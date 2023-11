Raus aus der Komfortzone und ins Handeln kommen

Das Seminar Clean up your Life „Veränderungen annehmen und ins Handeln kommen“ mit Marcell Engel ist ab sofort im Programm 2024 des Forums für Führungskräfte buchbar. Auch Reservierungen sind möglich.

Clean up your Life: Tatortreiniger und Coach Marcell Engel bietet neuartiges Seminar

Bad Soden/Mainz, 22. November 2023. Mit Clean up your Life ist Marcell Engel, ein erfahrener Tatortreiniger und Coach, ganz neu im Seminarprogramm 2024 des Forums für Führungskräfte (eine Marke der WEKA Akademie GmbH) vertreten. In einem zweitägigen Intensiv-Seminar dreht sich alles um „Veränderungen annehmen und ins Handeln kommen“.

In fast drei Jahrzehnten Berufserfahrung hat er eine Fülle an bewegenden Momenten und Schicksalen erlebt. Seine Erfahrungen reichen von den glücklichen und erfüllten Momenten bis zu den tragischen und verzweifelten. Sein Fazit: „Es geht immer um den Tatort Leben. Daraus leitet sich für mich die Erkenntnis ab, dass jeder Mensch nicht nur für sich und sein Leben verantwortlich ist, sondern es vor allem aktiv gestalten kann.“ So ist „Ins Handeln kommen“ eine seiner wichtigsten Maximen. Denn wer handelt, hat gute Chancen etwas für sich zu entwickeln – sei es privat, beruflich oder in beiden Belangen.

Fragen wie „Was ist im Leben wirklich von Bedeutung?“ und „Wie können wir unser Leben bewusst gestalten?“ haben Marcell Engel im Laufe der Zeit immer wieder beschäftigt. In seinem bevorstehenden Seminar wird er anhand authentischer Tatorte und Lebenssituationen veranschaulichen, warum Handeln von entscheidender Wichtigkeit ist und wie individuelle Ziele tatsächlich erreicht werden können. Schwerpunkte setzt er unter anderem auf Selbstreflexion, das Aufräumen von „Lebensbaustellen“ und Erleben von Schlüsselmomenten, die dazu beitragen, das Leben in positiver Weise zu gestalten. Dies ist von besonderer Relevanz für Führungskräfte, da sie einen erheblichen Einfluss auf das Wohlbefinden und die Gesundheit ihrer Mitarbeitenden ausüben.

Marcell Engel dazu: „Gerade Führungskräfte haben eine Vorbildfunktion. Ich lade herzlich dazu ein, an diesem inspirierenden Seminar teilzunehmen, Neues an sich selbst zu entdecken und sich damit persönlich weiterzuentwickeln.“ Das komme den Teilnehmenden selbst und darüber hinaus auch dem persönlichen Umfeld zugute.

Die Schwerpunkte dieser Weiterbildung umfassen:

o Bereit zur Veränderung sein

o Lebenstatorte aufräumen – Wichtiges erkennen und Unwichtiges sein lassen

o Über Grenzen hinausgehen und Willenskraft entwickeln

o Nahrung ist Leben – Ernährung und die Wirkung auf den Körper

o Komm in Bewegung – Stillstand ist Tod

o Handlungsfähig werden und das Leben positiv gestalten

Es sind spannende Specials, die dieses Seminar einzigartig machen. Engel erläutert: „Es wird einige Übungen geben, die Aha-Erlebnisse bieten. Darauf freue ich mich besonders.“

Das Seminar findet in Mainz am 18. Juni und 19. Juni 2024 sowie am 5. November und 6. November 2024 von 9 bis 17 Uhr statt. Interessierte können ihre Teilnahme hier reservieren und buchen. Für den zweiten und jeden weiteren Teilnehmer wird ein Preisnachlass von 10 Prozent gewährt.

Das Seminar ist übrigens auch als Inhouse-Schulung buchbar!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Marcell Engel

Herr Marcell Engel

Friedrich-Uhde-Str. 7

65812 Bad Soden

Deutschland

fon ..: +49 69 995 860 893

web ..: https://www.marcellengel.com

email : presse@akutsosclean.de

Über Marcell Engel

Marcell Engel ist Inhaber und Geschäftsführer des internationalen Spezialunternehmens Akut SOS Clean GmbH und seit 28 Jahren Tatortreiniger. Er ist zudem NLP Master, ausgebildeter Schmerz-Coach nach Roland Liebscher-Bracht, staatlich geprüfter Ernährungsberater, Fitnesstrainer mit A/B Lizenz und Stresscoach. Er gründete eine Vielzahl erfolgreicher Unternehmen, ist selbst Führungskraft, Buchautor und Coach.

Pressekontakt:

Gesekus.Communication

Frau Marion Döbber

Hintergasse 24

99998 Mühlhausen

fon ..: +49 69 95860885

web ..: https://www.marcellengel.com/presse

email : presse@akutsosclean.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Ein unvergesslicher Kurztrip ist bestimmt das beste Weihnachtsgeschenk Unsicherheiten und Krisen verlangen nach Gold und Silber