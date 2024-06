RECCE® 327 schafft es in die Liste der antibakteriellen Produkte in der klinischen Entwicklung der World Health Organization

Wichtigste Eckdaten:

– Weltweite Anerkennung durch die World Health Organization (WHO): Aufnahme unterstreicht die Bedeutung von RECCE® 327 (R327) bei der Bekämpfung von antimikrobiellen Resistenzen

– Einzigartiger Wirkmechanismus: R327 wurde als ATP Production Disruptor (Unterbrecher der Synthese von Adenosintriphosphat) definiert und ist der einzige Wirkstoff in dieser Kategorie

– R327 wird als neuartiges Therapeutikum gegen ein breites Spektrum von lebensbedrohlichen und resistenten Bakterien anerkannt

SYDNEY Australien, 18. Juni 2024 / IRW-Press / Recce Pharmaceuticals Ltd. (ASX: RCE, FWB: R9Q) (das Unternehmen), der Entwickler einer neuen Klasse von synthetischen Antiinfektiva, freut sich bekannt zu geben, dass sein primärer Antiinfektiva-Kandidat – RECCE® 327 (R327) – in den aktuellen Report der World Health Organisation (WHO) zu antibakteriellen Wirkstoffen in der präklinischen und klinischen Entwicklung aufgenommen wurde.

Der Bericht befasst sich mit traditionellen und nicht-traditionellen antibakteriellen Wirkstoffen, die sich weltweit in der Entwicklung befinden, und bewertet, inwieweit sich die derzeitige Pipeline für Infektionen eignet, die durch prioritäre Krankheitserreger gemäß der aktualisierten WHO-Liste der bakteriellen prioritären Erreger für 2024 verursacht werden.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75962/Recce_180624_DEPRCOM.001.png

RECCE® 327 (R327)

R327 wurde von der WHO als sogenannter ATP Production Disruptor definiert und ist der einzige Wirkstoff in dieser Kategorie. Adenosintriphosphat (ATP) ist die Energiequelle für die Nutzung und Speicherung auf zellulärer Ebene. Wird die Unterbrechung (Disruption) der ATP-Produktion in Bakterienzellen als Hauptwirkmechanismus, und nicht sekundär zu anderen Zellstörungsmechanismen, angesteuert, birgt sie das Potenzial, sowohl gegen grampositive als auch gegen gramnegative Krankheitserreger wirksam zu sein.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75962/Recce_180624_DEPRCOM.002.png

James Graham, Chief Executive Officer von Recce Pharmaceuticals: Wir freuen uns über die Aufnahme von R327 in die Liste der antibakteriellen Produkte, mit denen die ernsten Gesundheitsbedrohungen durch Antibiotikaresistenzen auf globaler Ebene bekämpft werden sollen. Die Nachfrage nach neuen Antibiotika-Therapien ist groß, und dieser Report zeigt einmal mehr auf, welches Potenzial R327 als neuartiges Therapeutikum gegen ein breites Spektrum von lebensbedrohlichen und resistenten Bakterien birgt.

Die vollständige Pipeline der WHO-Antibiotika finden Sie hier: www.recce.com.au/WHO-report.pdf

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/75962/Recce_180624_DEPRCOM.003.png

Diese Mitteilung wurde vom Board von Recce Pharmaceuticals zur Veröffentlichung freigegeben.

Über Recce Pharmaceuticals Ltd

Recce Pharmaceuticals Ltd (ASX: RCE, FWB: R9Q) entwickelt derzeit eine neue Klasse von synthetischen Antiinfektiva zur Lösung der globalen Gesundheitsprobleme in Zusammenhang mit antibiotikaresistenten Superbugs und neuen viralen Pathogenen.

Die von Recce entwickelten Antiinfektiva umfassen drei patentierte, synthetische Polymer-Antiinfektiva mit breitem Wirkungsspektrum: RECCE® 327 (R327) als intravenöse und topische Therapie, welche für die Behandlung schwerer und potenziell lebensbedrohlicher Infektionen durch Gram-positive und Gram-negative Bakterien und deren Superbug-Formen entwickelt wird; RECCE® 435 (R435) als oral verabreichte Therapie bei bakteriellen Infektionen; und RECCE® 529 (R529) für Virusinfektionen. Durch ihre vielschichtigen Wirkmechanismen haben die Antiinfektiva von Recce das Potenzial, die von Bakterien und Viren zur Überwindung von Resistenzen genutzten Prozesse zu überwinden – eine große Herausforderung für alle bestehenden Antibiotika.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) nahm R327, R435 und R529 in ihre Liste der antibakteriellen Produkte in der klinischen Entwicklung für vorrangige Krankheitserreger auf und würdigte damit die Bemühungen von Recce zur Bekämpfung der antimikrobiellen Resistenz. Die FDA hat RECCE® 327 per Gesetz (nach dem Generating Antibiotics Incentive Now (GAIN) Act) als qualifiziertes Produkt für Infektionskrankheiten (QIDP) eingestuft, was ein beschleunigtes Zulassungsverfahren und eine 10-jährige Marktexklusivität nach Zulassung gewährt. R327 ist auch als einziger derzeit in Entwicklung befindlicher Arzneimittelkandidat auf Basis eines synthetischen Polymers zur Behandlung der Sepsis in die sogenannte ‚Global New Antibiotics in Development Pipeline‘ der gemeinnützigen US-Organisation The Pew Charitable Trust aufgenommen.

Recce ist im Vollbesitz der automatisierten Produktion, die die laufenden klinischen Studien unterstützt. Die Antiinfektiva-Pipeline von Recce zielt darauf ab, synergetische, ungedeckte medizinische Bedürfnisse durch den Einsatz seiner einzigartigen Technologien zu erfüllen.

