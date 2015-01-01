-
Radoslav Suman: Eine der bekanntesten jungen Persönlichkeiten
Mit kreativen Projekten, Model-Tätigkeiten und seinem Buch erreicht er ein breites Publikum.
Radoslav Suman (23) zählt heute zu den bekanntesten jungen Persönlichkeiten Österreichs und darüber hinaus. Mit über 100.000 Followern auf seinen Social-Media-Kanälen begeistert er ein großes Publikum und inspiriert seine Community regelmäßig mit kreativen Ideen, innovativen Projekten und Kooperationen mit renommierten Marken. Er zeigt eindrucksvoll, wie moderne Medien gezielt genutzt werden können, um Trends zu setzen, Menschen zu erreichen und seine Botschaften nachhaltig zu verbreiten.
Neben seiner starken Online-Präsenz ist Radoslav Suman auch als Model bei Nextmodel Management aktiv. Dort arbeitet er an vielseitigen Projekten und setzt damit klare Akzente in der Modewelt. Sein Buch „Mein Weg zum Influencer“ bietet persönliche Einblicke in seine Karriere, erzählt von seinen Erfolgen und Herausforderungen und motiviert junge Menschen, eigene Projekte zu starten, Chancen zu ergreifen und ihre Visionen zu verwirklichen.
Durch seine zahlreichen Projekte, Auftritte und Veröffentlichungen hat sich Radoslav Suman einen festen Platz als prominente und weithin bekannte Persönlichkeit gesichert. Sein Einfluss reicht weit über Social Media hinaus und macht ihn zu einer prägenden Stimme der jungen Generation. Radoslav Suman ist heute ein Name, den man in der modernen österreichischen Kreativ- und Unterhaltungswelt kaum übersehen kann.
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
HITRÁDIO SLOVAKIA
Herr Radoslav Suman
Voltagasse 43
1210 Wien
Österreich
fon ..: +43 (0)67761261123
web ..: http://www.hitradioslovakia.com
email : hitradio.slovakia@gmail.com
Pressekontakt:
LAUT AG
Herr Rainer Henze
Seilerstraße 7
78467 Konstanz
fon ..: +49 (0)7531 69238-19
web ..: https://www.laut.ag/
email : info@laut.ag
