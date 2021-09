Rainforest Resources Inc. meldet Entwicklung von Regenwaldprojekt SUMAKSACHA

Miami, Florida, 15. September 2021 – Rainforest Resources Inc. (RRIF) gibt bekannt, dass seine Tochtergesellschaft Rainforest del Ecuador zurzeit das technische Team zusammenstellt, das die Entwicklung des Projekts SUMAKSACHA mit 11.370 ha Wald durchführen wird. Dieses Projekt wird bei VERRA eingereicht werden, um handelbare geprüfte Kohlenstoffeinheiten (VCUs) im Rahmen des VCS- (geprüfte Kohlenstoffstandard)-Programms zu erhalten, dem weltweit größten und führenden freiwilligen Programm für die Zertifizierung von Projekten zur Reduzierung von Treibhausgasemissionen (verra.org).

Dieses neue technische Team von Rainforest Ecuador wird für die Projektplanung und die Datenerfassung im Feld verantwortlich sein und die äußerst strengen und hochtechnischen Arbeiten der Anwendung von VERRA-geprüften Methoden zur Berechnung der vermiedenen Abholzungs-Kohlenstoffeinheiten durchführen.

Dieses neue Projekt wird ebenso wie das vorangegangene den strengen Standards, Bestimmungen und Anforderungen der VCS- und CCB-Programme von VERRA entsprechen. Das CCB-Programm von VERRA (CCB steht für Climate, Community and Biodiversity) ist das weltweit führende Rahmenwerk für die Bewertung von Landmanagementprojekten, die einen positiven Nettonutzen für den Klimaschutz, lokale Communitys und die Biodiversität schaffen.

Weitere Informationen über Rainforest Resources Inc. (RRIF) erhalten Sie über die Unternehmenswebseite: www.rainforestresourcesinc.com.

Kontakt für weitere Informationen:

info@rainforestresourcesinc.com

