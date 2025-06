Rankscale.ai: Wiener Startup entwickelt innovative Plattform zur Analyse der Sichtbarkeit in KI-Suchmaschinen

Rankscale.ai hilft Marken in KI-Suchmaschinen sichtbar zu machen – mit datenbasierten Insights für Unternehmen, die ihre Präsenz in ChatGPT, Google AI & Co. gezielt analysieren und optimieren wollen.

Wien, 26. Juni 2025 – Das österreichische Tech-Startup Rankscale.ai, gegründet von den Unternehmern Mathias Ptacek und Patrick Schmid, lanciert seine innovative Software-Lösung für die sich rasant wandelnde KI-Suchlandschaft. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, ihre Sichtbarkeit in führenden KI-Suchmaschinen wie ChatGPT, Google AI Overviews, Perplexity, Claude und Gemini systematisch zu messen, zu analysieren und zu optimieren.

KI-Revolution verändert die Spielregeln der Online-Sichtbarkeit

Während traditionelle SEO-Tools an ihre Grenzen stoßen, eröffnet Rankscale Unternehmen völlig neue Perspektiven für Brand Monitoring und Sichtbarkeits-Optimierung: „Die Art, wie Menschen nach Informationen suchen, wird sich fundamental wandeln“, erklärt Gründer Mathias Ptacek. „Millionen von Nutzern stellen heute direkte Fragen an KI-Assistenten, anstatt klassische Suchmaschinen zu verwenden. Unternehmen, die in diesen Antworten nicht sichtbar sind, verpassen enormes Geschäftspotenzial.“

Die Software analysiert, wie oft und in welchem Kontext Marken, Produkte oder Dienstleistungen in KI-generierten Antworten erscheinen. Dabei werden nicht nur Sichtbarkeitsmetriken erfasst, sondern auch die zugrunde liegenden Quellen und die Sentiment-Bewertung der Erwähnungen in den Large-Language-Models (LLM) ausgewertet. Daraus können Unternehmen Lücken aufdecken und entsprechend handeln – weit über das hinaus, was herkömmliche SERP-Analysen oder Keyword Tracking bieten können.

Maßgeschneidert für den deutschsprachigen Mittelstand

Rankscale richtet sich gezielt an mittelständische Unternehmen und Agenturen, die ihre Tracking Tools um KI-Sichtbarkeit erweitern möchten. „Wir haben die Bedürfnisse unserer User von Anfang an mitgedacht“, betont Co-Gründer Patrick Schmid. „Unsere Lösung ist sowohl für einzelne Unternehmen als auch für Agenturen konzipiert, die ihre Kunden bei der Generative Engine Optimization (GEO) unterstützen möchten.“

Das flexible Credit-System der Plattform ermöglicht es Unternehmen jeder Größe, von Startups bis hin zu etablierten Mittelständlern, die Lösung kosteneffizient zu nutzen. Bereits über 700 führende Marken und Agenturen weltweit vertrauen auf Rankscale, darunter auch namhafte deutsche und internationale Unternehmen.

Konkrete Wettbewerbsvorteile durch datengetriebene Insights

Die Plattform bietet Unternehmen über ein intuitives Dashboard mehrere entscheidende Vorteile:

* Monitoring: Kontinuierliche Überwachung der AI-Sichtbarkeit über verschiedene KI-Plattformen hinweg

* Konkurrenzanalyse: Vergleichsanalysen mit Wettbewerbern in relevanten Themenbereichen mittels Brand Leaderboard

* Quellenanalyse: Detaillierte Auswertung der Referenzen und Quellenverweise, die KI-Systeme für ihre Antworten verwenden

* Website-Audits: Automatisierte Bewertung, wie KI-Systeme die eigene Website verstehen und interpretieren

* KI-Stimmungsanalyse: Eine detaillierte Untersuchung der Tonalität und der zugehörigen Schlüsselwörter in KI-Suchergebnissen, um positive und negative Stimmungstreiber für die eigene Marke und die Wettbewerber zu identifizieren.

* Actionable Recommendations: Konkrete Handlungsempfehlungen zur Optimierung der KI-Sichtbarkeit

„Unsere Kunden berichten von signifikanten Erkenntnissen bezüglich ihrer Online-Sichtbarkeit innerhalb kurzer Zeit“, so Ptacek, der zuvor langjährige Erfahrungen in Tech- und Sales-Führungspositionen sammelte.

Zukunftsorientierte Technologie aus Wien

Das in Wien ansässige Startup positioniert sich als Pionier im Bereich Generative Engine Optimization (GEO) – der nächsten Evolution nach der klassischen Suchmaschinenoptimierung. Während herkömmliche SEO-Tools auf die Optimierung für Google & Co. ausgerichtet sind, adressiert Rankscale.AI die neue Realität der KI-gesteuerten Informationssuche.

„Wir beobachten bereits heute, dass insbesondere jüngere Zielgruppen ihre Fragen direkt an KI-Assistenten richten, anstatt traditionelle Suchmaschinen zu nutzen“, erklärt Ptacek. „Unternehmen, die sich nicht rechtzeitig auf diese Entwicklung einstellen, riskieren den Anschluss an ihre Kunden.“

Verfügbarkeit und nächste Schritte

Rankscale.ai ist ab sofort verfügbar. Interessierte Unternehmen können die Plattform über eine kostenlose Testversion kennenlernen oder direkt eine Demo buchen.

Die Gründer planen bereits die nächsten Entwicklungsschritte: „Unser Ziel ist es, Rankscale.AI zur führenden Plattform für KI-Sichtbarkeitsoptimierung im DACH-Raum zu entwickeln und dabei kontinuierlich neue Features zu integrieren, die unseren Kunden echte Wettbewerbsvorteile verschaffen.“

Über Rankscale.AI

Rankscale.AI ist ein österreichisches Tech-Startup, das sich auf Generative Engine Optimization (GEO) spezialisiert hat. Die Plattform ermöglicht es Unternehmen, ihre Sichtbarkeit in KI-Suchmaschinen zu messen, zu analysieren und zu optimieren. Das Unternehmen wurde von Mathias Ptacek und Patrick Schmid gegründet und hat seinen Sitz in Wien.

Weitere Informationen und kostenlose Testversion:

https://rankscale.ai/?utm_source=pr&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=launch

