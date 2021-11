Rebellenmünze aus reinem Silber

Was Silber und Gold so wertvoll macht, ist nicht nur ihre Werterhaltungsfunktion, sondern oft auch geschichtliche Hintergründe.

Silber- und Goldschätze werden immer wieder gefunden. Besonders Silbermünzen galten im ersten Jahrhundert als Ausdruck von Souveränität. Damals konnte man mit Bronzemünzen Brot kaufen, eine Silbermünze dagegen ermöglichte den Kauf von teuren Gegenständen. Münzen waren ein Zeichen für Unabhängigkeit. Die Inschrift auf den Münzen stand für die Bestrebungen, etwa von Rebellen. Nun hat eine Elfjährige eine Silbermünze gefunden, die wohl im Tempel geprägt wurde, der „Heiliges Jerusalem“ heißt. Die Münze wurde aus 14 Gramm reinen Silbers gefertigt.

Die alten hebräischen Schriften auf der Münze deuten darauf hin, dass das Volk voll von Sehnsucht nach der Unabhängigkeit des Volkes Israels war. Ein vereintes jüdisches Königreich war das Ziel der Sehnsucht. Auf der einen Seite der Münze befindet sich eine Tasse und die Inschrift „Israelischer Schekel“ und „zweites Jahr“, was sich auf das zweite Jahr der Revolte (67 bis 68 nach Christus) bezieht.

Riesige Silberreserven im Tempel gab es und aus diesen wurde wahrscheinlich die gefundene Münze geprägt. Die Straße, in der die Münze gefunden wurde, verband die Davidstadt mit dem Tempelberg im Norden. Tausende von Pilgern waren hier unterwegs und es gab einen umfangreichen Handel. Die nun gefundene Rebellenmünze wurde vermutlich von einem Priester geprägt, der sich den Rebellen gegen die Römer anschloss. Damit ist die Münze ein seltener Fund, denn gefunden wurden viele Münzen, aber nur wenige aus Silber und aus der Zeit des großen Aufstands.

Dieser Münzenfund zeigt wieder einmal, dass Silber Jahrtausende überdauert und Werte erhält. Gerade jetzt zur Weihnachtszeit sollten Anleger daran denken und Silber womöglich in ihre Geschenkidee einbauen. Wer sich selbst langfristige Chancen schenken will, kann sich auch die Aktien der Unternehmen mit guten Silberprojekten ins Depot legen. Denn steigt der Silberpreis, werden die Aktienkurs noch stärker anziehen. Jedoch sollte bedacht werden, dass Silberaktien spekulative Investments und daher nur zur Depotbeimischung sind. Beispiele sind MAG Silver und Denarius Silver.

MAG Silver – https://www.youtube.com/watch?v=3SLFvTw2SWI -, bestens finanziert, besitzt aussichtsreiche Silberprojekte in Nord- und Südamerika. Hauptprojekt ist das Juanicipio-Projekt in Mexiko im Fresnillo Silver Trend.

Denarius Silver – https://www.youtube.com/watch?v=2iSh9EAT76o – hat in seinem Portfolio das Lomero-Projekt in Spanien sowie das Guia Antigua-Projekt und das Zancudo-Projekt in Kolumbien.

Aktuelle Unternehmensinformationen und Pressemeldungen von MAG Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/mag-silver-corp/ -) und Denarius Silver (- https://www.resource-capital.ch/de/unternehmen/denarius-silver-corp/ -).

