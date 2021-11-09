Re-Monetarisierung von Silber in Indien

Laut der Pension Fund Regulatory and Development Authority dürfen private Pensionsfonds nun breiter in Aktien und in Gold- und Silber-ETFs investieren.

Indiens Pensionsfonds investieren in Gold und Silber. 1,4 Milliarden Menschen können jetzt also auf Gold und Silber setzen. Dies betrifft Billionen von zukünftigen Ersparnissen. Für das nationale Rentensystem sowie andere regulierte Systeme bedeutet dies einen strukturellen Wandel, der auf den Gold- und Silberpreis einwirken kann. Denn Pensionsgelder sind keine kurzfristige Anlage, sondern sie sammeln sich an, bleiben jahrzehntelang ungenutzt und dürften so eine stetig wachsende Nachfrage erfahren. Modellportfolios und automatisierte monatliche Beträge können jetzt mit den Edelmetallen verknüpft werden. Indien diversifiziert also seine Altersvorsorge.

Bereits im April hat die indische Reserve Bank of India erklärt, dass ab April 2026 Silber als Sicherheit für Kredite gilt, womit Silber eine neue Rolle im Finanzsystem erhält. Gold besitzt diesen Status als Sicherheit für Kreditnehmer bereits. Denn dass jetzt Haushalte in den Banken ihren Silberschmuck und ihre Silbermünzen verpfänden können, zuvor nur ungenutzt in Schränken gelagert, dürfte Auswirkungen auf Anleger weltweit haben. Da trifft also nun durch diese zwei Veränderungen langfristiges Kapital auf Gold und Silber und dürfte einen langfristigen Aufwärtsmarkt für die beiden Edelmetalle erzeugen.

Dass die Silber- und Goldrallye weiterläuft, ist eine weit verbreitete Meinung. Indien könnte daran ursächlich mitwirken. Auf Gold und Silber zu setzen, sollte sich also lohnen. Dies gilt auch für die Unternehmen, die die begehrten Edelmetalle aus dem Boden holen oder zumindest im Boden aussichtsreiche Vorkommen besitzen.

