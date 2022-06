Ralph Bogard – Immer wieder war es Liebe

Das Comeback des Sängers

Vor 16 Jahren begann die Karriere des Vollblutinterpreten RALPH BOGARD. Mit seinen Songs konnte er in den bundesweiten Schlagersendern überzeugen und seine Titel behaupteten sich in zahlreichen Hitparaden. Auch in seinen Live-Shows zog er mit seiner charmanten Art das Publikum in seinen Bann.

Wenn es am Schönsten ist, soll man aufhören, sagte sich RALPH BOGARD Mitte der 2010er Jahre und zog sich aus dem Rampenlicht zurück, um weiter hinter den Kulissen zu arbeiten, um so seine Erfahrungen an junge Sänger*innen und Bands weiter zu geben.

Seine Fans und Freunde sind ihm über die Zeit dabei immer absolut treu geblieben. Die Bühne war und ist doch sein Lebenselixier. Ob als Schauspieler, Entertainer, Moderator oder Sänger, es zieht ihn immer wieder auf die „Bretter dieser Welt“.

Einer ehemaligen Medien-Arbeitskollegin hat der in Sachsen geborene, in Sachsen-Anhalt aufgewachsene und jetzt in Berlin lebende Musiker sein Comeback zu verdanken. Unermüdlich wurde seine ehemalige Schallplattenfirma mit dem Wunsch nach neuen Veröffentlichungen des Sängers regelrecht bekniet. Auch für RALPH BOGARD hieß es über seinen Schatten zu springen und so fügte sich letztendlich das zusammen was zusammen passt. Jetzt präsentiert der charmante Sänger RALPH BOGARD sein Comeback-Debut in 2022 mit „IMMER WIEDER WAR ES LIEBE“.

Der von Ulli Schwinge und dee jay RUFUS geschriebene Song wurde von Robin Masters & Jürgen Kerber in einem modernen Popschlager-Sound verpackt. Die melancholische Melodie wird durch die treibenden Rhythmuselemente zu einem absolut tanzbaren Schlager und der nachdenklich wirkende Text wird so zu einer hoffnungsvollen Botschaft, getreu dem Motto: es ist nie zu spät… „IMMER WIEDER WAR ES LIEBE“ skizziert die für heute typischen wechselnden Beziehungen mit dem Happy End, dass am Ende das zusammen kommt, was zusammen gehört!!!

Jetzt: Bühne frei für… „IMMER WIEDER WAR ES LIEBE“ mit RALPH BOGARD

ISRC-Nr. : DE-F28-22-346-01 / 3:32

Music & Lyrics: Ulli Schwinge, dee jay RUFUS

Publishing: JAYKAY Music

Produced by Robin Masters & Jürgen Rufus Kerber

Arranged and Mastering by Robin Masters

Cover photo detailblick-foto-Cover artwork NuTz

Cover manufacturing by Yvonne Kerber

© + (P) 2022 XENIA Records Best.-Nr.: 14 346

Distribution & Label

JAY KAY Event & Music

c/o XENIA Records

Die Mühlbreite 10

D- 06258 Schkopau/OT Burgliebenau

Tel. 0345-6823010

E-Mail marketing@jaykay.de

XENIA Records LC-00902

Quelle: Xenia Records

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

HPS Entertainment und Sperbys Musikplantage ist der Spezialist für Künstlerpromotion im Internet. Wir bewerben Ihre neue CD, Album oder Lied breitflächig im Web auf Musik- und Presseportalen, sowie auf Facebook.

Wir machen Mailbemusterung bei Webradios und lokale UKW-Radios, sowie unseren DJ-Pool. Außerdem bemustern wir Ihr neues Lied, Album oder CD bei allen großen Radiostationen in Deutschland, Österreich, Schweiz, Südtirol, Niederlande und Belgien per Mail oder CD. Angebote senden wir Ihnen gerne zu

Jeden ersten Samstag im Monat gibt es jetzt auf HarbourTown Radio um 13 Uhr Sperbys Musikplantage als Radioshow. Die Wiederholungen erfolgen dann jeden weiteren Samstag.

Wir sind auch bei Facebook, Linkedin, Xing und Twitter.

Pressekontakt:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://www.sperbys-musikplantage.de

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

KMU-Chance: Factoring zur Finanzierung nicht nur in Krisenzeiten!