  • Rallye mit Fundament: Gold Terra vor dem nächsten Schritt

    Der Goldexplorer Gold Terra Resource bereitet die nächsten Schritte vor. Kann man die Rallye der letzten Wochen so aufrechterhalten?

    BildWährend des Sommers war es oberflächlich betrachtet vergleichsweise ruhig um Gold Terra Resource (TSX.V: YGT, FSE: TX0, WKN: A2P0BS). Hinter den Kulissen legte das Unternehmen jedoch die Basis für eine dynamische Entwicklung in der Zukunft. Der Kurs der Aktie hat auf diese Veränderung schon reagiert und seit Anfang September eine starke Erholung hingelegt. Kann dieser dynamisch Aufwärtstrend noch ausgebaut werden?

    Seit Anfang September ist die Aktie des kanadische Goldexplorers aktuell 170% im Plus. Allerdings startet die Gold Terra Resource-Aktie, als sie bei 0,05 Kanadische Dollar (CAD) in den Aufwärtstrend überging, eher von einer U-Bahnstation als von einem angemessenen Niveau. Deshalb kann zumindest in Frage gestellt werden, dass das Unternehmen von CEO Gerald Panneton auf dem erhöhten Niveau schon angemessen bewertet ist.

    Rallye mit Fundament: Gold Terra vor dem nächsten Schritt

