Rainforest Distribution transformiert seine Lieferkettenplanung mit Manhattan Associates

Atlanta / Düsseldorf – 12. März 2026 – Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH) gab bekannt, dass…

…Rainforest Distribution Corp., ein Full-Service-Großhändler für Lebensmittel und Getränke, sich für Manhattan Active® Supply Chain Planning (SCP) entschieden hat. Ziel ist es, die Lieferkettenfunktionen zu vereinheitlichen, End-to-End-Planungsprozesse zu transformieren, ein höheres Serviceniveau zu erreichen und kontinuierliches Wachstum zu unterstützen. Das führt zu größerer Agilität durch eine einheitliche Planung, einer verbesserten Prognosegenauigkeit dank KI-gestützter Erkenntnisse und einer nahtlosen Abstimmung zwischen Planungs- und Ausführungssystemen.

Rainforest Distribution entschied sich für Manhattan Active Supply Chain Planning, um seine Prozesse für Bedarfsplanung, Prognosen und Nachschub auf einer einzigen einheitlichen, cloudbasierten Plattform zu modernisieren. Durch den Wechsel von fragmentierten Legacy-Tools zu einer einzigen Planungslösung erhält Rainforest Echtzeit-Transparenz, kann Service-Level, Kosten und Kapazitäten in seinem gesamten Netzwerk kontinuierlich ausbalancieren und gleichzeitig schneller auf sich ändernde Kundenanforderungen reagieren.

„Da unser Geschäft weiter wächst, hat die Komplexität unserer Lieferkette exponentiell zugenommen“, sagt Alexander Ridings, CEO bei Rainforest Distribution. „Wir benötigten eine moderne Planungslösung, die mit diesem Wachstum Schritt halten konnte, unseren Teams einen einheitlichen, zuverlässigen Überblick über Nachfrage und Bestand verschafft und uns dabei hilf, unsere Kunden mit größerer Zuverlässigkeit zu bedienen. Manhattan Active Supply Chain Planning bietet uns die einheitliche, intelligente Plattform, nach der wir gesucht haben, um unsere Planer, unsere Abläufe und unsere strategischen Wachstumsziele aufeinander abzustimmen.“

„Rainforest Distribution ist in einem Umfeld tätig, in dem Flexibilität, Genauigkeit und Reaktionsfähigkeit entscheidend sind“, sagt Stewart Gantt, Executive Vice President of Global Services bei Manhattan Associates. „Wir freuen uns, sie bei dieser Transformation zu unterstützen, damit sie neue Effizienzstufen erreichen und eine widerstandsfähigere, datengesteuerte Lieferkette aufbauen können.“

Manhattan Active Supply Chain Planning stimmt Planung und Ausführung auf eine gemeinsame Strategie ab und hilft Unternehmen dabei, systemische und operative Silos zu beseitigen sowie eine koordinierte, unternehmensweite Entscheidungsfindung zu fördern. Die Lösung baut auf der cloud-nativen, auf Microservices basierenden Manhattan Active®-Plattform auf. Sie ist so konzipiert, dass sie sich in Echtzeit an Veränderungen bei Nachfrage, Personal, Aufträgen und Kapazitäten anpasst und die Planungsfunktionen mit der Ausführung in den Vertriebs- und Transportabläufen abstimmt.

Manhattan Associates ist ein globaler Technologieführer, der Lieferketten- und Omnichannel-Handels-Lösungen mit beispiellosen KI-Fähigkeiten anbietet. Wir designen, entwickeln und liefern erstklassige, KI-gestützte, cloudbasierte Lösungen, die die Widerstandsfähigkeit und Effizienz von Unternehmen steigern. Wir ermöglichen es Unternehmen, ihre Front-End-Verkäufe und Back-End-Supply-Chains auf einzigartige Weise zu vereinen.

Unser Engagement für Innovation, unsere Cloud-native Plattform und unsere API-First-Architektur schaffen einfachere Erfahrungen und schnellere Wege zur Wertschöpfung für unsere Kunden. Wir versetzen sie in die Lage, mit technischem Know-how und operativer Sicherheit auf neue Trends und globale Umbrüche zu reagieren und Herausforderungen in Wettbewerbsvorteile zu verwandeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.manh.com/de-de.

