Recharge Resources plant Phase-1-Explorationsprogramm bei Lithiumprojekt Georgia Lake

Vancouver (British Columbia), 1. September 2022. Recharge Resources Ltd. (Recharge oder das Unternehmen) (RR: CSE, RECHF: OTC, SL5: Frankfurt) freut sich bekannt zu geben, dass es mit der Planung eines Phase-1-Explorationsprogramms in den zu 100 % unternehmenseigenen Lithiumkonzessionsgebieten Georgia Lake North und West begonnen hat, die an das Lithiumkonzessionsgebiet Georgia Lake von Rock Tech Lithium Inc. (CSE: RCK) (Rock Tech) grenzen, das etwa 160 km nordöstlich von Thunder Bay in Ontario, in der Thunder Bay Mining Division, liegt.

Am 23. August 2022 gab Rock Tech eine strategische Partnerschaft mit Mercedes-Benz bekannt. Rock Tech und die Mercedes-Benz AG haben gemeinsam bekannt gegeben, dass die Unternehmen kurz vor der Unterzeichnung eines Abkommens stehen, das eine strategische Partnerschaft hinsichtlich der Produktion von hochwertigem Lithiumhydroxid für den Automobilhersteller und dessen Batteriezulieferer vorsieht. Gemäß dem geplanten verbindlichen Abkommen hat Rock Tech zugesagt, ab 2026 bis zu 10.000 t pro Jahr (bei den heutigen Lithiumpreisen ein Wert von 670 Millionen USD pro Jahr) seiner geplanten Produktion an den Premiumhersteller und dessen Partner zu liefern.

Darüber hinaus meldete das benachbarte Unternehmen Rock Tech am 19. August 2022 den Abschluss einer Privatplatzierung in Höhe von 40 Millionen $ und beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot zur Finanzierung der Erschließung der geplanten hochgradigen Lithiumhydroxidumwandlungs- und -raffinerieanlage des Unternehmens in Guben in Deutschland sowie zur Finanzierung der fortlaufenden Explorationen und Erschließungen im unternehmenseigenen Lithiumkonzessionsgebiet Georgia Lake zu verwenden.

CEO und Director David Greenway sagte: Während wir unsere beiden vollständig finanzierten Bohrprogramme bei Brussels Creek sowie beim Lithiumsalar Pocitos 1 in der argentinischen Provinz Salta weiter vorantreiben, kann man die Entwicklungen bei unserem Nachbarn Rock Tech Lithium und dessen neue strategische Partnerschaft mit dem Premium-Automobilhersteller Mercedes-Benz kaum ignorieren. Recharge Resources wird ein Oberflächenexplorationsprogramm bei seinen Georgia-Lake-Projekten planen, um das Potenzial hinsichtlich der Beständigkeit der Mineralisierung der aktiven Erschließung von Rock Tech bei Georgia Lake zu identifizieren.

Lithiumkonzessionsgebiete Georgia Lake North und West in Ontario

Die Konzessionsgebiete Georgia Lake North und West befinden sich etwa 160 km nordöstlich von Thunder Bay in Ontario, in der Thunder Bay Mining Division. Das Konzessionsgebiet von Recharge befindet sich an der nördlichen und westlichen Grenze des Lithiumkonzessionsgebiets Georgia Lake von Rock Tech Lithium und besteht aus zwei Schürfrechteblöcken mit einer Größe von 320 bzw. 432 ha.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67289/2022_09_01RechargeDEPRcom.001.png

Das Projekt Georgia Lake von Rock Tech Lithium beherbergt mehrere spodumenhaltige Pegmatite. Die Lithiummineralisierung wurde 1955 entdeckt und in weiterer Folge von mehreren historischen Eigentümern erkundet. Das Konzessionsgebiet von Rock Tech beherbergt eine Mineralressource gemäß NI 43-101, die in der vorläufigen wirtschaftlichen Bewertung von Rock Tech enthalten ist, die auf dem SEDAR-Profil von Rock Tech veröffentlicht wurde und das Wirksamkeitsdatum 15. März 2021 aufweist. Die Mineralressource ist in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst:

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2022/67289/2022_09_01RechargeDEPRcom.002.jpeg

Das Management von Recharge weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen in der Nähe von Recharge nicht zwangsläufig auf das Vorkommen einer Mineralisierung in den Konzessionsgebieten des Unternehmens hinweisen.

Über Recharge Resources

Recharge Resources ist ein kanadisches Rohstoffexplorationsunternehmen, das sich auf die Exploration, Erschließung und Förderung von hochwertigen Batteriemetallen konzentriert, um daraus umweltfreundliche, erneuerbare Energie zu erzeugen und so den Anforderungen des Wachstumsmarktes für Elektrofahrzeuge und Brennstoffzellenfahrzeuge gerecht zu werden.

Alle Stakeholder sind eingeladen, dem Unternehmen über seine Social-Media-Profile auf LinkedIn, Twitter, Facebook und Instagram.

