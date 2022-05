Recruiting: Wie landet man die Besten Players?

Betreff: Mach deine Betreffzeile interessant. Du kannst einige der Vorteile, die du anbietest, direkt in die Betreffzeile schreiben. Versuche, überzeugend zu sein.

Sei anders!: Das ist das Wichtigste. Verwende nicht die klassischen Phrasen, die jeder kennt, sei kreativ und versuche, dich abzuheben.

Sei aufmerksam: Konzentriere dich auf das Profil des Bewerbers, mit dem du in Kontakt kommen möchtest, versuche nicht oberflächlich zu sein, und beziehe dich auf die Information, die du über den Kandidat hast.

Kurz und knapp: Stell dich vor, spreche den Bewerber direkt an und beschreibe dein Unternehmen. Vermeide übermäßig lange Nachrichten und sag nur das Wichtigste. Alles andere kann später besprochen werden.

Stellenbeschreibung: Da die meisten Bewerber nicht aktiv auf der Suche nach einem Job sind, reicht eine Zusammenfassung Ihrer Stellenausschreibung nicht aus, um ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Halte die Stellenbeschreibung kurz und konzentriere dich auf die oben genannten Punkte.

Wer sind wir: Erzähle für welches Unternehmen du einen neuen Mitarbeiter suchst. Dies gibt dem Bewerber die Möglichkeit, mehr über das Unternehmen zu erfahren und zu entscheiden, ob er mit dir Kontakt aufnehmen möchte.

Seminar Personal Recruiting: Top-Kandidaten gezielt ansprechen

Wie und wo finde ich Top-Fachkräfte? Online Recruiting ist bei der Suche neuer Mitarbeiter heutzutage nicht mehr wegzudenken. Aber weißt du auch, wo du deine Fachkräfte am Besten suchst? Mit dem Seminar Personal Recruiting: Top-Kandidaten gezielt ansprechen lernst du relevante Werkzeuge zum Recruiting kennen und erlernst folgende Skills:

Recruiting – Top Kandidaten richtig ansprechen

Erfolgreiche Personalsuche mit der richtigen Suchstrategie

Attraktiv als Arbeitgeber – auch im Bewerbungsprozess

Seminar Personal Recruiting mit der Produkt-Nr. I02 online buchen: bequem und einfach mit dem Seminarformular online.



Recruiting: Wie landet man die Besten Players?- Zielgruppe für das Seminar Personal Recruiting

Geschäftsführer,Vorstände, Prokuristen, Inhaber, Personalleiter,

Mitarbeiter von Personalabteilungen sowie Personaler, Human Resource Manager,

Assistenz, Office Management und Social Media Manager.

Dein Nutzen mit dem Seminar Personal Recruiting

Dein Vorsprung mit dem Seminar Personal Recruiting

Die Teilnehmer erhalten mit dem Seminar Personal Recruiting die S+P Tool Box:

+ S+P Leitfaden: Top-Maßnahmen im Recruiting auf einen Blick

+ S+P Leitfaden: Mit der richtigen Stellenausschreibung mehr Bewerbungen erhalten

+ S+P Leitfaden: Wo suche ich Top-Kandidaten?

+ S+P Leitfaden: Bewerber-Interviews erfolgreich führen

Programm zum Seminar Personal Recruiting:

Recruiting: Wie landet man die Besten Players? – Top-Kandidaten richtig ansprechen

Positioniere dich! Attraktiv als Arbeitgeber

Cultural Fit: Unternehmenskultur als Erfolgsfaktor in der Personalgewinnung

Kandidatenansprache: Mehr Bewerber durch bessere Stellenanzeigen

Nutze die entscheidenden Werkzeuge für ein professionelles Recruiting!

Zwei Recruiting-Ansätze: Werben und Suchen

Verknüpfung von Online- und Offline-Recruiting

Erfolgreicher Einsatz von Karrierewebseiten, Online Jobbörsen und Karriere-Blogs

In welchen Netzwerken findest du den geeigneten Bewerber?

+ S+P Leitfaden: Mit der richtigen Stellenausschreibung mehr Bewerbungen erhalten

+ S+P Check: Wie fit ist dein Internetauftritt für die Personalsuche?

Recruiting: Wie landet man die Besten Players?- Erfolgreiche Personalsuche mit der richtigen Suchstrategie

1. Wie finde ich die passende Suchstrategie?

Zusammen mit den Teilnehmern wird Schritt für Schritt nach gewünschten Bewerberprofilen gesucht.

2. Was ist Bewerbern bei der online-Suche wichtig?

Nach welchen Begriffen wird gesucht? Was erzeugt Aufmerksamkeit? Wie werden aus Interessenten Bewerber? Welche Informationen interessieren die Bewerber am meisten?

Employer Branding – Attraktiv als Arbeitgeber

Der Matchingprozess: Mit der VeSiEr-Methode die Kandidaten treffsicher auswählen

Was Arbeitgeber wirklich attraktiv macht

Wie tickt dein Unternehmen?

Information, Transparenz und Ansprechpartner

Digital Natives: Erwartungen der Generation Y und Z

Work Life Balance: Arbeitszeit, Verantwortung und Selbstbestimmung

Nutze die besten Fragetechniken und Fragestrategien!

Interviews mit internationalen Kandidaten führen

Culture Map: Wie navigierst du durch kulturelle Unterschiede?

+ S+P Leitfaden: Top-Maßnahmen im Recruiting auf einen Blick

+ S+P Leitfaden: Bewerber-Interviews richtig führen

+ S+P Checkliste: Dos und Don´ts in Bewerberinterviews

