Realbotix entwickelt KI-Integration von Dritten für seine humanoiden Roboter weiter

LAS VEGAS, NEVADA, 4. Februar 2025 / IRW-Press / Realbotix Corp. (TSX-V: XBOT) (Börse Frankfurt: 76M0.F) (OTC: XBOTF) (Realbotix oder das Unternehmen), ein führender Hersteller von humanoiden Robotern mit KI für die zwischenmenschliche Begleitung, erweitert seine Fähigkeiten mit der Einführung eines umfassenden Sprachmodells (LLM) und erweiterten Anpassungsfunktionen, die im Februar 2025 auf den Markt kommen sollen. Dieses Update ermöglicht es Benutzern, Realbotix-Roboter nahtlos mit den am häufigsten verwendeten KI-Plattformen zu verbinden, einschließlich ChatGPT von OpenAI, LLaMA von Meta, Gemini von Google und des kürzlich eingeführten DeepSeek R1. Die Fähigkeit von Realbotix, eine Vielzahl von KI-Plattformen von Dritten zu integrieren, bietet eine zusätzliche Ebene der Anpassung seiner Roboterplattform.

Realbotix-Roboter unterstützen ab sofort die Integration von lokalen KI-Anwendungen und Cloud-basierten KI-Anbietern, wodurch Benutzer die Konversationsfähigkeiten ihres Roboters in den wichtigsten Sprachen wie Spanisch, Kantonesisch, Mandarin, Französisch und Englisch verbessern können. Alle Integrationen von Dritten werden von der eigenen Lippensynchronisationstechnologie von Realbotix unterstützt, die für präzise Mundbewegungen sorgt und so den Realismus und die Genauigkeit der Sprachsynchronisation von Robotern erhöht.

Der Fahrplan für die Markteinführung der unterstützten KI-Anwendungen wird wie folgt veröffentlicht:

– Cloud-basierte KI-Anbieter wie Hugging Face, ChatGPT von OpenAI und DeepSeek: Unmittelbare Markteinführung im Februar 2025

– LLaMA, Gemini, Claude: Markteinführung im März und April 2025

– Weitere Markteinführungen führender Plattformen: Juni und Juli 2025

Der Schwerpunkt der KI von Realbotix liegt auf der Begleitung und der sozialen Interaktion und wir sind stolz darauf, unsere Roboter noch vielseitiger zu machen, indem wir eine Schnittstelle bieten, die es KI von Dritten ermöglicht, über unsere Hardware zu arbeiten, sagte Andrew Kiguel, CEO von Realbotix. Diese Funktion eröffnet die Möglichkeit, unsere Roboter in einer Vielzahl von Branchen und Anwendungsfällen einzusetzen. Wir glauben, dass wir der einzige Hersteller von humanoiden Robotern sind, der ein solches quelloffenes Hardwaresystem anbietet, das sogar das kürzlich eingeführte DeepSeek beinhaltet. Indem wir die Lücke zwischen KI-Modellen und realer Nutzbarkeit schließen, definiert Realbotix das Mögliche in der humanoiden Robotik neu.

Durch die Echtzeit-Anpassungsfähigkeit und die individuell gestaltbare KI werden Realbotix-Roboter nun in der Lage sein, präzisere, kontextrelevante Antworten zu geben, sich dynamisch und in Echtzeit an Benutzereingaben anzupassen, spezifische Geschäftsanwendungen in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Kundenservice durchzuführen und Interaktionen als Begleiter mit individuellen Persönlichkeitsmerkmalen zu verbessern.

Die Markteinführung dieser neuen Funktionen ist für Ende Februar 2025 geplant, wobei im Laufe des Jahres kontinuierliche Updates und weitere Modellintegrationen geplant sind. Die Preisbestimmung wird kurz vor der offiziellen Veröffentlichung bekannt gegeben werden, wobei flexible Optionen angeboten werden, die sowohl auf einzelne Benutzer als auch auf Unternehmenskunden zugeschnitten sind. Die Integration wird durch die Realbotix-App optimiert, die eine intuitive Schritt-für-Schritt-Anleitung bietet, um eine nahtlose Einrichtung von LLM-Verbindungen und benutzerdefinierten Charakterprofilen zu gewährleisten, wodurch Benutzer ihre Robotererfahrung mit minimalem Aufwand individuell gestalten können.

Realbotix ist weiterhin bestrebt, die Grenzen von KI und Robotik zu verschieben und sicherzustellen, dass jeder Benutzer einen Roboter erstellen kann, der sich wirklich personalisiert anfühlt.

Für weitere Details und zukünftige Updates besuchen Sie www.realbotix.com.

Über Realbotix

Realbotix überschreitet die Barriere zwischen Mensch und Maschine und schafft individuell gestaltbare Ganzkörper-Humanoide mit KI-Integration, die die menschliche Erfahrung durch Verbindung, Lernen und Spielen verbessern. Realbotix wird in den USA hergestellt und hat den Ruf, die qualitativ hochwertigsten humanoiden Roboter und die realistischste Silikonhauttechnologie zu haben.

Realbotix verkauft humanoide Produkte mit eingebetteten KI- und Vision-Systemen, die menschenähnliche soziale Interaktionen und vertrauliche Verbindungen mit Menschen ermöglichen. Unsere Integration von Hardware und KI-Software führt zu den am menschlichsten aussehenden Ganzkörper-Robotern auf diesem Planeten. Dies erreichen wir durch patentierte Technologien, die ein menschenähnliches Aussehen und Bewegungen ermöglichen. Diese Vielseitigkeit macht unsere Roboter und deren Persönlichkeiten für eine Vielzahl von Anwendungsfällen individuell gestaltbar und programmierbar.

