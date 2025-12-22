  • Rainer Maria Morita im House of Lords (UK) zum „Transformational Leader of the Year 2025“ ernannt

    Anerkannt für die Neudefinition des beruflichen Wandels von Führungskräften und die Schaffung menschlicher Werte im Zeitalter der KI mit seiner weltweit bekannten Morita Method®

    LONDON, UK / ACCESS Newswire / 22. Dezember 2025 / Der globale Unternehmensberater und Bestsellerautor Rainer Maria Morita wurde bei der renommierten Global Leadership Conclave 2025, die im berühmten House of Lords (UK), dem Parlament des Vereinigten Königreichs, stattfand, als Transformational Leader of the Year 2025 in der Kategorie Global Hidden Job Market Advisory ausgezeichnet.
    www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82291/MoritaMethod_DE_221225_PRCOM.001.jpeg

    Die Auszeichnung würdigt Rainers Pionierarbeit bei der Neudefinition von Führung, Beschäftigung und menschlicher Wertschöpfung im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung in den Bereichen Executive Search, Beratung bei beruflicher Neuorientierung von Führungskräften und Führungsberatung hat sich Rainer zu einer weltweit anerkannten Autorität auf dem Gebiet des Hidden Job Market entwickelt – dem nicht öffentlich ausgeschriebenen Ökosystem, in dem über 90 % der Führungspositionen geschaffen werden.
    www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82291/MoritaMethod_DE_221225_PRCOM.002.jpeg

    Als Begründer der Morita Method® hat Rainer Tausende von Führungskräften in der Schweiz, Europa, dem Nahen Osten, Nordamerika und Asien dabei unterstützt, ihre berufliche Identität erfolgreich neu zu positionieren, verborgene Chancen zu erschließen und sich durch direkte Kontaktaufnahme und vertrauensbasierte Fürsprache statt durch traditionelle Stellensuche mehrere Führungsangebote zu sichern. Sein bahnbrechendes Buch Executive Job Search in the Hidden Job Market – The Morita Method wurde Ende 2018 erstmals veröffentlicht und wurde kurz darauf zu einem Bestseller auf vier Kontinenten. Seine Arbeit basiert auf einer zutiefst menschlichen Philosophie, die Authentizität, Beitrag und Zweck in einer algorithmengesteuerten Welt betont.
    www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82291/MoritaMethod_DE_221225_PRCOM.003.jpeg

    Das Global Leadership Conclave 2025 brachte 150 hochrangige Delegierte aus über 25 Ländern sowie mehr als 20 VIP-Persönlichkeiten zusammen, darunter Minister, Parlamentsabgeordnete, Lords, Bürgermeister, Botschafter und Hochkommissare. Der Abend war geprägt von hochrangigen diplomatischen Gesprächen und visionären Diskussionen über Führungsfragen, die sich auf die Gestaltung der zukünftigen Weltwirtschaft konzentrierten. Die Veranstaltung war ein eindrucksvolles Zusammentreffen von globalem Einfluss, Politik und Innovation.
    www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/82291/MoritaMethod_DE_221225_PRCOM.004.jpeg

    Bei der Entgegennahme der Auszeichnung bekräftigte Rainer seine Überzeugung, dass KI uns nicht weniger menschlich macht – sie macht das Menschsein zu unserem größten Vorteil. Seine Ehrung im House of Lords unterstreicht die weltweit wachsende Erkenntnis, dass die Zukunft der Führung nicht allein in der Automatisierung liegt, sondern in menschlicher Vision, Vertrauen und transformativer Wirkung.

    Kontakt:
    contact@moritamethod.com
    www.linkedin.com/in/rainerconnectyou/

    QUELLE: Morita Method

    Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    ACCESS Newswire
    Client Support
    500 Perimeter Park Drive, Suite D
    NC 27560 Morrisville
    USA

    email : cs@accesswire.com

    Pressekontakt:

    ACCESS Newswire
    Client Support
    500 Perimeter Park Drive, Suite D
    NC 27560 Morrisville

    email : cs@accesswire.com


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. Manhattan Associates zum 16. Mal in Folge zum Leader im Gartner® Magic Quadrant(TM) für WMS ernannt
      Manhattan Associates wurde zum 16. Mal in Folge als Leader im Gartner® Magic Quadrant(TM) für Warehouse Management Systems ausgezeichnet....

    2. Lean Leader Summit 2025- Der Treffpunkt für digitale Vordenker, CIOs und IT-Strategen
      Lean Leader Summit 2025: CIOs, IT-Strategen & EA-Profis treffen sich am 2.-3. Juli in München - Top-Speaker, KI & EAM-Trends live erleben - jetzt anmelden, nur noch 20 % der...

    3. Reply erhält den „AWS Partner of the Year Award“ 2025
      Mit seinen innovativen Kundenlösungen überzeugt Reply AWS und wird als "EMEA Partner of the Year" in der Kategorie "Industry Energy & Utilities" ausgezeichnet....

    4. abtis gewinnt Microsoft Partner of the Year Award 2025 für digitale Resilienz in Europa
      Microsoft zeichnet abtis für führende Innovationen zur Stärkung digitaler Souveränität und Sicherheit aus....

    5. Valorem Reply als Gewinner des „Microsoft Inclusion Changemaker Partner of the Year 2025 Award“ ausgezeichnet
      Innovation und Inklusion...

    6. „Science Breakthrough of the Year“: NurExone Biologic qualifiziert sich als Finalist bei Falling Walls Venture 2025
      Falling Walls: Durchbrüche sichtbar machen Die Falling Walls Foundation wurde im Jahr 2009 ins Leben gerufen, um an den historischen Fall der Berliner Mauer 1989 zu erinnern¹. Seither ist deren...

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.