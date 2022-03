Radware: Übernahme von SecurityDAM

Radware hat eine strategische Initiative zur Beschleunigung des Wachstums seines Geschäftsbereichs Cloud-Security Services gestartet.

Die neue Radware-Initiative umfasst:

Erwerb der Vermögenswerte von SecurityDAM, eines verbundenen Unternehmens und Betreiber eines Cloud-DDoS-Netzwerks. SecurityDAM hat Radware mit Scrubbing-Center-Diensten versorgt, die für die Bereitstellung des Cloud DDoS Protection Service von Radware verwendet werden.

Ausweitung der Präsenz in Bangalore und Chennai, Indien, um ein größeres regionales Innovationszentrum zu schaffen. Dieses Zentrum soll die Forschung und Entwicklung (F&E) im Bereich Cybersicherheit vorantreiben und die Servicebereitstellung für das gesamte Portfolio der Cloud-Sicherheitslösungen des Unternehmens optimieren. Es ergänzt das in Tel Aviv ansässige F&E-Zentrum von Radware, das sich mit Produktinnovationen befasst wie etwa fortschrittlichen Algorithmen des maschinellen Lernens für die automatische Optimierung von Richtlinien und die Erkennung von Fehlalarmen. Mit diesen Investitionen zählt die Cloud-Service-Einheit von Radware nun insgesamt fast 300 Ingenieure.

Die Erhöhung der Cloud-Service-Kapazität des globalen Bereitstellungsnetzwerks auf 10 TBit/s und die Erweiterung der Präsenz des Unternehmens, um den steigenden Geschäftsanforderungen und dem wachsenden Volumen von Cyberangriffen gerecht zu werden. In den vergangenen drei Monaten hat Radware Cloud-Zentren in Paris, Amsterdam und Moskau eröffnet. In den nächsten sechs Monaten plant das Unternehmen die Eröffnung neuer und die Erweiterung bestehender Cloud-Sicherheitszentren in größeren Städten in den USA (San Jose, Kalifornien, Dallas, Texas, und Ashburn, Virginia) sowie in Melbourne und Sydney, Santiago de Chile, Hongkong, Tokio, Wellington, Taipeh und Dubai.

Innovationen in der Architektur von Radwares Cloud-Rechenzentren, die eine Trennung zwischen Zonen für Friedenszeiten, ständig aktiven Zonen und Mitigations- und Angriffszonen ermöglicht. Diese fortschrittliche Architektur bietet eine permanente Angriffserkennung für alle Kunden und isoliert Unternehmen mit hohem Angriffsaufkommen in bestimmten Zonen des Cloud-Netzwerks, so dass diese Angriffe keine Auswirkungen auf die Mehrheit der Kunden haben. Dies sorgt für eine höhere Ausfallsicherheit und Serviceverfügbarkeit für Always-on-Kunden.

Verbesserung der Serviceverfügbarkeit und des Schutzniveaus durch neue Cloud-Service-Erweiterungen, darunter:

– Ein neues Portal für den Cloud DDoS Protection Service von Radware zur Verbesserung der Kundenerfahrung.

– Verbesserte DNS-Angriffserkennung und -Verhinderung mit neuen Algorithmen zur weiteren Verbesserung der Erkennung und Minimierung von Fehlalarmen bei hochentwickelten DNS-Angriffen.

– Ein integrierter globaler Content-Delivery-Network-Service, der über Hunderte von Cloud-Zentren auf der ganzen Welt verfügt und auf AWS CloudFront basiert.

Übernahme von SecurityDAM

Gemäß den Bedingungen des Kaufvertrags erwarb Radware die Technologie und den Betrieb von SecurityDAM für 30 Millionen US-Dollar (vorbehaltlich gewisser Anpassungen) mit bedingten Zahlungen von bis zu 12,5 Millionen US-Dollar. Das Unternehmen geht davon aus, dass sich die Übernahme im Jahr 2023 auf Non-GAAP-Basis positiv auf den Gewinn auswirken wird.

Da Yehuda Zisapel, Chairman of the Board von Radware, und Roy Zisapel, President und CEO von Radware und Mitglied des Boards, eine Mehrheits- bzw. eine Minderheitsbeteiligung an SecurityDAM hielten, wurde die Übernahme durch einen Sonderausschuss ohne deren Beteiligung verhandelt und einstimmig beschlossen. Stifel, Nicolaus & Company, Incorporated fungiert als Finanzberater, und Gross & Co. fungiert als Rechtsberater des Sonderausschusses. Goldfarb Seligman & Co. fungiert als Rechtsberater für Radware.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Radware GmbH

Herr Michael Gießelbach

Robert-Bosch-Str. 11a

63225 Langen

Deutschland

fon ..: +49 6103 70657-0

web ..: https://www.radware.com

email : radware@prolog-pr.com

Pressekontakt:

Prolog Communications GmbH

Herr Achim Heinze

Sendlinger Str. 24

80331 München

fon ..: +49 89 800 77-0

web ..: https://www.prolog-pr.com

email : achim.heinze@prolog-pr.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

LAPP bringt preisgekröntes Ladegerät für E-Autos auf den Markt