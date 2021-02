Rana Vig, President und CEO von Blue Lagoon, fügt 1 Mio. Aktien zu seinem persönlichen Bestand hinzu

Vancouver (British Columbia), 22. Februar 2021. Blue Lagoon Resources Inc. (CSE: BLLG, FWB: 7BL, OTCQB: BLAGF) (das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass sein President und CEO, Rana Vig, eine Million Aktien zu seinem Bestand an Aktien von Blue Lagoon hinzugefügt hat, wodurch dieser nunmehr auf insgesamt 3.264.268 Aktien erhöht wurde, was etwa 4,5 Prozent der gesamten emittierten und ausstehenden Stammaktien des Unternehmens entspricht.

Da der Goldpreis fällt und manche Investoren mit kurzfristiger Denkweise in Panik geraten und beginnen, aus dem Sektor auszusteigen, freue ich mich mehr denn je, meinen Bestand an Aktien eines Unternehmens zu erhöhen, das ich mit der Vision gegründet habe, der nächste Gold- und Silberproduzent in British Columbia zu sein, sagte Rana Vig, President und CEO von Blue Lagoon Resources. Und zurzeit, angesichts eines Kassenstands von über fünf Millionen Dollar und keiner Schulden, arbeiten über 20 Mitarbeiter am Standort, um in diesem Jahr die drei wichtigsten erforderlichen Änderungen bei Bergbaugenehmigungen gemäß den Bestimmungen des Ministeriums zu erfüllen, wobei eine bereits erfüllt ist und die beiden anderen noch vor Ende dieses Sommers erfüllt werden sollen, fügte er hinzu.

Bitte beachten Sie, dass das Unternehmen eine Produktionsentscheidung bewerten wird, sobald alle Genehmigungsanforderungen erfüllt sind. Jedwede Produktionsentscheidung vor dem Erhalt einer Machbarkeitsstudie hinsichtlich Mineralreserven, die die wirtschaftliche und technische Machbarkeit des Projekts nachweist, ist mit einer erhöhten Ungewissheit und einem erhöhten Ausfallrisiko verbunden.

Das Goldprojekt Dome Mountain, ein ganzjährig zugängliches Konzessionsgebiet, das nur 50 Autominuten von Smithers in der kanadischen Provinz British Columbia entfernt ist, verfügt sowohl über eine Genehmigung gemäß dem Environmental Management Act (der EMA) als auch über eine Abbaugenehmigung, die eine Produktion von bis zu 75.000 Tonnen pro Jahr ermöglicht. Darüber hinaus beherbergt das Konzessionsgebiet über 15 bekannte hochgradige Golderzgänge (siehe Pressemitteilung des Unternehmens vom 4. Mai 2020), wobei über 90 Prozent des Konzessionsgebiets noch nicht erkundet wurden.

Darüber hinaus gab das Unternehmen am 18. November 2020 bekannt, dass es nach einer sorgfältigen Analyse der Daten seiner allerersten, im gesamten Konzessionsgebiet durchgeführten geophysikalischen Flugvermessung beschlossen hat, sein Landpaket durch das Abstecken von weiteren 7.646 Hektar beträchtlich zu erweitern und somit auf 18.934,55 Hektar fast zu verdoppeln. In den beiden Abbildungen unten sind die kürzlich abgesteckten Gebiete sowie die vielversprechenden Ergebnisse der geophysikalischen Flugvermessungen dargestellt, die zur Entscheidung des Unternehmens führten, das zusätzliche Land abzustecken. Weitere Details entnehmen Sie bitte der Pressemitteilung des Unternehmens vom 18. November 2020.

Herr Vig sagte außerdem: Wir befinden uns in einer einzigartigen Position, zumal die wichtigsten Genehmigungen erteilt wurden – vor allem bei Dome Mountain, einem umfassenden, vielversprechenden Landpaket, von dem 90 Prozent bis dato noch nie erkundet wurden, aber auch angesichts eines gesunden Kassenstands ohne Schulden, eines 20.000 Meter umfassenden Bohrprogramms, des umfangreichsten, das jemals im Konzessionsgebiet durchgeführt wurde und zurzeit im Gange ist, des zusätzlichen Werts des zu 100 Prozent unternehmenseigenen, hochgradigen Goldprojekts Pellaire sowie angesichts einer Kupferexposition mit dem zu 100 Prozent unternehmenseigenen Porphyr-Kupfer-Projekt Big Onion. All das führt mich zu der Überzeugung, dass wir unterbewertet sind, weshalb ich beabsichtige, weiterhin Aktien des Unternehmens zu erwerben.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56852/Blue Lagoon_News Release_Feb222021_De_PRCOM.001.jpeg

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2021/56852/Blue Lagoon_News Release_Feb222021_De_PRCOM.002.jpeg

Neue Schürfrechte bei Far West und Far East, basierend auf neuen Airborne MAG- (oben) und EM-Untersuchungen (unten)

Die bisherige Aktienposition von Herrn Vig in Höhe von 2.264.268 Aktien wird über drei Jahre treuhänderisch verwaltet. Sein aktueller Erwerb von einer Million Aktien erfolgte durch die Ausübung von Optionen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Offenlegungen wurden von William Cronk, P.Geo., einem qualifizierten Sachverständigen (Qualified Person) gemäß National Instrument 43-101 und einem Berater des Unternehmens, genehmigt.

