Ranga Yogeshwar gratuliert EntoNative zum Sprung in die TOP 100

Ehrung auf dem Deutschen Mittelstands-Summit: Ranga Yogeshwar würdigt die EntoNative GmbH aus Nuthetal anlässlich ihres Erfolges beim Innovationswettbewerb TOP 100.

Die Preisverleihung im Rahmen des Summit fand am Freitagabend, 24. Juni, in Frankfurt am Main für alle Mittelständler statt, die am Jahresanfang mit dem TOP 100-Siegel ausgezeichnet worden sind. Der Wissenschaftsjournalist begleitet den zum 29. Mal ausgetragenen Innovationswettbewerb als Mentor. In dem wissenschaftlichen Auswahlverfahren überzeugte EntoNative in der Größenklasse A (bis 50 Mitarbeiter) besonders in den Kategorien „Außenorientierung/Open Innovation“ und „Innovative Prozesse und Organisation“.

In dem anlässlich der Auszeichnung veröffentlichten TOP 100-Unternehmens-porträt heißt es (Auszug):

Seit 2017 bietet die Firma EntoNative über ihren Onlineshop insektenbasierte Hundenahrung an. Anders als beim herkömmlichen fleischbasierten Hundefutter werden dadurch Ressourcen geschont. Dr. Ina Henkel, Sabrina Jaap und Katrin Figueroa erfanden für die neuartige Hundenahrung den Markennamen TENETRIO – abgeleitet von „tenebrio molitor“, dem lateinischen Begriff für Mehlwurm. Der Markenname steht für das Gründertrio, für die drei Entwicklungsstufen des Mehlwurms und für die drei gesunden Nährstoffe, die der Wurm enthält: Protein, ungesättigte Fettsäuren und Mikronährstoffe. Das Wichtigste aus der Sicht der Gründerinnen ist, dass Mehlwürmer deutlich weniger Futter und Wasser verbrauchen als Nutztiere wie Rinder.

Das Team des brandenburgischen Unternehmens, zu dem auch Andreas Blümlein gehört, trifft sich wöchentlich, um auf dem kurzen Dienstweg über kreative Ideen und die Möglichkeit einer Verwirklichung zu diskutieren. „Wir treffen schnelle Entscheidungen, die nicht erst von einer Abteilung abgesegnet werden müssen“, erklärt die Geschäftsführerin Dr. Henkel.

Zum vollständigen Porträt geht’s hier: www.top100.de/die-top-innovatoren.

TOP 100: der Wettbewerb

Seit 1993 vergibt compamedia das TOP 100-Siegel für besondere Innovationskraft und überdurchschnittliche Innovationserfolge an mittelständische Unternehmen. Die wissenschaftliche Leitung liegt seit 2002 in den Händen von Prof. Dr. Nikolaus Franke. Franke ist Gründer und Vorstand des Instituts für Entrepreneurship und Innovation der Wirtschaftsuniversität Wien. Mentor von TOP 100 ist der Wissenschaftsjournalist Ranga Yogeshwar. Projektpartner sind die Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung und der BVMW. Als Medienpartner begleiten das manager magazin und impulse den Unternehmensvergleich. Mehr Infos unter www.top100.de.

Über Tenetrio

Unter der Marke Tenetrio vertreibt das deutsche Start-up EntoNative GmbH nachhaltiges Hundefutter auf Insektenbasis. Als Ausgründung der Universität Potsdam hat das Unternehmen das wissenschaftliche Know-how rund um den Einsatz von Insekten in der Ernährung von Tieren. Insektenproteine bieten eine vollwertige, verträgliche und umweltschonende Alternative zur herkömmlichen Fütterung mit Fleisch. Die Produktphilosophie von Tenetrio verfolgt einen klaren Ansatz: so wenige Zutaten wie möglich, so viele wie nötig. Die Produkte kommen ohne Zuckerzusätze, Gluten, Farbstoffe und Geschmacksverstärker aus. Die enthaltenen Zutaten sind transparent deklariert, sodass Frauchen bzw. Herrchen ganz genau wissen, was sie ihren Hunden füttern.



