Recharge erhält neue Bohrgenehmigung für das Projekt Brussels Creek und Bohrungen laufen auf Lithiumsoleprojekt Pocitos 1 bis auf anvisierte Produktionstiefe weiter

Vancouver, BC, Kanada – 3. November 2022 – Recharge Resources Ltd. (Recharge) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL50: Frankfurt) hat heute eine Aktualisierung seines anstehenden, vollständig finanzierten Bohrprogramms auf dem Kupfer-Gold-Palladium-Projekt Brussels Creek in Kamloops, BC, Kanada, veröffentlicht.

Es wurden jetzt die Genehmigungen für das geplante Bohrprogramm erteilt, nachdem die Beratungen und eine vorläufige Felderkundung (Preliminary Field Reconnaissance, PFR) für fünf Bohrstandorte und drei kurze Abschnitte der Zufahrtsstraße zum Projektgebiet Brussels Creek abgeschlossen wurden.

Recharge wird das Startsignal für das Bohrprogramm geben, sobald das beauftragte Bohrunternehmen zeitlich verfügbar ist. Ziel des 1.100 Meter umfassenden NQ-Bohrprogramms ist, das Potenzial der Kupfer-Gold-Mineralisierung, die der auf der benachbarten Mine New Afton ähnelt, welche im Besitz von New Gold Inc. NGD.V (Marktkapitalisierung von 858 Mio. $) ist, zu testen.

Johan Shearer, QP, sagte: Ich freue mich, dass wir nun die Genehmigungen für dieses mit Spannung erwartete Bohrprogramm erhalten haben. Die vielversprechenden Ergebnisse aus der vorigen IP-Untersuchung und das Potenzial, dass die Struktur und die geologischen Beschaffenheiten der benachbarten Mine New Afton von New Gold weiterverlaufen, könnten sich als äußerst wertvoll für das Projekt Brussels Creek und alle Aktionäre herausstellen.

Außerdem werden die Bohrungen bei Recharges Bohrloch mit Förderdurchmesser auf dem Lithiumsoleprojekt Pocitos 1 in Salta, Argentinien, fortgeführt. Der Bohrer hat gerade die 250-Meter-Marke überschritten und wird weiter in die von Recharge anvisierte Produktionszone von 400 Metern niedergebracht. Der dort bislang gefundene Sedimentton passt zu den Entdeckungsbohrlöchern, die 2018 auf dem Projekt Pocitos 1 niedergebracht wurden.

CEO David Greenway sagte: Während die Bohrungen auf unserem Projekt Pocitos 1 in Argentinien weiterlaufen, freuen wir uns wahnsinnig über die Bohrgenehmigungen für Brussels Creek. Wir danken Herrn Shearer und allen, die am Beratungsprozess beteiligt waren.

Recharge engagiert sich für nachhaltige Explorations- und Abbauverfahren. Dies ist eine entscheidende Zeit für das Projekt Brussels Creek in BC und wir freuen uns auf das anstehende Bohrprogramm, mit dem zum für die Vertragsfirma frühestmöglichen Zeitpunkt begonnen wird, fuhr Herr Greenway fort.

Projekt Brussels Creek

Das Konzessionsgebiet BC befindet sich im Frühstadium der Exploration und liegt rund 24 Kilometer westlich von Kamloops sowie direkt neben New Golds Mine New Afton. Es besteht aus 17 Claims (66 Zellen) von 1.350,43 Hektar. Die geologische Beschaffenheit des Konzessionsgebiets ähnelt stark der von New Afton, einer kieselsäure-saturierten, alkalischen Porphyr-Lagerstätte, sowie auch den Lagerstätten Highland Valley, Mount Polly, Kemess und Galore Creek. Bei kürzlich getätigten Feldbeobachtungen fiel ein stark mineralisierter Quarz-Feldspat-Porphyrkörper auf, der in die Vulkangesteine der darüber liegenden Nicola-Gruppe intrudiert. Historische Probenahmen und Kartierung des Konzessionsgebiets in den Jahren 1983 und 1984 ergaben eine mächtige anomale Zone (200 Meter mal 400 Meter) mit Goldwerten von bis zu 3,5 Gramm pro Tonne. Stichproben aus dem Konzessionsgebiet im Jahre 2019 umfassten Werte von 10,1 g/t Au (mit 0,7 g/t Palladium) und 11,5 g/t Au.

Website von Brussels Creek: recharge-resources.com/projects/brussels-creek/

Sachkundige Person

Johan T. Shearer, P. Geo., Consulting Geologist, ist die sachkundige Person gemäß NI 43-101, die für den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung verantwortlich ist, und erklärt sich mit der Veröffentlichung einverstanden.

Über Recharge Resources

Recharge Resources ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration, Erschließung und Förderung von hochwertigen Batteriemetallen konzentriert, um daraus umweltfreundliche, erneuerbare Energie zu erzeugen und so den Anforderungen des Wachstumsmarktes für Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge gerecht zu werden.