ÜBER RANA VIG

Mit einer Geschäftserfahrung von über 30 Jahren war Rana Vig seit 2010 an mehreren börsennotierten Unternehmen beteiligt, zunächst als President eines auf Gold und Kupfer fokussierten Explorationsunternehmens aus Idaho und anschließend als President und Chairman eines an der TSX notierten, auf Uran fokussierten Unternehmens mit einem der größten Uranaktiva der Welt in Schweden. Als scharfsinniger Beobachter von Markttrends wurde er 2018 zum Chief Executive Officer von Lead Ventures Inc. ernannt und leitete die Übernahme sowie das Reverse Takeover von Curaleaf Holdings Inc. (CURA) für über fünf Milliarden Dollar, was 520 Millionen Dollar aufbrachte und somit die größte kanadische Cannabisfinanzierung der Geschichte war. Kurz darauf übernahm er das Ruder von Rockbridge Resources, das er erfolgreich restrukturierte, indem er im Rahmen eines Reverse Takeover Harvest Health & Recreation (HARV) mit einem Wert von über zwei Milliarden Dollar übernahm, was eine Finanzierung in Höhe von 300 Millionen Dollar ermöglichte – die drittgrößte Cannabisfinanzierung des Jahres 2018.

Mit der Überzeugung, dass die Bergbau- und insbesondere die Goldbranche bereit für ein Comeback waren, richtete er im Jahr 2019 seine unternehmerischen Fähigkeiten und sein Hauptaugenmerk auf sein neuestes Unternehmen, Blue Lagoon Resources, das er gründete und das an der CSE unter dem Symbol BLLG, in den USA an der OTCQB unter BLAGF sowie in Frankfurt (Deutschland) unter 7BL notiert.

ÜBER BLUE LAGOON RESOURCES

Blue Lagoon Resources ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf sein hochgradiges Gold-Silber-Projekt gerichtet ist – die vormals produzierende Mine Dome Mountain. Der Minenstandort ist ganzjährig zugänglich und liegt nur 50 Autominuten von der Stadt Smithers im Nordwesten von British Columbia entfernt. Das Unternehmen besitzt auch 100 Prozent des Porphyr-Kupfer-Projekts Big Onion, das sich ebenfalls in der Nähe der Stadt Smithers befindet (20 Autominuten zum Konzessionsgebiet).

Darüber hinaus besitzt das Unternehmen 100 Prozent des Goldkonzessionsgebiets Pellaire, das sich 160 Kilometer südwestlich von Williams Lake in der Region Chilcotin im Süden von British Columbia befindet. Das Projekt Pellaire erstreckt sich über 4.400 Hektar und ist dafür bekannt, dass sich im Konzessionsgebiet zehn hochgradige goldhaltige Erzgänge befinden. Das Unternehmen besitzt auch das Projekt Golden Wonder, das sich im westlichen Teil von British Columbia, im Gebiet Hazelton befindet. Das Konzessionsgebiet erstreckt sich über ein Gebiet von etwa 7.327 Hektar, ungefähr einen Kilometer südlich des Yellowhead Highway, einem wichtigen interprovinziellen Highway im Westen von Kanada.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Rana Vig

President und Chief Executive Officer

Tel: 604-218-4766

E-Mail: rana@ranavig.com

Die Börsenaufsicht der CSE hat diese Meldung nicht geprüft und übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Angemessenheit dieser Meldung.

Erklärung in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen: Diese Pressemeldung enthält bestimmte Aussagen, die zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Alle Aussagen in dieser Mitteilung, ausgenommen Aussagen über historische Fakten, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten Blue Lagoon Resources Inc. (das Unternehmen) erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen Aussagen dar, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, und können im Allgemeinen, aber nicht immer an Wörtern wie erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, prognostiziert, potenziell und ähnlichen Ausdrücken erkannt werden und besagen, dass Ereignisse oder Umstände eintreten werden, würden, können, könnten oder sollen. Obwohl das Unternehmen der Auffassung ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf angemessenen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich von jenen in zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Die Faktoren, die eine wesentliche Abweichung der tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen in zukunftsgerichteten Aussagen bewirken können, beinhalten unter anderem die Ergebnisse der Explorationsaktivitäten, die möglicherweise nicht die Qualität und Quantität aufweisen, die für die weitere Exploration oder zukünftige Ausbeutung von Mineralienvorkommen erforderlich sind, sowie die Volatilität der Gold- und Silberpreise, die anhaltende Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen; Genehmigungen und andere Zulassungen; sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die Investoren werden davor gewarnt, dass solche Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von jenen abweichen können, die in zukunftsgerichteten Aussagen prognostiziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Ansichten, Schätzungen und Auffassungen des Managements des Unternehmens zum Zeitpunkt der Erstellung dieser Aussagen. Sofern dies nicht von den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben ist, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, sollten sich die Ansichten, Schätzungen und Auffassungen des Managements bzw. andere Faktoren ändern.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Blue Lagoon Resources Inc.

Rana Vig

610, 700 West Pender Street

V6C 1G8 Vancouver

Kanada

email : ranavig@gmail.com

Pressekontakt:

Blue Lagoon Resources Inc.

Rana Vig

610, 700 West Pender Street

V6C 1G8 Vancouver

email : ranavig@gmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Aztec Minerals unterzeichnet mit seinen Partnern ein Abkommen über ein 75:25-Joint-Venture für das Projekt Tombstone (Arizona) Gold Bull beginnt mit Bohrungen bei Sandman