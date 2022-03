Rapid7 in DACH mit starkem Wachstum und neuer Vertriebsstruktur

Aufgrund seines schnellen Wachstums hat sich der IT-Security-Spezialist Rapid7 im DACH-Raum eine neue Vertriebsstruktur gegeben.

Im Rahmen der Umstrukturierung hat der Anbieter von Lösungen für das Schwachstellenmanagement, Cloud Security, SIEM/IDR/XDR und Threat Intelligence Stefan Zeuch zum Manager Sales für Österreich sowie Deutschland in den Segmenten SMB, Commercial und Enterprise bis 15.000 Arbeitsplätze ernannt. Zeuch ist bereits seit 7 Jahren bei Rapid7, zuletzt als Account Executive in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Zuvor war er als Business Development Manager bei Rapid7 in Großbritannien tätig.

Fabian Guter wurde auf die neue Position des Account Executive Threat Intelligence berufen. In dieser Position unterstützt Guter Kunden, Partner und seine Vertriebskollegen im Bereich der Threat Intelligence. Ziel ist es, die Kunden mithilfe der kürzlich erworbenen Lösung IntSights in die Lage zu versetzen, sensible Informationen im Clear-, Deep- und Darkweb über sich zu entdecken und im Sinne einer proaktiven Maßnahme auf potenzielle Bedrohungen frühzeitig zu reagieren. Fabian Guter ist seit 2019 bei Rapid7 und hatte zuvor verschiedene Vertriebspositionen bei SecurEnvoy inne.

„Wir haben im vergangenen Jahr unser geplantes, starkes Wachstum in der DACH-Region realisieren können, und stellen uns nun neu auf, um dieses Wachstum auch weiterhin vorantreiben zu können“, so Georgeta Toth, Regional Director DACH bei Rapid7. „Dabei bleiben wir unserem Prinzip treu, Führungspositionen bevorzugt mit bewährten Mitarbeitern zu besetzen.“

