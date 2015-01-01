  • REA Card stellt neuen Kaufschutz für den stationären Handel vor

    Mit dem neuen REA Kaufschutz können Händler ihren Kunden vor Ort mehr Sicherheit bieten und den Einkauf attraktiver gestalten – direkt am Point of Sale integriert.

    BildDer stationäre Handel steht vor der Herausforderung, Kundenerlebnisse aufzuwerten und sich klar vom Online-Handel abzugrenzen. Mit dem neuen REA Kaufschutz bietet REA Card Händlern mit REA Card EC-Terminals eine zusätzliche Serviceleistung, die genau hier ansetzt und den Einkauf vor Ort attraktiver macht.
    Im aktuellen Ratgeberbeitrag erläutert REA Card, wie Händler ihren Kunden beim Einkauf im Ladengeschäft einen erweiterten Schutz für gekaufte Waren anbieten können. Der REA Kaufschutz greift unmittelbar nach dem Kauf und schützt Waren ab einem Einkaufswert von 25 Euro (brutto) bis zu 90 Tage lang vor Beschädigung oder Diebstahl. Dadurch wird ein Mehrwert geschaffen, der weit über den reinen Bezahlvorgang hinausgeht und das Sicherheitsgefühl der Kunden stärkt.
    Der Beitrag zeigt auf, warum gerade im physischen Handel Sicherheit, Vertrauen und Service eine immer größere Rolle spielen und wie Zusatzleistungen direkt am Point of Sale zur Kundenbindung beitragen können. Gleichzeitig wird deutlich, wie unkompliziert sich der Kaufschutz in bestehende Zahlungsprozesse integrieren lässt – ohne zusätzlichen Aufwand oder komplexe Abläufe für Käufer und Händler. Auf diese Weise wird der Einkauf im Geschäft zu einem rundum attraktiven Erlebnis, das Kunden langfristig überzeugt.
    REA Card richtet sich mit dem Thema insbesondere an Händler, die ihr Serviceangebot gezielt erweitern und sich im Wettbewerbsumfeld differenzieren möchten. Der vollständige Ratgeberbeitrag liefert weiterführende Informationen zum Konzept, zum Einsatz im Alltag sowie zu häufigen Fragen rund um den REA Kaufschutz und dessen Nutzen im stationären Handel.
    Hier geht´s zum Beitrag: [ https://www.rea-card.de/magazin/rea-kaufschutz ]REA Kaufschutz: Versicherung für Einkäufe im Handel – REA Card

    REA Card zählt zu den führenden Anbietern innovativer Zahlungs- und Kassensysteme. Seit 1988 entwickelt und vertreibt das Unternehmen zuverlässige EC-Terminals, moderne Kassenlösungen und leistungsstarke Software für diverse Branchen – stets mit dem Anspruch an höchste Qualität, Sicherheit und persönlichen Service. Als familiengeführtes Unternehmen legt REA Card besonderen Wert auf langfristige Partnerschaften und individuelle Betreuung seiner Kunden.

