die RADER Gruppe mit zahlreichen Handwerksbetrieben, Architekturbüros, Maklern und Projektentwicklern aus der Region zusammen. Dieses Netzwerk soll in den kommenden Monaten weiter gestärkt werden – insbesondere in den neuen Zielregionen.

„Wir glauben an die Kraft lokaler Partnerschaften. Wer den Markt vor Ort kennt, kennt auch seine Besonderheiten – und kann Projekte entsprechend sensibel und erfolgreich umsetzen“, erklärt Rader. Besonders in kleineren Städten sei die persönliche Beziehung ein zentraler Erfolgsfaktor. Daher plane das Unternehmen nicht nur Investitionen, sondern auch die Präsenz vor Ort: durch Ansprechpartner, Kooperationsprojekte und den Aufbau langfristiger Partnerschaften.

Magdeburg als Modellregion

Die Landeshauptstadt Magdeburg soll dabei eine Art Modellregion für das neue Engagement darstellen. „Hier möchten wir zeigen, wie erfolgreich regionale Investitionen in Verbindung mit lokalem Know-how funktionieren können“, so Rader. Geplant sind zunächst zwei bis drei Projekte im Bereich Wohn- und Mischimmobilien.

„Wir sind überzeugt, dass Magdeburg in den kommenden Jahren eine enorme Anziehungskraft entfalten wird – sowohl wirtschaftlich als auch als Wohnort.“

Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung

Wie bei allen Projekten der RADER Gruppe spielen auch bei den neuen Investitionen ökologische und nachhaltige Aspekte eine zentrale Rolle. „Wir setzen auf nachhaltige Konzepte – sei es durch energetische Sanierung, die Nachverdichtung bestehender Quartiere oder die Förderung sozial gemischter Strukturen“, erklärt Rader.

Strategie 2026: Vertiefung und Wachstum

Mit den Investitionen in 2025 legt die RADER Gruppe den Grundstein für eine langfristige Erweiterung ihrer Aktivitäten. Bereits für 2026 sei eine Vertiefung der Strategie geplant. „Wir verstehen das Jahr 2025 als Auftakt – als Möglichkeit, die neuen Märkte kennenzulernen, Strukturen zu schaffen und erste Erfolge zu erzielen“, erklärt Kevin Rader. Auf Basis dieser Erfahrungen wolle man dann gezielt weiter investieren, weitere Städte erschließen und möglicherweise auch in angrenzende Bundesländer expandieren.

Das langfristige Ziel: Ein regional verzweigtes Portfolio, das auf Vielfalt, Nachhaltigkeit und regionale Stärke setzt.

Ein lokales Unternehmen mit Weitblick

Die RADER Gruppe wurde 2018 von Kevin Rader gegründet und hat sich seitdem als zuverlässiger Partner in der Immobilienbranche etabliert. Mit einem klaren Fokus auf Wohn- und Mischimmobilien in urbanen Lagen, einer hohen Umsetzungsqualität und einem ausgeprägten Verantwortungsbewusstsein hat sich das Unternehmen einen Namen gemacht.

„Wir wachsen nicht um jeden Preis“, sagt Rader. „Sondern dort, wo es Sinn ergibt“ Mit der neuen Strategie beweise das Unternehmen einmal mehr, dass es die Zeichen der Zeit erkannt habe: Wohnraum schaffen, lokale Wirtschaft stärken, und Verantwortung übernehmen – regional und darüber hinaus.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Rader GmbH

Herr Kevin Rader

Am Alten Bahnhof 2

06686 Lützen

Deutschland

fon ..: 01716410918

web ..: https://rader-gruppe.de

email : info@rader-gruppe.de

Als regionaler Partner für Immobilien ist die Rader Gruppe im Immobiliensektor tief verwurzelt. Geleitet von Geschäftsführer Kevin Rader aus Leipzig, engagiert sich das Unternehmen für die Entwicklung von bedarfsgerechtem und modernem Wohnraum in Leipzig und Umgebung. Der langfristige, nachhaltige Bestand von Immobilien ist dabei Kern des strategischen Fokus. Mit Blick auf Zukunft und Wachstum, strebt das Unternehmen an, stetig neue Immobilien für den langfristigen Bestand zu erwerben und zu entwickeln.

Pressekontakt:

Rader GmbH

Herr Kevin Rader

Am Alten Bahnhof 2

06686 Lützen

fon ..: 01716410918

email : info@rader-gruppe.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Nach Aufdeckung von Tierquälerei: Staatsanwaltschaft Münster nimmt Ermittlungen gegen Schweinemast auf EMX erhält vorzeitige Zahlung in Höhe von 6,85 Mio. $ von AbraSilver und zahlt 10 Mio. $ an langfristigen Schulden zurück