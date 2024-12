Rael, Gründer der Rael-Bewegung, ruft wahre Juden auf, Israel gemäß den Geboten der Elohim zu verlassen

Mashiach Rael, Gründer der Rael-Bewegung, fordert die jüdische Gemeinschaft auf, Israel zu verlassen, da dessen Existenz den Geboten der Elohim widerspreche.

Las Vegas, 19. November 2024 – Mashiach Rael, spirituelles Oberhaupt und Gründer der Rael-Bewegung, hat eine dringende Warnung an die weltweite jüdische Gemeinschaft bezüglich der Anweisungen der Elohim, der außerirdischen Schöpfer allen Lebens auf der Erde, ausgesprochen. Die Botschaft der Elohim besagt, daß das jüdische Volk bis zur Ankunft des Mashiach keine Nation oder Staat gründen darf.

Mashiach Rael betonte, daß das Fortbestehen des Staates Israel der Weisung der Elohim widerspreche und fordert alle wahren Juden auf, Israel zu verlassen und über das Einhalten der Lehren der Elohim nachzudenken. Er rief sie auf, Israel zu verlassen, als Zeichen für ihren Glauben und Respekt für diese heiligen Anweisungen.

In seiner Erklärung brachte Mashiach Rael auch die unerschütterliche Unterstützung der Elohim für die Neturei Karta Gemeinden zum Ausdruck, die sich dem Zionismus widersetzen. Diese Gruppen, von denen viele in Israel verfolgt werden, halten mutig an den Prinzipien des Tanach fest, indem sie das Konzept eines jüdischen Staates ablehnen und sich für das Recht der Palästinenser einsetzen, ihr gestohlenes Land und ihre Häuser zurückzufordern.

Mashiach Rael hob die tiefen moralischen und spirituellen Widersprüche zwischen der zionistischen Politik und den Geboten der Elohim hervor. Er unterstrich, daß die Vertreibung der Palästinenser und die andauernden Verletzungen ihrer Rechte eine grundlegende Mißachtung der in dem Tanach beschriebenen Werte ist.

Bereits vor 10 Jahren übermittelte Mashiach Rael Israel eine Botschaft der Elohim: „Ihr habt alle vorbildlichen Werte des Judentums verraten, indem ihr Länder und Häuser gestohlen habt, die euch nicht gehören, und vor allem, indem ihr mein wichtigstes Gebot: ,Du sollst nicht töten‘ mißachtet, und indem ihr Atomwaffen anhäuft, die in der Lage sind, Millionen Leute auf einen Schlag zu töten und die sogar einen Weltkrieg auslösen können, der unsere gesamte Schöpfung auslöschen würde. Infolgedessen ist der Schutz, den wir Israel gewährten, ab dem heutigen Tage (6. August 2015) vollständig aufgehoben, und ich fordere alle wahren Juden auf, das Land Palästina so schnell wie möglich zu verlassen.

Weitere Informationen über die Rael-Bewegung und die Lehren des Mashiach Rael auf https://www.rael.org/

