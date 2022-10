Rechtssicherheit: Selbständigkeit von Seniorenbetreuungskräften ein wichtiger Punkt

Die SHD Seniorenhilfe arbeitet in der Betreuung in häuslicher Gemeinschaft ausschließlich mit selbständigen Gewerbetreibenden zusammen. Das führt zu mehr Rechtssicherheit.

Stefan Lux vertritt einen deutlichen Standpunkt: „Obwohl längst klar ist, dass die Betreuung in häuslicher Gemeinschaft neben den stationären Einrichtungen und den ambulanten Pflegediensten mittlerweile die dritte Säule der Pflege in Deutschland darstellt, gibt es hierfür bis heute keine gesetzlichen Regelungen. Das ist ein großes Problem für die Rechtssicherheit der Betreuungsverhältnisse und kann die Betreuung in häuslicher Gemeinschaft für Betroffene und Betreuungspersonen leider verkomplizieren“, sagt der Geschäftsführer der SHD Seniorenhilfe Dortmund und SHD Seniorenhilfe Rhein-Nahe (www.shd-dortmund.de).

Die Unternehmen stellen an Rhein und Ruhr, am Niederrhein, in Westfalen und in der Region Rhein-Nahe für Senioren Betreuungspersonen für die Betreuung in häuslicher Gemeinschaft zur Verfügung. Zugleich arbeitet er im Vorstand des Branchenverbandes VHBP – Verband für häusliche Betreuung und Pflege e.V. als stellvertretender Vorsitzender mit.

Für Stefan Lux gibt es daher nur eine Lösung für diese Herausforderung. „Nur die Selbständigkeit von Seniorenbetreuungskräften gibt die benötigte Rechtssicherheit. So kann sichergestellt werden, dass die Kunden und auch die Betreuungskräfte bei allen Fragen und Problemen lediglich mit einem einzigen Ansprechpartner zu tun haben, nämlich der SHD Seniorenhilfe. Wir übernehmen dabei die gesamte Beratung, Organisation und Logistik, die Kunden haben einen festen Ansprechpartner. Kunden erhalten auf diese Weise alles aus einer Hand.“

Die Selbstständigkeit von Betreuungspersonen mit Gewerbesitz in Deutschland bedeutet, dass die Betreuungspersonen die Betreuungsdienstleistungen als selbstständige Unternehmer auf eigenen Namen und eigene Rechnung erbringen. Selbstständige unterliegen nicht der Sozialversicherungspflicht in Deutschland. Das ist das führende Modell am Markt, das weitgehende Flexibilität für beide Seiten erlaubt und die rechtlichen Implikationen im Betreuungsverhältnis absichert. „Wir achten als Agentur darauf, dass alle Merkmale der Selbstständigkeit zutreffen und unterstützen Senioren und Betreuungspersonen bei der Vertragsgestaltung und allgemeinen Verwaltung“, betont Stefan Lux.

Die SHD Seniorenhilfe legt dabei größten Wert darauf, dass alle Betreuungskräfte mit Verträgen arbeiten, die der aktuellen Rechtsprechung entsprechen. Das Modell der Selbständigkeit bietet allen Beteiligten die größtmögliche Transparenz. Es ist leicht erkennbar, wer welche Beträge für welche Leistung erhält. „Wir achten als Agentur darauf, dass alle Merkmale der Selbstständigkeit zutreffen und unterstützen Senioren und Betreuungspersonen bei der Vertragsgestaltung und allgemeinen Verwaltung“, betont Stefan Lux.

Daher rät Stefan Lux betroffenen Senioren und deren Familien, sich frühzeitig mit den verschiedenen Rechtsmodellen auseinanderzusetzen, um ein vollständig legales Modell zu finden. Er verweist auf den Verband für häusliche Pflege und Betreuung VHBP e.V., in dem sich viele seriöse Agenturen zusammengeschlossen haben. Der VHBP setzt sich intensiv dafür ein, dass in Deutschland endlich ein Betreuungsgesetz verabschiedet wird.

Für Stefan Lux ebenfalls sehr wichtig: „Auch nach der Vermittlung der Betreuungskraft ist die persönliche Kundenberaterin der SHD immer für den Kunden da. Wir sind dauerhafter Ansprechpartner und kümmern uns um alle Fragen, die rund um die Betreuung entstehen können. Das gilt auch für die Betreuungskraft selbst, für die wir sämtliche Anmeldungen bei den deutschen Behörden erledigen. Die Beschäftigungsverhältnisse sind dadurch völlig legal und rechtlich abgesichert.“ Damit hat sich die SHD-Gruppe als professionelle Agentur mit einem etablierten Prozess am Markt positioniert.

