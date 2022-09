Raus aus der Zufriedenheitsfalle – Warum wir alle wieder richtig VERKAUFEN lernen müssen!

Es geht um eine neue Form von Verkaufssystematik. Mit Digital Sales, Sales Systematik und Sales Automation können Vertriebe Sofortumsätze schaffen. Das ist gerade in der heutigen Zeit gefragt.

In den Zeiten der prosperierenden Wirtschaft haben viele Verkäufer*innen das Verkaufen verlernt. Die Next Generation brauchte es ja auch nicht zu können, da vielerorts die Kunden von alleine gekommen sind. Es gab keine Notwendigkeit eine professionelle Verkaufssystematik zu kennen und diese dann auch umzusetzen. Das ändert sich jetzt in vielen Branchen radikal.

Die Wirtschaft hat sich aufgeteilt in Unternehmen deren Kunden dankbar sind, wenn sie überhaupt beliefert werden. Und andere Unternehmen deren Kunden einfach nicht mehr kaufen. Dazu zählt beispielsweise die Immobilienbranche. Nach vielen guten Jahren des permanenten Baubooms ist jetzt der Stecker gezogen worden. Durch explodierende Baupreise, hohe Zinsen und Handwerkermangel treffen die Kunden zurzeit oft keine Entscheidung. Uns so geht es auch vielen anderen Branchen.

Kreative Verkaufslösungen nur mit neuen Fähigkeiten der Verkäufer*innen

Jetzt ist der Vertrieb wieder gefragt. Allerdings hat er in guten Zeiten vom Verteilermarkt gelebt und das Kämpfen und die Bissigkeit verlernt. Viel zu einfach war das Verkaufen in den letzten Jahren geworden. Momentan reiben sich viele Verkäufer die Augen und realisieren das Schlaraffenland abgebrannt ist. Die Zufriedenheitsfalle hat zugeschlagen.

Verkaufen in Bestform ist jetzt gefragt. Heute ist nicht nur im persönlichen Verkaufsgespräch der Verkäufer gefragt, sondern auch wie er sein professionelles eigenes Verkaufssystem umsetzt kann.

Denn heute geht es nicht mehr nur um Fragetechnik, Einwandbehandlung und Abschlusstechniken.

Mehr Umsatz durch Automatisierung der Verkaufsprozesse

Es geht um eine neue Form von Verkaufssystematik. Mit Digital Sales, Sales Systematik und Sales Automation können Vertriebe Sofortumsätze schaffen. Das ist gerade in der heutigen Zeit mehr als gefragt.

Auf diesen entscheidenden Aspekt des Verkaufens sind wir seit Jahren spezialisiert. Neben den typischen Verkäufer*innen Fähigkeiten wird jetzt die Fähigkeit, systematisch zu verkaufen eine zentrale Erfolgsrolle spielen.

Neue Wege gehen und kreative Lösungen mit den Augen des Kunden entwickeln, das ist dringend erforderlich! https://www.geffroy.com/zukunftsstrategien/vertriebsstrategien/

Edgar K. Geffroy – Erfinder neuer Geschäftswelten

38 Jahre erfolgreicher Unternehmer – 4.000 Vorträge – 1.000.000 Zuhörer, Leser, Kunden & Follower – Erfinder der Clienting® Strategie – Entwicklung von Wachstumsstrategien für Unternehmer in 50 Branchen – Krisenmanager – Autor von 30 Büchern – 250.000 verkaufte Exemplare – 31 Übersetzungen.

Strategien nicht nur in Krisenzeiten, Kunde, Vertrieb und Digitalisierung, das sind seine Themen für Unternehmer, Führungskräfte und Mitarbeiter.



