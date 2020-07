Ran an die Uranaktien

Seit März hat sich der Uranpreis erholt. Zeit also sich mit Urangesellschaften zu beschäftigen.

Der Spotpreis für U308 ist nach Jahren des Dahindümpelns im ersten Quartal 2020 um 11 Prozent gestiegen. Im April konnte er ein Vierjahreshoch verzeichnen, 33,25 US-Dollar kostete das Pfund Uran.

Dies waren 35 Prozent mehr als im Januar. Ende Juni kam der Preis etwas zurück, fiel unter 33 US-Dollar. Heute müssen 32,95 US-Dollar für ein Pfund U308 berappt werden. Dass der Uranpreis endlich aus seinem Dornröschenschlaf erwacht ist, liegt zum einen an der Schließung von Minen und Projekten, die auf längere Zeit geplant sind. Die Schließung der McArthur River-Mine in Saskatchewan ist dabei das herausragende Ereignis.

Auch die ebenfalls wichtige Cigar Lake Mine, die produktivste überhaupt, wurde geschlossen. Und im Uranland Kasachstan wurde die Produktionsmenge reduziert. Angeblich aufgrund der Pandemie, aber einige Marktbeobachter vermuten eher wirtschaftliche Gründe, nämlich das Anheizen des Uranpreises. Zum anderen hat Kazatomprom, größter Uranproduzent weltweit, den Verkauf von Uran auf dem Spotmarkt eingestellt. Um vertragliche Verpflichtungen zu erfüllen, muss eventuell sogar Uran zugekauft werden.

Zur gleichen Zeit werden aber rund um den Globus neue Kernkraftwerke gebaut und geplant. So wie schon im Januar Rick Rule von Sprott den Anlegern geraten hatte Uran als Investment in Betracht zu ziehen, so könnte dies heute umso mehr gelten.

Also ran an die Uranaktien, etwa Uranium Energy oder IsoEnergy. Uranium Energy – https://www.rohstoff-tv.com/play/uranium-energy-beste-position-fuer-neustart-von-us-uranproduktion/ – besitzt Uranprojekte in den USA (Texas, Wyoming, New Mexiko, Paraguay, Arizona). Das große Plus ist, dass sie weit fortgeschritten beziehungsweise schon genehmigt sind – und die USA vermehrt auf Uran aus dem eigenen Land setzen wollen.

IsoEnergy – https://www.rohstoff-tv.com/play/newsflash-mit-goldmining-rnc-minerals-isoenergy-und-gold-terra-resources/ – dürfte sich auch über den steigenden Uranpreis freuen. Die Projekte der Gesellschaft im an Uran reichen Athabascabecken in Saskatchewan umfassen insgesamt rund 170.700 Hektar.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von Uranium Energy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/uranium-energy-corp/ -) und IsoEnergy (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/iso-energy-ltd/ -).

