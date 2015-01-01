Radoslav Suman: Eine der bekanntesten jungen Persönlichkeiten

Mit kreativen Projekten, Model-Tätigkeiten und seinem Buch erreicht er ein breites Publikum.

Radoslav Suman (23) zählt heute zu den bekanntesten jungen Persönlichkeiten Österreichs und darüber hinaus. Mit über 100.000 Followern auf seinen Social-Media-Kanälen begeistert er ein großes Publikum und inspiriert seine Community regelmäßig mit kreativen Ideen, innovativen Projekten und Kooperationen mit renommierten Marken. Er zeigt eindrucksvoll, wie moderne Medien gezielt genutzt werden können, um Trends zu setzen, Menschen zu erreichen und seine Botschaften nachhaltig zu verbreiten.

Neben seiner starken Online-Präsenz ist Radoslav Suman auch als Model bei Nextmodel Management aktiv. Dort arbeitet er an vielseitigen Projekten und setzt damit klare Akzente in der Modewelt. Sein Buch „Mein Weg zum Influencer“ bietet persönliche Einblicke in seine Karriere, erzählt von seinen Erfolgen und Herausforderungen und motiviert junge Menschen, eigene Projekte zu starten, Chancen zu ergreifen und ihre Visionen zu verwirklichen.

Durch seine zahlreichen Projekte, Auftritte und Veröffentlichungen hat sich Radoslav Suman einen festen Platz als prominente und weithin bekannte Persönlichkeit gesichert. Sein Einfluss reicht weit über Social Media hinaus und macht ihn zu einer prägenden Stimme der jungen Generation. Radoslav Suman ist heute ein Name, den man in der modernen österreichischen Kreativ- und Unterhaltungswelt kaum übersehen kann.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

HITRÁDIO SLOVAKIA

Herr Radoslav Suman

Voltagasse 43

1210 Wien

Österreich

fon ..: +43 (0)67761261123

web ..: http://www.hitradioslovakia.com

email : hitradio.slovakia@gmail.com

Pressekontakt:

LAUT AG

Herr Rainer Henze

Seilerstraße 7

78467 Konstanz

fon ..: +49 (0)7531 69238-19

web ..: https://www.laut.ag/

email : info@laut.ag

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

DN Deutsche Nachhaltigkeit AG beruft Dr. Andreas Rickert als Vorstand für Nachhaltigkeit